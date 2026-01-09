Bilan semestriel du contrat de liquidité
entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF
Paris, le 9 janvier 2026 (19h00) - Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 5.733 titres
- 57.814,25 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 6.542 titres
- 60.966,5 euros
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :
- 515 Transactions à l'achat
- 515 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 9.934 titres et 256.076,1 euros à l'achat
- 8.982 titres et 232.073,2 euros à la vente
À propos de DÉKUPLE
DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 750 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.
www.dekuple.com
Contacts
DÉKUPLE
Relations Investisseurs & Information financière
tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com
ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
Cyril Combe - tel : +33 1 53 67 36 36
dekuple@actus.fr
ANNEXE
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions
vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|515
|9934
|256076,1
|515
|8982
|232073,2
|01/07/2025
|4
|91
|2611,9
|3
|46
|1338,4
|02/07/2025
|6
|91
|2584,5
|1
|1
|28,5
|03/07/2025
|16
|271
|7606,4
|6
|62
|1773
|04/07/2025
|13
|361
|9730
|1
|1
|28
|07/07/2025
|8
|172
|4475,4
|8
|12
|320,4
|08/07/2025
|3
|46
|1205,2
|5
|181
|4832,2
|09/07/2025
|5
|56
|1510,2
|6
|51
|1387,2
|10/07/2025
|5
|136
|3654
|5
|91
|2466
|11/07/2025
|3
|3
|80,4
|3
|91
|2465,8
|14/07/2025
|1
|1
|27,2
|7
|83
|2265
|15/07/2025
|1
|1
|27,1
|8
|91
|2484,1
|16/07/2025
|1
|1
|27,6
|7
|226
|6350,1
|17/07/2025
|4
|17
|475,8
|5
|136
|3834,8
|18/07/2025
|3
|46
|1297,6
|9
|261
|7523,2
|21/07/2025
|3
|91
|2630,1
|2
|46
|1343,1
|22/07/2025
|7
|135
|3821,2
|1
|1
|28,8
|23/07/2025
|4
|136
|3830,8
|1
|1
|28,3
|24/07/2025
|1
|1
|28,1
|7
|97
|2756,3
|25/07/2025
|3
|15
|434,5
|11
|271
|7939,5
|28/07/2025
|1
|1
|29,7
|3
|91
|2720,7
|29/07/2025
|3
|46
|1374,9
|5
|91
|2756,9
|30/07/2025
|5
|120
|3543,8
|3
|18
|541,8
|31/07/2025
|5
|136
|4026,1
|4
|32
|966,3
|01/08/2025
|4
|91
|2721,2
|4
|28
|849,8
|04/08/2025
|11
|226
|6644,8
|1
|1
|29,8
|05/08/2025
|11
|271
|7886,7
|2
|46
|1325,7
|06/08/2025
|5
|91
|2575,7
|3
|35
|994,3
|07/08/2025
|2
|46
|1297,4
|4
|29
|823,6
|08/08/2025
|1
|1
|28,1
|1
|1
|28,1
|11/08/2025
|5
|91
|2511,9
|6
|136
|3794,4
|12/08/2025
|1
|1
|28,2
|5
|91
|2593,2
|13/08/2025
|2
|46
|1306,6
|4
|46
|1315,6
|14/08/2025
|1
|1
|28,6
|1
|1
|28,6
|15/08/2025
|2
|4
|113,7
|8
|176
|5119,5
|18/08/2025
|3
|11
|312,6
|1
|1
|28,6
|19/08/2025
|2
|26
|743,7
|1
|1
|28,7
|20/08/2025
|2
|46
|1315,9
|1
|1
|28,9
|21/08/2025
|1
|1
|28,6
|1
|1
|28,6
|22/08/2025
|4
|43
|1229,8
|1
|1
|28,6
|25/08/2025
|2
|4
|114
|1
|1
|28,5
|26/08/2025
|7
|136
|3862,7
|2
|43
|1246,7
|27/08/2025
|4
|59
|1649,4
|1
|1
|28
|28/08/2025
|1
|1
|28,9
|1
|1
|28,9
|29/08/2025
|12
|376
|10280,7
|4
|76
|2156,7
|01/09/2025
|1
|1
|27,5
|11
|136
|3794
|02/09/2025
|10
|136
|3781,1
|1
|1
|28,1
|03/09/2025
|6
|181
|4941,8
|1
|1
|27,8
|04/09/2025
|4
|136
|3618
|2
|2
|53,8
|05/09/2025
|3
|91
|2393,4
|1
|1
|26,4
|08/09/2025
|5
|66
|1712,3
|2
|6
|157,3
|09/09/2025
|7
|136
|3504,4
|1
|1
|26,2
|10/09/2025
|2
|11
|281,7
|3
|46
|1186,7
|11/09/2025
|2
|18
|457,2
|2
|46
|1186,4
|12/09/2025
|2
|29
|736,7
|7
|10
|255,9
|15/09/2025
|5
|113
|2830
|1
|1
|25,4
|16/09/2025
|1
|1
|24,9
|1
|1
|24,9
|17/09/2025
|6
|181
|4435
|1
|1
|25
|18/09/2025
|2
|46
|1117,8
|10
|181
|4452,3
|19/09/2025
|1
|1
|24,9
|14
|271
|6936,9
|22/09/2025
|2
|46
|1187
|2
|3
|78
|23/09/2025
|1
|1
|26
|1
|1
|26
|24/09/2025
|2
|46
|1187
|1
|1
|26
|25/09/2025
|2
|46
|1187,1
|2
|46
|1196,1
|26/09/2025
|4
|107
|2744,8
|7
|141
|3721,8
|29/09/2025
|18
|523
|12631,8
|15
|348
|8400,4
|30/09/2025
|2
|90
|2187
|3
|9
|221,8
|01/10/2025
|0
|0
|0
|3
|41
|1008,2
|02/10/2025
|2
|3
|73,2
|3
|30
|743,7
|03/10/2025
|3
|90
|2223
|1
|25
|625
|06/10/2025
|4
|132
|3247,8
|8
|125
|3098
|07/10/2025
|2
|46
|1122,6
|2
|46
|1140,6
|08/10/2025
|1
|2
|48,4
|5
|145
|3607
|09/10/2025
|0
|0
|0
|2
|65
|1655
|10/10/2025
|0
|0
|0
|2
|26
|662,8
|13/10/2025
|6
|165
|4203
|1
|24
|614,4
|14/10/2025
|3
|18
|453,3
|1
|1
|25,3
|15/10/2025
|2
|46
|1145,6
|1
|1
|25,1
|16/10/2025
|1
|1
|24,9
|1
|1
|24,9
|17/10/2025
|3
|46
|1131,8
|2
|33
|824,8
|20/10/2025
|13
|406
|9532,4
|1
|1
|23,9
|21/10/2025
|7
|181
|4045,7
|1
|1
|22,7
|22/10/2025
|1
|1
|22
|2
|46
|1012
|23/10/2025
|3
|46
|1002,8
|7
|136
|3027,8
|24/10/2025
|2
|11
|245,3
|1
|1
|22,3
|27/10/2025
|2
|46
|1048,7
|4
|91
|2083,7
|28/10/2025
|2
|46
|1044,4
|2
|2
|45,8
|29/10/2025
|4
|90
|2007,4
|1
|1
|22,6
|30/10/2025
|3
|47
|1034,6
|1
|1
|22,4
|31/10/2025
|4
|46
|1003,1
|1
|1
|22,1
|03/11/2025
|7
|136
|2910,9
|1
|1
|21,9
|04/11/2025
|5
|110
|2282,4
|1
|1
|20,9
|05/11/2025
|6
|136
|2734,2
|1
|1
|20,7
|06/11/2025
|6
|119
|2324,25
|1
|1
|19,85
|07/11/2025
|1
|1
|19,65
|14
|411
|8507,15
|10/11/2025
|2
|46
|980
|1
|1
|21,5
|11/11/2025
|2
|6
|128,9
|12
|176
|3836,9
|12/11/2025
|2
|46
|1021,2
|6
|181
|4081,2
|13/11/2025
|1
|1
|22,7
|14
|376
|8832,2
|14/11/2025
|14
|226
|5324,8
|1
|1
|23,8
|17/11/2025
|2
|46
|1099,2
|9
|226
|5383,2
|18/11/2025
|8
|181
|4235,9
|2
|46
|1072,4
|19/11/2025
|11
|271
|6380,3
|15
|361
|8564,3
|20/11/2025
|1
|1
|23,7
|3
|46
|1099,2
|21/11/2025
|6
|140
|3249,2
|3
|46
|1094,2
|24/11/2025
|4
|46
|1076,6
|1
|1
|23,6
|25/11/2025
|1
|1
|23,4
|1
|1
|23,4
|26/11/2025
|3
|22
|525,4
|5
|139
|3322,9
|27/11/2025
|4
|9
|215,1
|5
|53
|1278,5
|28/11/2025
|1
|1
|23,9
|2
|3
|72,1
|01/12/2025
|3
|91
|2247,4
|12
|361
|8970,4
|02/12/2025
|9
|49
|1265,9
|6
|136
|3522,2
|03/12/2025
|4
|91
|2348,1
|2
|2
|52
|04/12/2025
|1
|1
|25,9
|4
|136
|3562,9
|05/12/2025
|9
|252
|6635,3
|4
|136
|3630,9
|08/12/2025
|5
|91
|2334,2
|12
|136
|3535,7
|09/12/2025
|4
|94
|2481,1
|11
|137
|3648
|10/12/2025
|3
|91
|2375,2
|3
|46
|1214,2
|11/12/2025
|3
|91
|2320,5
|1
|1
|25,5
|12/12/2025
|1
|1
|25,8
|10
|136
|3535,8
|15/12/2025
|2
|46
|1196,4
|5
|91
|2393,8
|16/12/2025
|1
|1
|26,5
|7
|226
|6124
|17/12/2025
|9
|186
|5094,4
|4
|91
|2511,9
|18/12/2025
|2
|46
|1246,8
|2
|3
|82,3
|19/12/2025
|7
|30
|807,2
|2
|20
|545,8
|22/12/2025
|5
|38
|1026,3
|2
|46
|1260,3
|23/12/2025
|5
|93
|2519,6
|4
|91
|2484
|24/12/2025
|1
|1
|26,9
|3
|46
|1241,9
|29/12/2025
|5
|46
|1248,2
|11
|136
|3698,6
|30/12/2025
|4
|28
|756,2
|1
|1
|27,2
|31/12/2025
|1
|1
|27,4
|5
|136
|3735,4
Pièce jointe