開年 開運 開心 香港召集全球旅客共迎馬年 「國泰新春國際匯演之夜」閃耀大年初一 點亮全城連串新春節慶活動





香港, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港全城已整裝待發，為世界各地旅客帶來最熱鬧的農曆新年慶典，一同喜迎馬年來臨。「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一2月17日為一系列慶祝活動揭開序幕，帶來集燈光、音樂、全球文化與節慶氛圍於一身的環球嘉年華。除此之外，旅客亦可到年宵市場欣賞絢爛年花、前往寺廟上香祈福、或親身體驗馬年賽馬日的熾熱氣氛，歡度與別不同的農曆新年。



環球耀眼花車及精彩表演華麗登場 慶賀馬年大年初一



農曆新年的第一個晚上（2月17日），尖沙咀鬧市將上演街頭熱身派對，為璀璨奪目的花車及巡遊表演隊伍揭開序幕。新春國際匯演之夜將在晚上8時於尖沙咀文化中心廣場隆重登場，巡遊隊伍將途經尖沙咀廣東道、海防道及彌敦道，與旅客一同歡度馬年。今年活動以「開年 開運 開心」為主題，展現駿馬象徵的無限力量與活力，寓意馬到功成、步步高升。

今年匯演將化身一場盛大慶典，匯聚一系列閃爍的主題花車，為新一年注入滿滿好運。當中部分花車隊伍同時慶祝重要里程碑，包括成立80周年的國泰航空、迎來20周年誌慶的香港迪士尼樂園，以及首次參與的香港麥當勞，紀念在港50周年，為活動增添耀眼光彩，喜上加喜。香港品牌玩具協會將首次參與巡遊，帶來一眾深受全球喜愛的IP角色，讓派對氣氛全面升溫。香港海洋公園亦會邀請可愛的Panda Friends大熊貓家族，向大家拜年；香港賽馬會則呼應馬年主題，以閃耀的花車裝置，祝願新一年好運綿延不絕。為延續活動的熱鬧氣氛，多輛璀璨花車將於2月18日至26日移師啟德體育園展出，邀請旅客一同歡度農曆新年。





香港作為國際盛事之都，今年參演的中國內地及國際表演隊伍同樣陣容鼎盛。法國隊伍FierS à Cheval將以發光駿馬造型裝置為匯演定調，完美捕捉馬年精神。中國內地的西安戰士戰旗雜技團及加拿大喜劇雜技雙人組合Les Vitaminés，將以精湛技藝震撼全場；首次亮相的澳洲啦啦隊 The Manly Seabirds亦將於巡遊路線展現活力，為現場增添歡樂氣氛。

今年新春匯演之夜將融合傳統與創新元素，展現香港中西文化薈萃的獨特魅力。中國香港中國國術龍獅總會將以炫目的夜光龍沿巡遊路線舞動，連同意大利Cromosauro披上色彩斑斕的巨型恐龍骨架裝置演出，呈現震撼視覺效果。

全城新春節慶活動一浪接一浪 喜氣洋洋迎春接福

香港的新春節慶活動驚喜源源不絕。除了新春國際匯演之夜，一系列精彩的節日慶典將陸續登場，等待世界各地旅客前來歡度佳節。





在農曆新年前約一星期（2月11日至17日凌晨），旅客可到訪遍佈城內各農曆新年年宵市場，欣賞賀年花卉及吉祥節日裝飾，盡情投入歡騰的節慶氛圍。銅鑼灣維多利亞公園及旺角花墟公園等人氣花市，更是體驗最地道的春節氣息、行「桃花運」的必到之選。



踏入馬年，大年初三（2月19日）舉行的馬年賽馬日是旅客不容錯過的賀年節目。屆時沙田馬場將上演連場刺激的賽事、娛樂表演，加上濃厚節慶氣氛，為你於馬年之始帶來好運。

另外，旅客亦可於2月17日至3月3日期間參與大埔林村香港許願節，祈求新一年心想事成。善信只需把願望寫在寶牒上，並拋向許願樹，相傳若寶牒成功掛在樹上，願望便會成真。想好運進一步升級 ？旅客可前往黃大仙祠、車公廟或觀音廟等全港多座歷史悠久的廟宇，祈求馬年福運齊來、姻緣暢旺、馬到功成。

今個馬年，香港一系列新春慶典將帶來無盡驚喜。誠邀世界各地旅客來港投入花車巡遊盛典及各項璀璨亮麗的慶祝活動，感受熾熱的節慶氛圍，一同開啟充滿活力、幸福及喜悅的新一年。立即開始計劃你的新春開運之旅，並瀏覽Discover Hong Kong網站了解更多詳情：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/events/chinese-new-year.html。

