INSTALLUX S.A.

Communiqué relatif au processus d’acquisition

des titres de la société SVF S.A.S.

Saint-Bonnet-de-Mure, le 9 janvier 2026 à 20h00

La société Installux a signé un protocole d’accord avec la société CLF SATREM (Groupe VIGIANS) en vue de l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société SVF.

Le Groupe Installux, spécialiste de la conception, production et distribution de systèmes aluminium pour le second œuvre du bâtiment, renforce ainsi sa position sur le secteur de la menuiserie et de la cloison aluminium en s’engageant dans le processus d’acquisition de la société SVF, spécialiste des menuiseries coupe-feu (814 418 018 RCS Versailles et Strasbourg). Ce projet d’acquisition s’inscrit pleinement dans le plan stratégique du Groupe INSTALLUX.

Pour le Groupe INSTALLUX, ce projet d’acquisition répond à deux objectifs majeurs :

- Soutenir la croissance organique de ses marques en intégrant une offre coupe-feu à son catalogue produit et permettre ainsi d’adresser de nouveaux marchés et de capter une clientèle élargie.

- Renforcer la singularité du groupe et sa force de prescription via une offre encore plus complète dans le second œuvre du bâtiment.

En rejoignant les rangs du Groupe Installux, SVF conservera son indépendance et tirera parti de la force du Groupe quant à sa maitrise de l’ensemble de la chaine de valeur. Cette complémentarité d’offre marque une fois encore l’élan de l’entreprise française familiale pour servir l’ensemble des acteurs de la filière dans une culture de qualité, d’écoute et de confiance.

A propos du Groupe INSTALLUX :

www.groupe-installux.com

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Installux s’est imposé comme un acteur majeur indépendant français, spécialisé dans la conception, la production et la distribution de profils et accessoires en aluminium pour le marché du second œuvre du bâtiment (tertiaire et résidentiel), en neuf comme en rénovation. Ses trois fondamentaux ? L’utilisation de l’aluminium, la distribution par un circuit de professionnels et le positionnement sur un marché de diffus misant sur une valeur ajoutée forte et une offre de services riche.

A ce jour, le Groupe est présent dans trois secteurs d’activité distincts et complémentaires : le bâtiment, l’amélioration de l’habitat et l’aménagement d’espaces tertiaires et commerciaux à travers ses 6 marques (Installux, Tiaso, Mécanalu, Comey, Installux Extrusion Service - IES et France Alu Color - FAC), ses 4 sites industriels (extrusion, laquage, fabrication de plancher technique) et son Campus Aluminium. Le Groupe INSTALLUX emploie aujourd’hui plus 600 collaborateurs sur 8 sites.

A propos de la société SVF :

www.svf-france.com

Fondée en 1997, SVF est spécialisée dans la conception, l’homologation, la fabrication et la distribution en prêt-à-poser de menuiseries vitrées coupe-feu (portes, mur-rideau, cloisons…). Basée à Schaeffersheim dans le Bas-Rhin (67) en Alsace, l’entreprise compte une vingtaine de collaborateurs et figure parmi les acteurs majeurs de son marché. Elle dispose d’un atelier de 800 m² et revendique un positionnement affirmé d’expert du Made in France.

Les solutions développées par SVF répondent aux exigences architecturales et sécuritaires des donneurs d’ordres, entreprises générales et acteurs du second œuvre. Elles sont principalement destinées aux établissements recevant du public (ERP), un marché fortement réglementé. L’entreprise propose une large gamme de produits prêts à poser en aluminium, acier ou inox, alliant performance (protection de E30 à EI180) et design.

Le chiffre d’affaires réalisé par SVF en 2025 est de l’ordre de 4 M€.

Les modalités du projet d’acquisition :

Les résultats des audits réalisés sont satisfaisants. Au cours des prochaines semaines, le Groupe Installux va poursuivre le travail mené en étroite collaboration avec les dirigeants de SVF pour préparer cette intégration dans les meilleures conditions.

Le closing de l’opération devrait intervenir avant fin janvier 2026.

INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.

Contact relations investisseurs :

. David MACHABERT - Directeur du Contrôle Financier

. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31

Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60

