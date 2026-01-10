Attindas Hygiene Partners renforce sa position en Europe grâce à une acquisition stratégique

RALEIGH, Caroline du Nord, 10 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Attindas Hygiene Partners exécute aujourd’hui une étape majeure dans sa stratégie de croissance avec l’acquisition de Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.). Attindas a conclu un accord d’achat d’actions avec SILC, acquérant ainsi la totalité des actions de cette entreprise familiale fondée il y a 53 ans.

Proposés à ses clients dans toute l’Europe, les produits d’hygiène et de soin de la peau absorbants de SILC S.p.A sont des produits de qualité fabriqués dans son usine de Trescore Cremasco, à 35 km au sud-est de Milan. La clientèle de SILC complète parfaitement la forte présence d’Attindas dans le nord et le sud de l’Europe, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de développer efficacement ses activités, à la fois sur les marchés européens et à l’exportation.

« Notre programme stratégique chez Attindas vise à répondre à la demande croissante de produits d’hygiène essentiels en Amérique du Nord et en Europe. Aujourd’hui, nous accélérons notre croissance en accueillant SILC au sein d’Attindas Hygiene Partners », a commenté Esther Berrozpe, PDG d’Attindas. « Compte tenu de sa situation géographique, des marchés qu’elle dessert, de sa réputation et de ses valeurs fondamentales, SILC correspond parfaitement à nos ambitions de croissance. »

Les clients, les fournisseurs et les autres partenaires commerciaux de SILC continueront à bénéficier du même niveau de service pendant l’intégration de la société au sein d’Attindas Hygiene Partners au cours des prochains mois.

Attindas Hygiene Partners

Basée à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis, Attindas Hygiene Partners regroupe un portefeuille d’entreprises qui comprend notamment Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products et HDIS en Amérique du Nord, ainsi que Laboratorios Indas et Attends Healthcare AB en Europe. Attindas conçoit, fabrique et commercialise des produits d’hygiène absorbants destinés aux marchés américains, canadiens, européens et internationaux. Les principales activités de la société comprennent les produits pour l’incontinence adulte et les couches pour bébés, vendus dans les magasins de détail et directement aux consommateurs, sous des marques de distributeur et sous ses propres marques renommées, notamment Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees et Reassure. Pour en savoir plus, consultez le site www.attindas.com .

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

Basée à Trescore Cremasco (Province de Crémone en Italie), SILC conçoit, fabrique et commercialise des produits pour l’incontinence adulte, des serviettes hygiéniques, des couches pour bébés, des cosmétiques de soins personnels et des produits d'hygiène pour animaux de compagnie. Ces produits sont distribués principalement dans les magasins de détail, les pharmacies et les établissements tels que les maisons de retraite et les hôpitaux, ainsi que par le biais de ventes directes aux consommateurs et d'exportations vers plus de vingt pays étrangers. Au-delà de ses nombreuses gammes de produits sous marque de distributeur, la société possède également plusieurs marques (Soffisof, Laurella, Assorbello et BeautyCase) et détient des marques sous licence (Trudi Baby Care). Pour en savoir plus, consultez le site https://silc.it.

Pour des informations supplémentaires, contactez :

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617