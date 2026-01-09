



Bilan semestriel du contrat de liquidité

entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF



Paris, le 9 janvier 2026 (19h00) - Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

5.733 titres

57.814,25 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

515 Transactions à l'achat

515 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

9.934 titres et 256.076,1 euros à l'achat

8.982 titres et 232.073,2 euros à la vente

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 750 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions

vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 515 9934 256076,1 515 8982 232073,2 01/07/2025 4 91 2611,9 3 46 1338,4 02/07/2025 6 91 2584,5 1 1 28,5 03/07/2025 16 271 7606,4 6 62 1773 04/07/2025 13 361 9730 1 1 28 07/07/2025 8 172 4475,4 8 12 320,4 08/07/2025 3 46 1205,2 5 181 4832,2 09/07/2025 5 56 1510,2 6 51 1387,2 10/07/2025 5 136 3654 5 91 2466 11/07/2025 3 3 80,4 3 91 2465,8 14/07/2025 1 1 27,2 7 83 2265 15/07/2025 1 1 27,1 8 91 2484,1 16/07/2025 1 1 27,6 7 226 6350,1 17/07/2025 4 17 475,8 5 136 3834,8 18/07/2025 3 46 1297,6 9 261 7523,2 21/07/2025 3 91 2630,1 2 46 1343,1 22/07/2025 7 135 3821,2 1 1 28,8 23/07/2025 4 136 3830,8 1 1 28,3 24/07/2025 1 1 28,1 7 97 2756,3 25/07/2025 3 15 434,5 11 271 7939,5 28/07/2025 1 1 29,7 3 91 2720,7 29/07/2025 3 46 1374,9 5 91 2756,9 30/07/2025 5 120 3543,8 3 18 541,8 31/07/2025 5 136 4026,1 4 32 966,3 01/08/2025 4 91 2721,2 4 28 849,8 04/08/2025 11 226 6644,8 1 1 29,8 05/08/2025 11 271 7886,7 2 46 1325,7 06/08/2025 5 91 2575,7 3 35 994,3 07/08/2025 2 46 1297,4 4 29 823,6 08/08/2025 1 1 28,1 1 1 28,1 11/08/2025 5 91 2511,9 6 136 3794,4 12/08/2025 1 1 28,2 5 91 2593,2 13/08/2025 2 46 1306,6 4 46 1315,6 14/08/2025 1 1 28,6 1 1 28,6 15/08/2025 2 4 113,7 8 176 5119,5 18/08/2025 3 11 312,6 1 1 28,6 19/08/2025 2 26 743,7 1 1 28,7 20/08/2025 2 46 1315,9 1 1 28,9 21/08/2025 1 1 28,6 1 1 28,6 22/08/2025 4 43 1229,8 1 1 28,6 25/08/2025 2 4 114 1 1 28,5 26/08/2025 7 136 3862,7 2 43 1246,7 27/08/2025 4 59 1649,4 1 1 28 28/08/2025 1 1 28,9 1 1 28,9 29/08/2025 12 376 10280,7 4 76 2156,7 01/09/2025 1 1 27,5 11 136 3794 02/09/2025 10 136 3781,1 1 1 28,1 03/09/2025 6 181 4941,8 1 1 27,8 04/09/2025 4 136 3618 2 2 53,8 05/09/2025 3 91 2393,4 1 1 26,4 08/09/2025 5 66 1712,3 2 6 157,3 09/09/2025 7 136 3504,4 1 1 26,2 10/09/2025 2 11 281,7 3 46 1186,7 11/09/2025 2 18 457,2 2 46 1186,4 12/09/2025 2 29 736,7 7 10 255,9 15/09/2025 5 113 2830 1 1 25,4 16/09/2025 1 1 24,9 1 1 24,9 17/09/2025 6 181 4435 1 1 25 18/09/2025 2 46 1117,8 10 181 4452,3 19/09/2025 1 1 24,9 14 271 6936,9 22/09/2025 2 46 1187 2 3 78 23/09/2025 1 1 26 1 1 26 24/09/2025 2 46 1187 1 1 26 25/09/2025 2 46 1187,1 2 46 1196,1 26/09/2025 4 107 2744,8 7 141 3721,8 29/09/2025 18 523 12631,8 15 348 8400,4 30/09/2025 2 90 2187 3 9 221,8 01/10/2025 0 0 0 3 41 1008,2 02/10/2025 2 3 73,2 3 30 743,7 03/10/2025 3 90 2223 1 25 625 06/10/2025 4 132 3247,8 8 125 3098 07/10/2025 2 46 1122,6 2 46 1140,6 08/10/2025 1 2 48,4 5 145 3607 09/10/2025 0 0 0 2 65 1655 10/10/2025 0 0 0 2 26 662,8 13/10/2025 6 165 4203 1 24 614,4 14/10/2025 3 18 453,3 1 1 25,3 15/10/2025 2 46 1145,6 1 1 25,1 16/10/2025 1 1 24,9 1 1 24,9 17/10/2025 3 46 1131,8 2 33 824,8 20/10/2025 13 406 9532,4 1 1 23,9 21/10/2025 7 181 4045,7 1 1 22,7 22/10/2025 1 1 22 2 46 1012 23/10/2025 3 46 1002,8 7 136 3027,8 24/10/2025 2 11 245,3 1 1 22,3 27/10/2025 2 46 1048,7 4 91 2083,7 28/10/2025 2 46 1044,4 2 2 45,8 29/10/2025 4 90 2007,4 1 1 22,6 30/10/2025 3 47 1034,6 1 1 22,4 31/10/2025 4 46 1003,1 1 1 22,1 03/11/2025 7 136 2910,9 1 1 21,9 04/11/2025 5 110 2282,4 1 1 20,9 05/11/2025 6 136 2734,2 1 1 20,7 06/11/2025 6 119 2324,25 1 1 19,85 07/11/2025 1 1 19,65 14 411 8507,15 10/11/2025 2 46 980 1 1 21,5 11/11/2025 2 6 128,9 12 176 3836,9 12/11/2025 2 46 1021,2 6 181 4081,2 13/11/2025 1 1 22,7 14 376 8832,2 14/11/2025 14 226 5324,8 1 1 23,8 17/11/2025 2 46 1099,2 9 226 5383,2 18/11/2025 8 181 4235,9 2 46 1072,4 19/11/2025 11 271 6380,3 15 361 8564,3 20/11/2025 1 1 23,7 3 46 1099,2 21/11/2025 6 140 3249,2 3 46 1094,2 24/11/2025 4 46 1076,6 1 1 23,6 25/11/2025 1 1 23,4 1 1 23,4 26/11/2025 3 22 525,4 5 139 3322,9 27/11/2025 4 9 215,1 5 53 1278,5 28/11/2025 1 1 23,9 2 3 72,1 01/12/2025 3 91 2247,4 12 361 8970,4 02/12/2025 9 49 1265,9 6 136 3522,2 03/12/2025 4 91 2348,1 2 2 52 04/12/2025 1 1 25,9 4 136 3562,9 05/12/2025 9 252 6635,3 4 136 3630,9 08/12/2025 5 91 2334,2 12 136 3535,7 09/12/2025 4 94 2481,1 11 137 3648 10/12/2025 3 91 2375,2 3 46 1214,2 11/12/2025 3 91 2320,5 1 1 25,5 12/12/2025 1 1 25,8 10 136 3535,8 15/12/2025 2 46 1196,4 5 91 2393,8 16/12/2025 1 1 26,5 7 226 6124 17/12/2025 9 186 5094,4 4 91 2511,9 18/12/2025 2 46 1246,8 2 3 82,3 19/12/2025 7 30 807,2 2 20 545,8 22/12/2025 5 38 1026,3 2 46 1260,3 23/12/2025 5 93 2519,6 4 91 2484 24/12/2025 1 1 26,9 3 46 1241,9 29/12/2025 5 46 1248,2 11 136 3698,6 30/12/2025 4 28 756,2 1 1 27,2 31/12/2025 1 1 27,4 5 136 3735,4





