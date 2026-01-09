Bilan semestriel du contrat de liquidité et Nombre d'actions et de droits de vote au 31/12/25

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Nombre d’actions et de droits de vote au 31/12/2025

Paris, le 9 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Foncière INEA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21.650 titres

1.161.685 €

Au cours du second semestre 2025, les opérations suivantes ont été négociées :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 1.012 6.080 198.318,75 Vente 289 3.765 122.715,99

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19.335 titres

1.540.415 €

Par ailleurs, en application de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF), la société Foncière INEA dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Paris Compartiment B informe ses actionnaires qu’au 31 décembre 2024 (après bourse) :

- le nombre total d’actions composant le capital social de Foncière INEA ressort à 10.841.080

- le nombre total de droits de vote théoriques (1) ressort à 16.776.500

- le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 16.754.850

(1) le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (le cas échéant double en application de l’article 15 des statuts) y compris les actions auto-détenues (privées selon la réglementation en vigueur de droit de vote).

(2) le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (le cas échéant double en application de l’article 15 des statuts) déduction faite des actions auto-détenues (privées de droit de vote).

*******

Agenda financier 2026

14 janvier : Chiffre d’affaires 2025

17 février : Résultats 2025

15 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026

trimestre 2026 20 mai : Assemblée Générale 2026

9 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

À propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.

Au 30 juin 2025, son patrimoine est constitué de 83 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 480 000 m² et une valeur de 1 236 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share

