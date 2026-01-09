LAURENT-PERRIER : Bilan semestriel de mise en oeuvre du contrat de liquidité

Laurent-Perrier
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 22.594.271,80 euros
Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne
RCS Reims B 335 680 096
ANIMATION SEMESTRIELLE
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre Laurent-Perrier et la Société Kepler Cheuvreux
Au titre du contrat de liquidité confié par Laurent-Perrier à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
4762 titres
335607.57 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
1 191 titres
591 008,92 euros
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :
760 Transactions à l'achat
664 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
10995 titres et 1 014 469.55 euros à l'achat
8979 titres et 834 577.88 euros à la vente
Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
|Code ISIN : FR 0006864484
Bloomberg : LPE:FP
Reuters : LPER.PA
|Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares
Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et
Euronext® FAMILY BUSINESS.
|Nathalie Dubecq
Groupe Laurent-Perrier
Téléphone : +33 3 26 58 91 22
Pièce jointe