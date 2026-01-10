Attindas Hygiene Partners baut mit bedeutender Akquisition seine Position in Europa aus

RALEIGH, North Carolina, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Wachstumsstrategie von Attindas Hygiene Partners hat heute mit der Übernahme von Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Attindas hat einen Aktienkaufvertrag mit SILC abgeschlossen und alle Anteile des 53 Jahre alten Familienunternehmens erworben.

SILC S.p.A. beliefert Kunden in ganz Europa mit hochwertigen, saugfähigen Hygiene- und Hautpflegeprodukten, die in seiner Produktionsstätte 35 km südöstlich von Mailand in Trescore Cremasco hergestellt werden. Der Kundenstamm von SILC ergänzt die starke Präsenz von Attindas in Nord- und Südeuropa ideal und eröffnet neue Möglichkeiten, um sowohl den europäischen Markt als auch Exportmärkte effizient zu bedienen.

„Unsere strategische Agenda bei Attindas konzentriert sich darauf, die wachsende Nachfrage nach essenziellen Hygieneprodukten in Nordamerika und Europa abzudecken. Heute haben wir unser Wachstum beschleunigt, indem wir SILC in die Attindas Hygiene Partners-Familie aufgenommen haben“, so Esther Berrozpe, CEO von Attindas. „Angesichts der geografischen Lage, der bedienten Märkte, des Rufs und der Grundwerte passt SILC nahezu perfekt zu unseren Wachstumsambitionen.“

Die Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartner von SILC werden in den kommenden Monaten weiterhin wie gewohnt betreut, während das Unternehmen in Attindas Hygiene Partners integriert wird.

Attindas Hygiene Partners

Attindas Hygiene Partners mit Sitz in Raleigh, North Carolina, USA, vereint ein Portfolio von Unternehmen, darunter Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products und HDIS in Nordamerika sowie Laboratorios Indas und Attends Healthcare AB in Europa. Attindas entwickelt, produziert und vermarktet absorbierende Hygieneprodukte für die USA, Kanada, Europa und Exportmärkte weltweit. Zu den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens gehören Inkontinenzprodukte für Erwachsene und Babywindeln, die über den Einzelhandel, Direktvertriebskanäle, Handelsmarken und seine eigenen bekannten Marken wie Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees und Reassure vertrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.attindas.com .

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

SILC mit Sitz in Trescore Cremasco (CR, Italien) entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für Erwachsene mit Inkontinenzbedarf, Damenhygieneprodukte, Babywindeln, Körperpflegeprodukte und Tierpflegeprodukte. Der Vertrieb erfolgt hauptsächlich über den Einzelhandel, Apotheken und Institutionen wie Pflegeheime und Krankenhäuser sowie über den Direktvertrieb an Endverbraucher und den Export in über zwanzig Länder. Neben zahlreichen Eigenmarken besitzt das Unternehmen auch mehrere Marken (Soffisof, Laurella, Assorbello und Beautycase) und hält Lizenzmarken (Trudi Baby Care). Weitere Informationen finden Sie unter https://silc.it.

