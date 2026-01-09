TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société Gilbert Dupont

 | Source: TOUAX TOUAX

INFORMATION REGLEMENTEE        Paris, 9 janvier 2026 17:45

Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité

contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société TOUAX à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 6 820
  • Solde en espèces: 32 242,67 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT56 945 titres272 673,72 €832 transactions
VENTE57 380 titres 272 890,39 €814 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 7 255
  • Solde en espèces: 32 026,00 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces : 100 000,00 €

*******

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All Shares, CAC® All-Tradable, Euronext Growth All-Share et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX        SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI        Ghislaine Gasparetto
Gérants        
touax@touax.com        ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com        Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 46 96 18 00        

ANNEXE

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL83256 945272 673,7281457 380272 890,39
01/07/202576002702,58369310,86
02/07/20251213325881,7143591600,92
03/07/202542801240,26365288,6
04/07/2025288396145592492,86
07/07/202554702101,46000
08/07/20250001914396464,71
09/07/20250002413526200,95
10/07/202515374317288,54813506293,16
11/07/202553481619,211512275730,7
14/07/2025000159244360,63
15/07/202500084262041,48
16/07/202543761822,43138474136,16
17/07/202563951926,0662881415,95
18/07/20252014717269,391215397653,91
21/07/2025000106423196,52
22/07/2025000146213147,66
23/07/202555152637,78105262734,36
24/07/202542801510,99103501895,99
25/07/202518201310781,4322001096
28/07/20255143758,8455122754,56
29/07/202500095943188,41
30/07/202597804213,72146203394
31/07/202523206111025,7347504070,7
01/08/20252104541,252801487,95
04/08/202569505162,681414858013,65
05/08/20251513757553,29138874934,56
06/08/202574302360,0653752079
07/08/2025168644774,811110375807,51
08/08/2025322120,52104832653,65
11/08/202532071133,9383882144,9
12/08/202578664791,4106653727,39
13/08/2025149355391,58127434357,25
14/08/20251510586086,781610746309,32
15/08/2025168334630,4841811028,21
18/08/202586673618,0793411863,94
19/08/202573301843,311812997228,29
20/08/20256137754,2483842127,63
21/08/2025000104752685,65
22/08/2025119425340,293135771,5
25/08/202583201794,55100563,4
26/08/202538261214011,03115,56
27/08/202500062521282,2
28/08/202500043091581,89
29/08/20251710435198,21135702890,24
01/09/2025238189,244196980,06
02/09/202592281144,21420,24
03/09/20251811835778,133138663,08
04/09/20254167804,67000
05/09/20254162783,3352221074,92
08/09/2025146463090,27000
09/09/20252419,08149214423,19
10/09/2025127913804,552137663,85
11/09/20253124594,2662281088,34
12/09/202511991,5893721790,81
15/09/2025000115672776,83
16/09/2025159094396,4796553209,5
17/09/2025330144,1139854773,8
18/09/2025230145,797573698,78
19/09/2025376369,44155761,86
22/09/202572901425,5282501232,98
23/09/2025000116053019,62
24/09/202562791389,42000
25/09/20253111550,34000
26/09/2025104122015,753100493
29/09/20253552643148713,7152
30/09/20254162773,11000
01/10/202572451171,3116843283,82
02/10/2025370334,6475359,2
03/10/2025132156,8157993881,7
06/10/2025134782304,7773501715
07/10/202562551218,21000
08/10/202573351589,2444252023
09/10/202586593072,72250237
10/10/202567453426,181100460
13/10/2025125252406,5532411112,43
14/10/2025170318,588013642,63
15/10/20251212525675,5723331521,81
16/10/2025116112714,55000
17/10/2025000165288,6
20/10/20250004155689,75
21/10/20252835,5232331037,08
22/10/202512088,655152289,69
23/10/20254170757,711175784
24/10/20252101449,464137611,28
27/10/2025270312,6288863981,06
28/10/20253200898134153
29/10/2025275336,2586943130,5
30/10/2025130135000
31/10/202562301029000
03/11/2025147383239,5277333281,05
04/11/202568973939,89127883499,11
05/11/202552431043,83000
06/11/20251817207175,6759474050,98
07/11/2025106742743,522222469319,33
10/11/202524001716149343971,46
11/11/202569313983,3826502784,47
12/11/2025139033812,01000
13/11/2025140171,21615336655,83
14/11/2025107983496,92223102,35
17/11/2025105642432,14000
18/11/2025478333,842143614,11
19/11/202582781184,67000
20/11/2025144681956,43000
21/11/20254147606,9132133,12
24/11/20257231947,03000
25/11/2025105442186,1754651875,44
26/11/2025113501400,1143591457,54
27/11/2025000000
28/11/20256241961,465802326,79
01/12/2025125842311,3665262101,9
02/12/202533771507,1240160
03/12/20257114453,98160240
04/12/2025110401200800
05/12/20254149591,96000
08/12/20252140556,7968153260
09/12/2025140160105302125,19
10/12/202553001194,062175699,49
11/12/20252135538,32200800
12/12/20253173690,1743651458,39
15/12/20256239955,8855692281,92
16/12/202584651840,284250997
17/12/2025142166,74710304091,78
18/12/202584831925,43104421775,51
19/12/202564301704,2232681070,42
22/12/202577262886,871210104049,09
23/12/20254400161633501417,5
24/12/202595592254,7873451397,01
29/12/202532771127,39116772758,3
30/12/202511004084170695,3
31/12/20252470192721041,1

