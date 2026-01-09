LAURENT-PERRIER : Bilan semestriel de mise en oeuvre du contrat de liquidité

Laurent-Perrier

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 22.594.271,80 euros

Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne

RCS Reims B 335 680 096

ANIMATION SEMESTRIELLE

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre Laurent-Perrier et la Société Kepler Cheuvreux

Au titre du contrat de liquidité confié par Laurent-Perrier à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

4762 titres

335607.57 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :



1 191 titres

591 008,92 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

760 Transactions à l'achat

664 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

10995 titres et 1 014 469.55 euros à l'achat

8979 titres et 834 577.88 euros à la vente

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484



Bloomberg : LPE:FP



Reuters : LPER.PA Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares

Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et

Euronext® FAMILY BUSINESS.







Nathalie Dubecq

Groupe Laurent-Perrier

Téléphone : +33 3 26 58 91 22









