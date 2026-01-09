TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société Gilbert Dupont

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 9 janvier 2026 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité

contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société TOUAX à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 6 820

Solde en espèces: 32 242,67 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 56 945 titres 272 673,72 € 832 transactions VENTE 57 380 titres 272 890,39 € 814 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 7 255

Solde en espèces: 32 026,00 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 100 000,00 €

*******

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All Shares, CAC® All-Tradable, Euronext Growth All-Share et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 832 56 945 272 673,72 814 57 380 272 890,39 01/07/2025 7 600 2702,58 3 69 310,86 02/07/2025 12 1332 5881,71 4 359 1600,92 03/07/2025 4 280 1240,26 3 65 288,6 04/07/2025 2 88 396 14 559 2492,86 07/07/2025 5 470 2101,46 0 0 0 08/07/2025 0 0 0 19 1439 6464,71 09/07/2025 0 0 0 24 1352 6200,95 10/07/2025 15 3743 17288,54 8 1350 6293,16 11/07/2025 5 348 1619,21 15 1227 5730,7 14/07/2025 0 0 0 15 924 4360,63 15/07/2025 0 0 0 8 426 2041,48 16/07/2025 4 376 1822,43 13 847 4136,16 17/07/2025 6 395 1926,06 6 288 1415,95 18/07/2025 20 1471 7269,39 12 1539 7653,91 21/07/2025 0 0 0 10 642 3196,52 22/07/2025 0 0 0 14 621 3147,66 23/07/2025 5 515 2637,78 10 526 2734,36 24/07/2025 4 280 1510,99 10 350 1895,99 25/07/2025 18 2013 10781,43 2 200 1096 28/07/2025 5 143 758,84 5 512 2754,56 29/07/2025 0 0 0 9 594 3188,41 30/07/2025 9 780 4213,72 14 620 3394 31/07/2025 23 2061 11025,73 4 750 4070,7 01/08/2025 2 104 541,2 5 280 1487,95 04/08/2025 6 950 5162,68 14 1485 8013,65 05/08/2025 15 1375 7553,29 13 887 4934,56 06/08/2025 7 430 2360,06 5 375 2079 07/08/2025 16 864 4774,81 11 1037 5807,51 08/08/2025 3 22 120,52 10 483 2653,65 11/08/2025 3 207 1133,93 8 388 2144,9 12/08/2025 7 866 4791,4 10 665 3727,39 13/08/2025 14 935 5391,58 12 743 4357,25 14/08/2025 15 1058 6086,78 16 1074 6309,32 15/08/2025 16 833 4630,48 4 181 1028,21 18/08/2025 8 667 3618,07 9 341 1863,94 19/08/2025 7 330 1843,31 18 1299 7228,29 20/08/2025 6 137 754,24 8 384 2127,63 21/08/2025 0 0 0 10 475 2685,65 22/08/2025 11 942 5340,29 3 135 771,5 25/08/2025 8 320 1794,5 5 100 563,4 26/08/2025 38 2612 14011,03 1 1 5,56 27/08/2025 0 0 0 6 252 1282,2 28/08/2025 0 0 0 4 309 1581,89 29/08/2025 17 1043 5198,21 13 570 2890,24 01/09/2025 2 38 189,24 4 196 980,06 02/09/2025 9 228 1144,2 1 4 20,24 03/09/2025 18 1183 5778,13 3 138 663,08 04/09/2025 4 167 804,67 0 0 0 05/09/2025 4 162 783,33 5 222 1074,92 08/09/2025 14 646 3090,27 0 0 0 09/09/2025 2 4 19,08 14 921 4423,19 10/09/2025 12 791 3804,55 2 137 663,85 11/09/2025 3 124 594,26 6 228 1088,34 12/09/2025 1 19 91,58 9 372 1790,81 15/09/2025 0 0 0 11 567 2776,83 16/09/2025 15 909 4396,47 9 655 3209,5 17/09/2025 3 30 144,1 13 985 4773,8 18/09/2025 2 30 145,7 9 757 3698,78 19/09/2025 3 76 369,4 4 155 761,86 22/09/2025 7 290 1425,52 8 250 1232,98 23/09/2025 0 0 0 11 605 3019,62 24/09/2025 6 279 1389,42 0 0 0 25/09/2025 3 111 550,34 0 0 0 26/09/2025 10 412 2015,75 3 100 493 29/09/2025 3 55 264 3 148 713,7152 30/09/2025 4 162 773,11 0 0 0 01/10/2025 7 245 1171,3 11 684 3283,82 02/10/2025 3 70 334,6 4 75 359,2 03/10/2025 1 32 156,8 15 799 3881,7 06/10/2025 13 478 2304,77 7 350 1715 07/10/2025 6 255 1218,21 0 0 0 08/10/2025 7 335 1589,24 4 425 2023 09/10/2025 8 659 3072,72 2 50 237 10/10/2025 6 745 3426,18 1 100 460 13/10/2025 12 525 2406,55 3 241 1112,43 14/10/2025 1 70 318,5 8 801 3642,63 15/10/2025 12 1252 5675,57 2 333 1521,81 16/10/2025 11 611 2714,55 0 0 0 17/10/2025 0 0 0 1 65 288,6 20/10/2025 0 0 0 4 155 689,75 21/10/2025 2 8 35,52 3 233 1037,08 22/10/2025 1 20 88,6 5 515 2289,69 23/10/2025 4 170 757,71 1 175 784 24/10/2025 2 101 449,46 4 137 611,28 27/10/2025 2 70 312,62 8 886 3981,06 28/10/2025 3 200 898 1 34 153 29/10/2025 2 75 336,25 8 694 3130,5 30/10/2025 1 30 135 0 0 0 31/10/2025 6 230 1029 0 0 0 03/11/2025 14 738 3239,52 7 733 3281,05 04/11/2025 6 897 3939,89 12 788 3499,11 05/11/2025 5 243 1043,83 0 0 0 06/11/2025 18 1720 7175,67 5 947 4050,98 07/11/2025 10 674 2743,52 22 2246 9319,33 10/11/2025 2 400 1716 14 934 3971,46 11/11/2025 6 931 3983,38 2 650 2784,47 12/11/2025 13 903 3812,01 0 0 0 13/11/2025 1 40 171,2 16 1533 6655,83 14/11/2025 10 798 3496,92 2 23 102,35 17/11/2025 10 564 2432,14 0 0 0 18/11/2025 4 78 333,84 2 143 614,11 19/11/2025 8 278 1184,67 0 0 0 20/11/2025 14 468 1956,43 0 0 0 21/11/2025 4 147 606,9 1 32 133,12 24/11/2025 7 231 947,03 0 0 0 25/11/2025 10 544 2186,17 5 465 1875,44 26/11/2025 11 350 1400,11 4 359 1457,54 27/11/2025 0 0 0 0 0 0 28/11/2025 6 241 961,4 6 580 2326,79 01/12/2025 12 584 2311,36 6 526 2101,9 02/12/2025 3 377 1507,1 2 40 160 03/12/2025 7 114 453,98 1 60 240 04/12/2025 1 10 40 1 200 800 05/12/2025 4 149 591,96 0 0 0 08/12/2025 2 140 556,79 6 815 3260 09/12/2025 1 40 160 10 530 2125,19 10/12/2025 5 300 1194,06 2 175 699,49 11/12/2025 2 135 538,3 2 200 800 12/12/2025 3 173 690,17 4 365 1458,39 15/12/2025 6 239 955,88 5 569 2281,92 16/12/2025 8 465 1840,28 4 250 997 17/12/2025 1 42 166,74 7 1030 4091,78 18/12/2025 8 483 1925,43 10 442 1775,51 19/12/2025 6 430 1704,22 3 268 1070,42 22/12/2025 7 726 2886,87 12 1010 4049,09 23/12/2025 4 400 1616 3 350 1417,5 24/12/2025 9 559 2254,78 7 345 1397,01 29/12/2025 3 277 1127,39 11 677 2758,3 30/12/2025 1 100 408 4 170 695,3 31/12/2025 2 470 1927 2 10 41,1

Pièce jointe