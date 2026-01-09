TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société Gilbert Dupont

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 9 janvier 2026 17:45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société TOUAX à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 6 820
- Solde en espèces: 32 242,67 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|56 945 titres
|272 673,72 €
|832 transactions
|VENTE
|57 380 titres
|272 890,39 €
|814 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 7 255
- Solde en espèces: 32 026,00 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces : 100 000,00 €
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.
TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All Shares, CAC® All-Tradable, Euronext Growth All-Share et EnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus d’informations : www.touax.com
TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto
Gérants
touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 46 96 18 00
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|832
|56 945
|272 673,72
|814
|57 380
|272 890,39
|01/07/2025
|7
|600
|2702,58
|3
|69
|310,86
|02/07/2025
|12
|1332
|5881,71
|4
|359
|1600,92
|03/07/2025
|4
|280
|1240,26
|3
|65
|288,6
|04/07/2025
|2
|88
|396
|14
|559
|2492,86
|07/07/2025
|5
|470
|2101,46
|0
|0
|0
|08/07/2025
|0
|0
|0
|19
|1439
|6464,71
|09/07/2025
|0
|0
|0
|24
|1352
|6200,95
|10/07/2025
|15
|3743
|17288,54
|8
|1350
|6293,16
|11/07/2025
|5
|348
|1619,21
|15
|1227
|5730,7
|14/07/2025
|0
|0
|0
|15
|924
|4360,63
|15/07/2025
|0
|0
|0
|8
|426
|2041,48
|16/07/2025
|4
|376
|1822,43
|13
|847
|4136,16
|17/07/2025
|6
|395
|1926,06
|6
|288
|1415,95
|18/07/2025
|20
|1471
|7269,39
|12
|1539
|7653,91
|21/07/2025
|0
|0
|0
|10
|642
|3196,52
|22/07/2025
|0
|0
|0
|14
|621
|3147,66
|23/07/2025
|5
|515
|2637,78
|10
|526
|2734,36
|24/07/2025
|4
|280
|1510,99
|10
|350
|1895,99
|25/07/2025
|18
|2013
|10781,43
|2
|200
|1096
|28/07/2025
|5
|143
|758,84
|5
|512
|2754,56
|29/07/2025
|0
|0
|0
|9
|594
|3188,41
|30/07/2025
|9
|780
|4213,72
|14
|620
|3394
|31/07/2025
|23
|2061
|11025,73
|4
|750
|4070,7
|01/08/2025
|2
|104
|541,2
|5
|280
|1487,95
|04/08/2025
|6
|950
|5162,68
|14
|1485
|8013,65
|05/08/2025
|15
|1375
|7553,29
|13
|887
|4934,56
|06/08/2025
|7
|430
|2360,06
|5
|375
|2079
|07/08/2025
|16
|864
|4774,81
|11
|1037
|5807,51
|08/08/2025
|3
|22
|120,52
|10
|483
|2653,65
|11/08/2025
|3
|207
|1133,93
|8
|388
|2144,9
|12/08/2025
|7
|866
|4791,4
|10
|665
|3727,39
|13/08/2025
|14
|935
|5391,58
|12
|743
|4357,25
|14/08/2025
|15
|1058
|6086,78
|16
|1074
|6309,32
|15/08/2025
|16
|833
|4630,48
|4
|181
|1028,21
|18/08/2025
|8
|667
|3618,07
|9
|341
|1863,94
|19/08/2025
|7
|330
|1843,31
|18
|1299
|7228,29
|20/08/2025
|6
|137
|754,24
|8
|384
|2127,63
|21/08/2025
|0
|0
|0
|10
|475
|2685,65
|22/08/2025
|11
|942
|5340,29
|3
|135
|771,5
|25/08/2025
|8
|320
|1794,5
|5
|100
|563,4
|26/08/2025
|38
|2612
|14011,03
|1
|1
|5,56
|27/08/2025
|0
|0
|0
|6
|252
|1282,2
|28/08/2025
|0
|0
|0
|4
|309
|1581,89
|29/08/2025
|17
|1043
|5198,21
|13
|570
|2890,24
|01/09/2025
|2
|38
|189,24
|4
|196
|980,06
|02/09/2025
|9
|228
|1144,2
|1
|4
|20,24
|03/09/2025
|18
|1183
|5778,13
|3
|138
|663,08
|04/09/2025
|4
|167
|804,67
|0
|0
|0
|05/09/2025
|4
|162
|783,33
|5
|222
|1074,92
|08/09/2025
|14
|646
|3090,27
|0
|0
|0
|09/09/2025
|2
|4
|19,08
|14
|921
|4423,19
|10/09/2025
|12
|791
|3804,55
|2
|137
|663,85
|11/09/2025
|3
|124
|594,26
|6
|228
|1088,34
|12/09/2025
|1
|19
|91,58
|9
|372
|1790,81
|15/09/2025
|0
|0
|0
|11
|567
|2776,83
|16/09/2025
|15
|909
|4396,47
|9
|655
|3209,5
|17/09/2025
|3
|30
|144,1
|13
|985
|4773,8
|18/09/2025
|2
|30
|145,7
|9
|757
|3698,78
|19/09/2025
|3
|76
|369,4
|4
|155
|761,86
|22/09/2025
|7
|290
|1425,52
|8
|250
|1232,98
|23/09/2025
|0
|0
|0
|11
|605
|3019,62
|24/09/2025
|6
|279
|1389,42
|0
|0
|0
|25/09/2025
|3
|111
|550,34
|0
|0
|0
|26/09/2025
|10
|412
|2015,75
|3
|100
|493
|29/09/2025
|3
|55
|264
|3
|148
|713,7152
|30/09/2025
|4
|162
|773,11
|0
|0
|0
|01/10/2025
|7
|245
|1171,3
|11
|684
|3283,82
|02/10/2025
|3
|70
|334,6
|4
|75
|359,2
|03/10/2025
|1
|32
|156,8
|15
|799
|3881,7
|06/10/2025
|13
|478
|2304,77
|7
|350
|1715
|07/10/2025
|6
|255
|1218,21
|0
|0
|0
|08/10/2025
|7
|335
|1589,24
|4
|425
|2023
|09/10/2025
|8
|659
|3072,72
|2
|50
|237
|10/10/2025
|6
|745
|3426,18
|1
|100
|460
|13/10/2025
|12
|525
|2406,55
|3
|241
|1112,43
|14/10/2025
|1
|70
|318,5
|8
|801
|3642,63
|15/10/2025
|12
|1252
|5675,57
|2
|333
|1521,81
|16/10/2025
|11
|611
|2714,55
|0
|0
|0
|17/10/2025
|0
|0
|0
|1
|65
|288,6
|20/10/2025
|0
|0
|0
|4
|155
|689,75
|21/10/2025
|2
|8
|35,52
|3
|233
|1037,08
|22/10/2025
|1
|20
|88,6
|5
|515
|2289,69
|23/10/2025
|4
|170
|757,71
|1
|175
|784
|24/10/2025
|2
|101
|449,46
|4
|137
|611,28
|27/10/2025
|2
|70
|312,62
|8
|886
|3981,06
|28/10/2025
|3
|200
|898
|1
|34
|153
|29/10/2025
|2
|75
|336,25
|8
|694
|3130,5
|30/10/2025
|1
|30
|135
|0
|0
|0
|31/10/2025
|6
|230
|1029
|0
|0
|0
|03/11/2025
|14
|738
|3239,52
|7
|733
|3281,05
|04/11/2025
|6
|897
|3939,89
|12
|788
|3499,11
|05/11/2025
|5
|243
|1043,83
|0
|0
|0
|06/11/2025
|18
|1720
|7175,67
|5
|947
|4050,98
|07/11/2025
|10
|674
|2743,52
|22
|2246
|9319,33
|10/11/2025
|2
|400
|1716
|14
|934
|3971,46
|11/11/2025
|6
|931
|3983,38
|2
|650
|2784,47
|12/11/2025
|13
|903
|3812,01
|0
|0
|0
|13/11/2025
|1
|40
|171,2
|16
|1533
|6655,83
|14/11/2025
|10
|798
|3496,92
|2
|23
|102,35
|17/11/2025
|10
|564
|2432,14
|0
|0
|0
|18/11/2025
|4
|78
|333,84
|2
|143
|614,11
|19/11/2025
|8
|278
|1184,67
|0
|0
|0
|20/11/2025
|14
|468
|1956,43
|0
|0
|0
|21/11/2025
|4
|147
|606,9
|1
|32
|133,12
|24/11/2025
|7
|231
|947,03
|0
|0
|0
|25/11/2025
|10
|544
|2186,17
|5
|465
|1875,44
|26/11/2025
|11
|350
|1400,11
|4
|359
|1457,54
|27/11/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28/11/2025
|6
|241
|961,4
|6
|580
|2326,79
|01/12/2025
|12
|584
|2311,36
|6
|526
|2101,9
|02/12/2025
|3
|377
|1507,1
|2
|40
|160
|03/12/2025
|7
|114
|453,98
|1
|60
|240
|04/12/2025
|1
|10
|40
|1
|200
|800
|05/12/2025
|4
|149
|591,96
|0
|0
|0
|08/12/2025
|2
|140
|556,79
|6
|815
|3260
|09/12/2025
|1
|40
|160
|10
|530
|2125,19
|10/12/2025
|5
|300
|1194,06
|2
|175
|699,49
|11/12/2025
|2
|135
|538,3
|2
|200
|800
|12/12/2025
|3
|173
|690,17
|4
|365
|1458,39
|15/12/2025
|6
|239
|955,88
|5
|569
|2281,92
|16/12/2025
|8
|465
|1840,28
|4
|250
|997
|17/12/2025
|1
|42
|166,74
|7
|1030
|4091,78
|18/12/2025
|8
|483
|1925,43
|10
|442
|1775,51
|19/12/2025
|6
|430
|1704,22
|3
|268
|1070,42
|22/12/2025
|7
|726
|2886,87
|12
|1010
|4049,09
|23/12/2025
|4
|400
|1616
|3
|350
|1417,5
|24/12/2025
|9
|559
|2254,78
|7
|345
|1397,01
|29/12/2025
|3
|277
|1127,39
|11
|677
|2758,3
|30/12/2025
|1
|100
|408
|4
|170
|695,3
|31/12/2025
|2
|470
|1927
|2
|10
|41,1
Pièce jointe