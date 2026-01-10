アティンダス・ハイジーン・パートナーズ、重要な買収により欧州の経営基盤を拡大

ノースカロライナ州ローリー発, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- アティンダス・ハイジーン・パートナーズ (Attindas Hygiene Partners) は本日、ソシエタ・イタリアーナ・ラヴォラツィオーネ・チェルローザ (Società Italiana Lavorazione Cellulosa、SILC S.p.A.) の買収により、成長戦略における重要な前進を実現した。アティンダスは、SILCと株式譲渡契約を締結し、創業53年の家族経営会社の全株式を取得した。

SILC S.p.A.は、ミラノの南東22マイル (約35km) のトレスコーレ・クレマスコ (Trescore Cremasco) にある製造施設で製造される、高品質で吸収性に優れた衛生用品およびスキンケア製品を、欧州全域の顧客に提供している。SILCの顧客基盤は、アティンダスが北欧および南欧で強い存在感を示す事業を理想的な形で補完し、欧州市場と輸出市場の両方に効率的に対応する新たな機会をもたらす。

「アティンダスの戦略的アジェンダは、北米および欧州における必須衛生用品の需要拡大に対応することに重点を置いています。本日、SILCをアティンダス・ハイジーン・パートナーズに迎え入れたことで、当社の成長を加速させました」と、アティンダスの最高経営責任者であるエスター・ベロスペ (Esther Berrozpe) は述べている。「地理的条件、対象市場、評判、そして中核的価値観を考慮すると、SILCは当社の成長目標にほぼ完璧に合致しています。」

SILCの顧客、サプライヤー、およびその他のビジネスパートナーは、今後数か月にわたり同社がアティンダス・ハイジーン・パートナーズに統合される間、従来通り業務を継続する。

アティンダス・ハイジーン・パートナーズ

米国ノースカロライナ州ローリーに本拠を置くアティンダス・ハイジーン・パートナーズは、北米におけるアティンズ・ヘルスケア・プロダクツ (Attends Healthcare Products)、アソシエイテッド・ハイジニック・プロダクツ (Associated Hygienic Products)、HDIS、ならびに欧州におけるラボラトリオス・インダス (Laboratorios Indas) およびアティンズ・ヘルスケアAB (Attends Healthcare AB) を含む企業群を統合している。アティンダスは、米国、カナダ、欧州および世界中の輸出市場向けに吸収性衛生用品を設計、製造、販売している。同社の主な事業分野には、小売店や消費者直接取引チャネルを通じた成人用失禁用品と乳児用おむつ、プライベートレーベル、およびAttends、Incopack、Indasec、Chelino、Comfees、Reassureといった自社有名ブランドが含まれる。詳しくは、 www.attindas.com を閲覧されたい。

S.I.L.C. - ソシエタ・イタリアーナ・ラヴォラツィオーネ・チェルローザ

トレスコーレ・クレマスコ (イタリア、CR) に拠点を置くSILCは、成人用失禁用品、女性用生理用品、ベビー用おむつ、パーソナルケア化粧品、ペット用衛生用品の設計、製造、販売を行っている。これらの製品は主に小売店、薬局、介護施設や病院などの機関を通じて流通しており、消費者への直接販売や、20カ国以上への海外輸出も行われている。同社は、数多くのプライベートブランドに加え、自社ブランド (ソフィソフ (Soffisof)、ラウレラ (Laurella)、アッソルベッロ (Assorbello)、ビューティーケース (BeautyCase)) を所有し、ライセンスブランド (トゥルディ・ベビー・ケア (Trudi Baby Care)) も有している。詳しくは、https://silc.itを参照されたい。

