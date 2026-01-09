Persbericht

VGP plaatst met succes € 600 miljoen senior unsecured 6-jarige groene obligaties

9 januari 2026, 6 p.m. CET, Antwerpen, België: VGP NV (“VGP”), een Europese aanbieder van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit, kondigt vandaag de succesvolle plaatsing aan van haar vierde groene benchmark obligatie voor een nominaal bedrag van € 600 miljoen, op 6 jaar tegen een coupon van 4 procent p.a. en met vervaldatum op 16 januari 2032 (de “Obligaties”).

De transactie trok vanaf het begin uitzonderlijk veel belangstelling, waarbij het orderboek werd aangevoerd door gespreide, hoogwaardige interesse en bij het vaststellen van de definitieve voorwaarden meer dan € 3,0 miljard bedroeg. Ondanks een vernauwing van 35 basispunten en een verhoging van het volume met € 100 miljoen bleef de interesse van beleggers onverminderd sterk, wat resulteerde in nog eens € 500 miljoen aan extra orders. Het uiteindelijke orderboek kwam uit op € 3,5 miljard, wat neerkomt op een indrukwekkende overintekening van 7 keer de oorspronkelijke doelomvang van € 500 miljoen.

Een bedrag gelijk aan de netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zullen worden gebruikt voor de financiering en/of herfinanciering van een portefeuille van in aanmerking komende activa in overeenstemming met het ‘VGP Sustainable Finance Framework’. In dit opzicht heeft VGP gisteren de lancering aangekondigd van een geplafonneerd aanbod tot aankoop (het “Aanbod”) inzake diens uitstaande 500.000.000 EUR 1,625 % vaste rente groene obligaties met 17 januari 2027 als vervaldatum (ISIN: BE6332786449), die werden uitgegeven onder het ‘VGP Sustainable Finance Framework’ en waarvan nog 320.100.000 EUR uitstond op het ogenblik van de lancering van het Aanbod, in cash. Voor meer informatie over het Aanbod, inclusief de aanbiedings- en distributiebeperkingen in verband hiermee, dienen houders van de bestaande obligaties de aankondiging van de lancering te raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.vgpparks.eu/nl/investeerders/financiele-schuld/.

De Obligaties zullen worden genoteerd en worden toegelaten tot verhandeling op de beurs van Luxemburg (EuroMTF). De afwikkeling en toelating tot de handel van de Obligaties zijn gepland voor 16 januari 2026.

De banken die als joint global coordinators optreden bij de transactie zijn Belfius Bank SA/NV, J.P. Morgan SE en KBC Bank NV. Samen met de joint global coordinators treden BNP PARIBAS en ING Bank N.V., Belgian Branch, op als joint active bookrunners.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 412 voltijdse werknemers actief in 18 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2025 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 8,3 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,6 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie, kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN: Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen geven de huidige visie van het management weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en impliceren bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van eventuele toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van effecten in VGP of een uitnodiging of aansporing tot het aangaan van enige andere beleggingsactiviteit. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen afgelegd of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen gepubliceerd door derden met betrekking tot dit of enig ander persbericht uitgegeven door VGP te corrigeren.

Disclaimer: Dit persbericht vormt geen uitnodiging om deel te nemen aan het Aanbod (Offer) in enige jurisdictie waarin, of aan enige persoon aan of van wie, het onwettig is om een dergelijke uitnodiging te doen of voor een dergelijke deelname onder de toepasselijke effectenwetgeving. De verspreiding van dit persbericht of enig ander materiaal met betrekking tot het Aanbod (Offer) kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Personen in wier bezit dit persbericht of enig ander materiaal met betrekking tot het Aanbod (Offer) komen, worden door elk van VGP, de banken handelend als dealer managers en de instelling handelend als tender agent verzocht om zich in te lichten over dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden. Indien een ontvanger van dit persbericht twijfelt over de inhoud hiervan of over de te ondernemen actie, wordt hem aangeraden onmiddellijk zijn eigen financieel en juridisch advies in te winnen, inclusief met betrekking tot eventuele fiscale gevolgen, bij zijn makelaar, bankmanager, advocaat, accountant of een andere onafhankelijke financiële, fiscale of juridische adviseur.

Dit persbericht vormt geen aanbod om Obligaties te kopen of een uitnodiging tot een aanbod om Obligaties te verkopen (en aanbiedingen van obligaties onder het Aanbod (Offer) zullen niet worden aanvaard van obligatiehouders) in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig is. Obligatiehouders dienen de aanbiedings- en distributiebeperkingen die zijn opgenomen in het tender offer memorandum met betrekking tot het Aanbod (Offer) zorgvuldig te overwegen en zich te informeren over, en zich te houden aan, eventuele toepasselijke beperkingen.

