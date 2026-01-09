Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité
entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 9 janvier 2026 (19h00) - Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 5.733 titres
  • 57.814,25 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 6.542 titres
  • 60.966,5 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

  • 515 Transactions à l'achat
  • 515 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 9.934 titres et 256.076,1 euros à l'achat
  • 8.982 titres et 232.073,2 euros à la vente

À propos de DÉKUPLE
DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 750 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.
ANNEXE

  ACHATS   VENTES 
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant de Nombre de transactions
vente		Dont nombre de titres ventePour un montant de
Total5159934256076,1 5158982232073,2
01/07/20254912611,9 3461338,4
02/07/20256912584,5 1128,5
03/07/2025162717606,4 6621773
04/07/2025133619730 1128
07/07/202581724475,4 812320,4
08/07/20253461205,2 51814832,2
09/07/20255561510,2 6511387,2
10/07/202551363654 5912466
11/07/20253380,4 3912465,8
14/07/20251127,2 7832265
15/07/20251127,1 8912484,1
16/07/20251127,6 72266350,1
17/07/2025417475,8 51363834,8
18/07/20253461297,6 92617523,2
21/07/20253912630,1 2461343,1
22/07/202571353821,2 1128,8
23/07/202541363830,8 1128,3
24/07/20251128,1 7972756,3
25/07/2025315434,5 112717939,5
28/07/20251129,7 3912720,7
29/07/20253461374,9 5912756,9
30/07/202551203543,8 318541,8
31/07/202551364026,1 432966,3
01/08/20254912721,2 428849,8
04/08/2025112266644,8 1129,8
05/08/2025112717886,7 2461325,7
06/08/20255912575,7 335994,3
07/08/20252461297,4 429823,6
08/08/20251128,1 1128,1
11/08/20255912511,9 61363794,4
12/08/20251128,2 5912593,2
13/08/20252461306,6 4461315,6
14/08/20251128,6 1128,6
15/08/202524113,7 81765119,5
18/08/2025311312,6 1128,6
19/08/2025226743,7 1128,7
20/08/20252461315,9 1128,9
21/08/20251128,6 1128,6
22/08/20254431229,8 1128,6
25/08/202524114 1128,5
26/08/202571363862,7 2431246,7
27/08/20254591649,4 1128
28/08/20251128,9 1128,9
29/08/20251237610280,7 4762156,7
01/09/20251127,5 111363794
02/09/2025101363781,1 1128,1
03/09/202561814941,8 1127,8
04/09/202541363618 2253,8
05/09/20253912393,4 1126,4
08/09/20255661712,3 26157,3
09/09/202571363504,4 1126,2
10/09/2025211281,7 3461186,7
11/09/2025218457,2 2461186,4
12/09/2025229736,7 710255,9
15/09/202551132830 1125,4
16/09/20251124,9 1124,9
17/09/202561814435 1125
18/09/20252461117,8 101814452,3
19/09/20251124,9 142716936,9
22/09/20252461187 2378
23/09/20251126 1126
24/09/20252461187 1126
25/09/20252461187,1 2461196,1
26/09/202541072744,8 71413721,8
29/09/20251852312631,8 153488400,4
30/09/20252902187 39221,8
01/10/2025000 3411008,2
02/10/20252373,2 330743,7
03/10/20253902223 125625
06/10/202541323247,8 81253098
07/10/20252461122,6 2461140,6
08/10/20251248,4 51453607
09/10/2025000 2651655
10/10/2025000 226662,8
13/10/202561654203 124614,4
14/10/2025318453,3 1125,3
15/10/20252461145,6 1125,1
16/10/20251124,9 1124,9
17/10/20253461131,8 233824,8
20/10/2025134069532,4 1123,9
21/10/202571814045,7 1122,7
22/10/20251122 2461012
23/10/20253461002,8 71363027,8
24/10/2025211245,3 1122,3
27/10/20252461048,7 4912083,7
28/10/20252461044,4 2245,8
29/10/20254902007,4 1122,6
30/10/20253471034,6 1122,4
31/10/20254461003,1 1122,1
03/11/202571362910,9 1121,9
04/11/202551102282,4 1120,9
05/11/202561362734,2 1120,7
06/11/202561192324,25 1119,85
07/11/20251119,65 144118507,15
10/11/2025246980 1121,5
11/11/202526128,9 121763836,9
12/11/20252461021,2 61814081,2
13/11/20251122,7 143768832,2
14/11/2025142265324,8 1123,8
17/11/20252461099,2 92265383,2
18/11/202581814235,9 2461072,4
19/11/2025112716380,3 153618564,3
20/11/20251123,7 3461099,2
21/11/202561403249,2 3461094,2
24/11/20254461076,6 1123,6
25/11/20251123,4 1123,4
26/11/2025322525,4 51393322,9
27/11/202549215,1 5531278,5
28/11/20251123,9 2372,1
01/12/20253912247,4 123618970,4
02/12/20259491265,9 61363522,2
03/12/20254912348,1 2252
04/12/20251125,9 41363562,9
05/12/202592526635,3 41363630,9
08/12/20255912334,2 121363535,7
09/12/20254942481,1 111373648
10/12/20253912375,2 3461214,2
11/12/20253912320,5 1125,5
12/12/20251125,8 101363535,8
15/12/20252461196,4 5912393,8
16/12/20251126,5 72266124
17/12/202591865094,4 4912511,9
18/12/20252461246,8 2382,3
19/12/2025730807,2 220545,8
22/12/20255381026,3 2461260,3
23/12/20255932519,6 4912484
24/12/20251126,9 3461241,9
29/12/20255461248,2 111363698,6
30/12/2025428756,2 1127,2
31/12/20251127,4 51363735,4


