RIBER : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

 | Source: RIBER RIBER

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bezons (France), le 9 janvier 2026 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 79 288
  • Solde en espèces : 260 228,77 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT210 890 titres685 307,60 €1 523 transactions
VENTE198 880 titres649 935,27 €1 410 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 67 278
  • Solde en espèces : 295 601,10 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 208 516
  • Solde en espèces : 83 358,40 €

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
www.riber.com  

Contacts

RIBER
Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
Cyril Combe | tel : +33 (0)1 53 65 36 36 | ccombe@actus.fr

ANNEXE

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL1 523210 890685 307,601 410198 880649 935,27
01/07/202513324011397,671918946807,04
02/07/20251816355680,971319526843,71
03/07/202558282914,812222978132,3
04/07/202517348211961,02911533950,99
07/07/20251216815740,11118723007,09
08/07/20251116195478,86710153452,12
09/07/20251724318040,7824201404,02
10/07/202568902927,741114804953,41
11/07/20251115685178,4823421214237,4
14/07/202534501543,514401013917,91
15/07/20251124128342,8745501908,5
16/07/202514305610485,143229801,5
17/07/20251111193802,59000
18/07/202517332011143,58619066396,73
21/07/202557002350,5318421414255,96
22/07/20251429109780,22000
23/07/202537787825131,61000
24/07/20251924227477,68814154394,28
25/07/202555151572,911730809523,36
28/07/2025416155116,64921506849,04
29/07/20251028509021,391622507172,78
30/07/20251828378873,571300939
31/07/20251014754541,08814614527,93
01/08/2025912093710,1828502620,04
04/08/20253190589,891930899610,5
05/08/2025350157,51817105388,38
06/08/2025117832459,6423651152,41
07/08/202544671449,19000
08/08/202524091273,18103731167,3
11/08/20252018605775,49000
12/08/2025913013988,871117985552,76
13/08/2025000913174070,19
14/08/202579593009,151327128531,14
15/08/202579002793,9684261326,35
18/08/20252135435,2318323110416,1
19/08/2025923257540,441420256620,94
20/08/2025610813534,22916725507,4
21/08/20251222917367,6333601167,52
22/08/202525201666,614310010070,04
25/08/2025814154600,595278905,59
26/08/20251722007043,08000
27/08/20251316465162,8427002198
28/08/202521031,1610683353,84
29/08/202565901841,92113,15
01/09/202586291955,7556381992,98
02/09/202526527816327,491928148591,7
03/09/20252316785097,931414894512,86
04/09/20252410933326,76811323442,07
05/09/202569482904,391530049281,76
08/09/20252027559373,6143458915084,5
09/09/20252828839850,062517796190,39
10/09/20252116375602,141712054169,18
11/09/20251314644910,71013454564,8
12/09/20252928129414,0133981324,42
15/09/20250001927119180,53
16/09/202566432174,11137262491,41
17/09/20252225782,0126342411937,09
18/09/20251527689670,281527249591,2
19/09/202589103188,64711704141,22
22/09/202543520417809,651615085287,2
23/09/202597052398,97107302504,12
24/09/2025106282085,59000
25/09/20252126278618,661119866563,73
26/09/202589693191,211217335735,36
29/09/20252161543,680931368312530,303
30/09/20251315755324,29911994069,65
01/10/20251329889955,421727519293,7
02/10/2025129213087,281013354519,24
03/10/20251616875685,531216625613,57
06/10/202514334711359,381222007533,02
07/10/202536346411499,44000
08/10/2025811003579,511323027566,44
09/10/202546762282,1125549418640,04
10/10/2025812244119,37113,43
13/10/20251315455115,34610403463,62
14/10/202520314010244,561014504822,27
15/10/202541200387657152321,68
16/10/202558102631,77118502783,67
17/10/20251415294965,733111359,64
20/10/202516434813940,5622414313474,28
21/10/202545691834,5146071966,68
22/10/20252267854,7278002576
23/10/202598042570,155300966,99
24/10/202556652139,775021615,49
27/10/202576662137,261011503703,46
28/10/202500049002920,5
29/10/2025162203,3620449214775,98
30/10/20251227269016,792200669
31/10/202522469015130,881120526649,3
03/11/202531352811043,353308971,71
04/11/202531372811161,6322429412962,3
05/11/202513388811666,721331729604,18
06/11/2025917625303,442026898193,11
07/11/202597822420,371613634232,66
10/11/2025812123946,1538514916451,06
11/11/202538344210952,7925334310644,78
12/11/2025115241658,776174556,85
13/11/2025816205161,973250803
14/11/20251917245408,53129553039,1
17/11/20251125017828,131830029485,42
18/11/20251417805566,95000
19/11/20251412593873,191510643298,83
20/11/2025310153163,551013944391,1
21/11/20251112383835,94000
24/11/202586481993,38812043733,36
25/11/20251331419661,72813464168,56
26/11/20257159490,2964921526,77
27/11/20251416885150,5994541411,8
28/11/20256115348,4597662347,94
01/12/202598052453,32711503515,55
02/12/20254170521,11217245319,92
03/12/202525551731,61221106695,03
04/12/20253190609,91313724429,64
05/12/20254284934,9697202384,21
08/12/20251118095956,682624968338,64
09/12/20251618056070,22000
10/12/202576622176,99000
11/12/20251714674771,8685561820,51
12/12/2025912964281,721620406719,15
15/12/202597172347,961112614163,44
16/12/202514313210212,831010403427,63
17/12/202518367511837,18000
18/12/20251324537754,6717343410985,37
19/12/20251411153579,48917895799,58
22/12/20252220566564,62101315,75
23/12/202574841518,941317655571,75
24/12/202597042224,574194613,27
29/12/20251417826025,6551664022123,15
30/12/20251616065623,571817906278,96
31/12/2025710753760,1413001050


Pièce jointe


Attachments

2026 01 09 RIBER_bilan semestriel contrat de liquidite

Recommended Reading