Attindas Hygiene Partners Memperluas Posisi di Eropa dengan Akuisisi Penting

RALEIGH, North Carolina, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Strategi pertumbuhan Attindas Hygiene Partners hari ini mencapai kemajuan penting dengan mengakuisisi Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.). Attindas menandatangani perjanjian pembelian saham dengan SILC dan mengakuisisi seluruh saham perusahaan keluarga yang telah berdiri selama 53 tahun itu.

SILC S.p.A. melayani pelanggan di seluruh Eropa dengan menyediakan produk perawatan kulit dan kebersihan penyerap berkualitas tinggi, yang diproduksi di fasilitas manufakturnya yang berlokasi 22 mil di sebelah tenggara Milan, di Trescore Cremasco. Basis pelanggan SILC sangat melengkapi kehadiran kuat Attindas di Eropa utara dan selatan, sehingga membuka peluang baru untuk melayani pasar Eropa dan ekspor secara efisien.

“Agenda strategis kami di Attindas berfokus pada pemenuhan permintaan yang terus meningkat untuk produk kebersihan penting di Amerika Utara dan Eropa. Hari ini kami mempercepat pertumbuhan kami dengan menyambut SILC ke dalam Attindas Hygiene Partners,” ungkap Esther Berrozpe, Chief Executive Officer Attindas. “Mengingat letak geografis, pasar yang dilayani, reputasi, dan nilai-nilai intinya, SILC sangat cocok dengan ambisi pertumbuhan kami.”

Pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis SILC lainnya akan terus menjalankan bisnis seperti biasa sembari perusahaan itu diintegrasikan ke dalam Attindas Hygiene Partners selama beberapa bulan ke depan.

Attindas Hygiene Partners

Attindas Hygiene Partners, yang berkantor pusat di Raleigh, North Carolina, AS, menyatukan portofolio perusahaan termasuk Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products, dan HDIS di Amerika Utara, serta Laboratorios Indas dan Attends Healthcare AB di Eropa. Attindas mendesain, memproduksi, dan memasarkan produk kebersihan penyerap untuk pasar AS, Kanada, Eropa, dan ekspor di seluruh dunia. Lini bisnis utama perusahaan meliputi produk inkontinensia dewasa dan popok bayi melalui saluran ritel dan penjualan langsung ke konsumen, merek sendiri, dan merek terkenalnya sendiri termasuk Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees, dan Reassure. Pelajari selengkapnya di www.attindas.com .

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

SILC, yang berkantor pusat di Trescore Cremasco (CR – Italia), mendesain, memproduksi, dan memasarkan produk untuk inkontinensia dewasa, pembalut wanita, popok bayi, kosmetik perawatan pribadi, dan produk kebersihan untuk hewan peliharaan. Produk-produk ini didistribusikan terutama melalui saluran ritel, apotek, dan institusi seperti panti jompo dan rumah sakit, serta melalui penjualan langsung ke konsumen dan ekspor ke lebih dari dua puluh negara asing. Selain berbagai lini merek pribadi, perusahaan ini juga memiliki beberapa merek (Soffisof, Laurella, Assorbello, dan BeautyCase) serta memegang merek berlisensi (Trudi Baby Care). Pelajari selengkapnya di https://silc.it

