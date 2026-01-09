Attindas Hygiene Partners espande la sua posizione europea con un'acquisizione chiave

RALEIGH, Carolina del Nord, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La strategia di crescita di Attindas Hygiene Partners ha compiuto oggi un importante passo avanti con l'acquisizione di Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.). Attindas ha stipulato con SILC un accordo per l'acquisto di tutte le azioni dell'azienda a conduzione familiare fondata 53 anni fa.

SILC S.p.A. fornisce a clienti in tutta Europa prodotti per l'igiene e la cura della pelle assorbenti e di alta qualità, realizzati nel proprio stabilimento produttivo situato a Trescore Cremasco, 35 km a sud-est di Milano. La customer base e il portafoglio prodotti di SILC integra la forte presenza di Attindas nell'Europa settentrionale e meridionale, aprendo nuove opportunità per servire in modo efficiente sia il mercato europeo che quelli di esportazione.

"La strategia di Attindas si concentra sulla soddisfazione della crescente domanda di prodotti essenziali per l’igiene in Nord America e in Europa. L’acquisizione di SILC ci consentirà di portare avanti il nostro programma di crescita”, ha affermato Esther Berrozpe, amministratrice delegata di Attindas. “La posizione geografica, i mercati che serve, la reputazione e i valori fondamentali di SILC la rendono una scelta perfetta per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di crescita."

I clienti, i fornitori e gli altri partner commerciali di SILC continueranno a svolgere le loro normali attività man mano che l'azienda verrà integrata in Attindas Hygiene Partners nei prossimi mesi.

Attindas Hygiene Partners

Attindas Hygiene Partners, con sede a Raleigh, in North Carolina (USA), riunisce un portafoglio di aziende tra cui Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products e HDIS in Nord America e Laboratorios Indas e Attends Healthcare AB in Europa. Attindas progetta, produce e commercializza prodotti per l'igiene assorbenti per gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa e per i mercati di esportazione in tutto il mondo. Le principali linee di business dell'azienda includono prodotti per l'incontinenza degli adulti e pannolini per neonati, venduti al dettaglio e tramite canale diretto al consumatore, marchi privati ​​e marchi propri ben noti, tra cui Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees e Reassure. Scopri di più su www.attindas.com .

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

Con sede a Trescore Cremasco (provincia di Cremona, Italia), SILC progetta, produce e commercializza prodotti per l'incontinenza degli adulti, assorbenti igienici femminili, pannolini per neonati, cosmetici per la cura personale e prodotti per l'igiene degli animali domestici. Questi prodotti sono distribuiti principalmente attraverso canali di vendita al dettaglio, farmacie e istituzioni quali case di cura e ospedali, nonché vendite dirette al consumatore e l'esportazione in oltre venti Paesi all'estero. Oltre a numerose linee a marchio privato, l'azienda possiede anche diversi marchi (Soffisof, Laurella, Assorbello e BeautyCase) e detiene marchi in licenza (Trudi Baby Care). Per saperne di più, visita https://silc.it

Per ulteriori informazioni contattare:

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617