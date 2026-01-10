Attindas Hygiene amplía su posición en Europa con una adquisición clave

RALEIGH, N.C., Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La estrategia de crecimiento de Attindas Hygiene Partners dio hoy un importante paso hacia adelante con la adquisición de Societá Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.). Attindas ejecutó un acuerdo de compra de acciones con SILC, adquiriendo todas las acciones de la empresa de 53 años de antigüedad, de propiedad familiar.

SILC S.p.A. atiende a clientes en toda Europa con productos de higiene y cuidado de la piel absorbentes y de alta calidad, producidos en su planta de fabricación ubicada a 22 millas al sureste de Milán, en Trescore Cremasco. La base de clientes de SILC complementa de manera ideal la sólida presencia de Attindas en el norte y sur de Europa, abriendo nuevas oportunidades para servir de manera eficiente tanto a los mercados europeos como de exportación.

"Nuestra agenda estratégica en Attindas se centra en satisfacer la creciente demanda de productos esenciales de higiene en América del Norte y Europa. Hoy aceleramos nuestro crecimiento al dar la bienvenida a SILC a Attindas Hygiene Partners", dijo Esther Berrozpe, directora ejecutiva de Attindas. "Dada la geografía, los mercados atendidos, la reputación y los valores fundamentales, SILC es un encaje casi perfecto para nuestra ambición de crecimiento".

Los clientes, proveedores y otros socios comerciales de SILC continuarán experimentando operaciones normales mientras la empresa se integra en Attindas Hygiene Partners durante los próximos meses.

Attindas Hygiene Partners

Con sede en Raleigh, Carolina del Norte, EE. UU., Attindas Hygiene Partners reúne un portafolio de empresas que incluye Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products y HDIS en América del Norte, y Laboratorios Indas y Attends Healthcare AB en Europa. Attindas diseña, fabrica y comercializa productos de higiene absorbentes para Estados Unidos, Canadá, Europa y mercados de exportación en todo el mundo. Las principales líneas de negocio de la empresa incluyen incontinencia para adultos y pañales para bebés, a través de canales minorista y directo al consumidor, marca privada y sus propias marcas reconocidas, que incluyen Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees y Reassure. Para más información visite www.attindas.com .

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

Con sede en Trescore Cremasco (CR, Italia), SILC diseña, fabrica y comercializa productos para la incontinencia de adultos, toallas higiénicas femeninas, pañales para bebés, cosméticos para el cuidado personal y productos de higiene para mascotas. Estos productos se distribuyen principalmente a través de canales minoristas, farmacias e instituciones como residencias de ancianos y hospitales, así como mediante ventas directas al consumidor y exportaciones a más de veinte países extranjeros. Además de numerosas líneas de marca privada, la empresa es propietaria de varias marcas (Soffisof, Laurella, Assorbello y BeautyCase) y posee marcas bajo licencia (Trudi Baby Care). Para más información, visite https://silc.it

Para más información comuníquese con:

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617