Attindas Hygiene Partners מרחיבה את מעמדה באירופה עם רכישה מרכזית

ראלי, צפון קרוליינה, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

אסטרטגיית הצמיחה של Attindas Hygiene Partners הגשימה היום צעד חשוב קדימה עם רכישת Societá Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.). Attindas חתמה על הסכם רכישת מניות עם SILC, ורכשה את כל מניות החברה המשפחתית בת ה-53 שנים.

SILC S.p.A משרתת לקוחות ברחבי אירופה עם מוצרי היגיינה וטיפוח עור איכותיים וסופגים, המיוצרים במפעל הייצור שלה, 22 מייל דרום-מזרחית למילאנו, בטרסקור קרמסקו. בסיס הלקוחות של SILC משלים באופן אידיאלי את הנוכחות החזקה של Attindas בצפון ובדרום אירופה, ופותח הזדמנויות חדשות לשרת ביעילות את שווקי אירופה והיצוא כאחד.

"האג'נדה האסטרטגית שלנו ב- Attindas מתמקדת במילוי הביקוש הגובר למוצרי היגיינה חיוניים בצפון אמריקה ובאירופה. היום האצנו את הצמיחה שלנו על ידי קבלת SILC ל-Attindas Hygiene Partners", אמרה אסתר ברוזפה (Esther Berrozpe), מנכ"לית Attindas. "בהתחשב בגיאוגרפיה, בשווקים שאנו משרתים, במוניטין ובערכים המרכזיים, SILC היא התאמה כמעט מושלמת לשאיפת הצמיחה שלנו".

לקוחותיה, ספקיה ושותפיה העסקיים האחרים של SILC ימשיכו לחוות עסקים כרגיל בזמן שהחברה משולבת ב-Attindas Hygiene Partners במהלך החודשים הקרובים.

אודות Attindas Hygiene Partners

חברת Attindas Hygiene Partners, שבסיסה בראלי, צפון קרוליינה, ארה"ב, מאגדת תיק עבודות של חברות, ביניהן Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products ו-HDIS בצפון אמריקה, ו-Laboratorios Indas ו-Attends Healthcare AB באירופה. חברת Attindas מתכננת, מייצרת ומשווקת מוצרי היגיינה סופגים עבור ארה"ב, קנדה, אירופה ושווקי יצוא ברחבי העולם. קווי העסקים העיקריים של החברה כוללים חיתולים למבוגרים וחיתולים לתינוקות דרך ערוצי קמעונאות, ישירות לצרכן, מותג פרטי ומותגים ידועים משלה, ביניהן Attends, Incopack, Chelino, Comfees ו-Reassure. למידע נוסף בקרו באתר www.attindas.com.

אודות S.I.L.C. Società Italiana Lavorazione Cellulosa

חברת SILC, שבסיסה בטרסקור קרמסקו (קרמסקו - איטליה), מתכננת, מייצרת ומשווקת מוצרים לבריחת שתן אצל מבוגרים, תחבושות היגיינה נשית, חיתולים לתינוקות, מוצרי קוסמטיקה לטיפוח אישי ומוצרי היגיינה לחיות מחמד. מוצרים אלה מופצים בעיקר דרך ערוצי קמעונאיים, בתי מרקחת ומוסדות כמו בתי אבות ובתי חולים, וכן באמצעות מכירות ישירות לצרכן וייצוא ליותר מעשרים מדינות זרות. בנוסף לקווי מותג פרטיים רבים, החברה מחזיקה גם במספר מותגים (Soffisof, Laurella, Assorbello ו-BeautyCase) ובעלת רישיון למותגים (Trudi Baby Care). למידע נוסף בקרו באתר https://silc.it.

למידע נוסף - מדיה:

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617