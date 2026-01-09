La Croix-Rouge canadienne sollicite des dons afin de bonifier le soutien offert aux personnes touchées par la crise dans la Nation crie de Pimicikamak

WINNIPEG, 09 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied le Fonds de secours : Crise de 2026 dans la Nation crie de Pimicikamak pour venir en aide aux personnes touchées par la panne de courant sur le territoire de la Nation crie de Pimicikamak.

Les sommes amassées permettront à la Croix-Rouge canadienne de mener des interventions d'urgence et des activités de rétablissement afin de venir en aide aux communautés touchées par la panne de courant et les phénomènes météorologiques extrêmes au Manitoba, et plus particulièrement aux membres de la Nation crie de Pimicikamak. Les fonds serviront à répondre aux besoins urgents, à favoriser le rétablissement et à renforcer la résilience des communautés éprouvées, notamment en déployant une équipe d'intervention d'urgence, du personnel et de l'équipement et en offrant des services de soutien en santé mentale et de soutien psychosocial.

Ces services s’ajouteront à ceux qui sont déjà offerts dans les communautés par la Croix-Rouge canadienne. À la demande des instances dirigeantes de la Nation crie de Pimicikamak et conformément à une entente avec Services aux Autochtones Canada, la Croix-Rouge canadienne vient en aide aux membres de cette communauté qui ont été touchés par la récente panne de courant.

La Croix-Rouge offre des services d'inscription, d'accueil et d'information, d'hébergement d'urgence, d’aide alimentaire, de transport et de références vers des services personnels aux membres de la communauté qui doivent être évacués.

À la demande de la Nation crie de Pimicikamak, la Croix-Rouge canadienne a également fourni aux personnes qui sont demeurées dans la communauté du matériel pour les aider à assurer leur sécurité à domicile, notamment plus de 500 génératrices et 600 appareils de chauffage.

Les personnes qui souhaitent donner au Fonds de secours : Crise de 2026 dans la Nation crie de Pimicikamak peuvent le faire en ligne sur le site croixrouge.ca ou par téléphone en composant le 1 800 418-1111.

CITATION :

« Cette panne de courant, qui survient en plein cœur de l’hiver, affecte profondément les membres de la Nation crie de Pimicikamak, et la Croix-Rouge canadienne fait tout ce qu’elle peut pour les aider à traverser cette épreuve difficile. En partenariat avec les instances dirigeantes autochtones et tous les paliers de gouvernement, la Croix-Rouge s’engage à appuyer les personnes éprouvées par cette crise.»

Luc Mullinder, vice-président de la Croix-Rouge canadienne pour la Saskatchewan, le Manitoba et le Nunavut

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

