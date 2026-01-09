Bilan semestriel du contrat de liquidité et Nombre d'actions et de droits de vote au 31/12/25

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Nombre d’actions et de droits de vote au 31/12/2025
Paris, le 9 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Foncière INEA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 21.650 titres
- 1.161.685 €
Au cours du second semestre 2025, les opérations suivantes ont été négociées :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant en € des transactions
|Achat
|1.012
|6.080
|198.318,75
|Vente
|289
|3.765
|122.715,99
Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 19.335 titres
- 1.540.415 €
Par ailleurs, en application de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF), la société Foncière INEA dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Paris Compartiment B informe ses actionnaires qu’au 31 décembre 2024 (après bourse) :
- le nombre total d’actions composant le capital social de Foncière INEA ressort à 10.841.080
- le nombre total de droits de vote théoriques (1) ressort à 16.776.500
- le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 16.754.850
(1) le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (le cas échéant double en application de l’article 15 des statuts) y compris les actions auto-détenues (privées selon la réglementation en vigueur de droit de vote).
(2) le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (le cas échéant double en application de l’article 15 des statuts) déduction faite des actions auto-détenues (privées de droit de vote).
Agenda financier 2026
- 14 janvier : Chiffre d’affaires 2025
- 17 février : Résultats 2025
- 15 avril : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026
- 20 mai : Assemblée Générale 2026
- 9 juillet : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026
- 23 juillet : Résultats semestriels 2026
- 14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026
À propos d’INEA
Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.
Au 30 juin 2025, son patrimoine est constitué de 83 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 480 000 m² et une valeur de 1 236 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.
Plus d’information : www.fonciere-inea.com
|Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France
Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share
