Attindas Hygiene Partners, 핵심 인수 통해 유럽 내 입지 확대

미국 노스캐롤라이나주 롤리, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Attindas Hygiene Partners는 이탈리아의 Società Italiana Lavorazione Cellulosa(SILC S.p.A.)를 인수하며 성장 전략의 중요한 진전을 이뤘다고 이날 밝혔다. Attindas는 SILC와 주식매매계약(SPA)을 체결하고, 설립 53년의 가족 소유 기업인 SILC의 지분 100%를 인수했다.

SILC S.p.A.는 밀라노에서 남동쪽으로 약 22마일 떨어진 트레스코레 크레마스코(Trescore Cremasco)에 위치한 생산시설에서 고품질의 흡수성 위생 및 스킨케어 제품을 생산하며, 유럽 전역의 고객에게 이를 공급하고 있다. SILC의 고객 기반은 북유럽과 남유럽 전반에 걸쳐 강력한 입지를 보유한 Attindas와 이상적으로 보완 관계를 이루며, 유럽 시장은 물론 수출 시장까지 보다 효율적으로 공략할 수 있는 새로운 기회를 열어준다.

Attindas 최고경영자(CEO)인 에스테르 베로스페(Esther Berrozpe) “Attindas의 전략적 과제는 북미와 유럽에서 필수 위생 제품에 대한 증가하는 수요에 대응하는 데 초점을 맞추고 있다. 오늘 우리는 SILC를 Attindas Hygiene Partners의 일원으로 맞이함으로써 성장을 한층 가속화했다.”라고 밝혔다. 이어 “사업 지역, 서비스 시장, 평판, 핵심 가치 측면에서 SILC는 우리의 성장 목표에 거의 완벽하게 부합하는 파트너”라고 덧붙였다.

SILC의 고객, 공급업체 및 기타 사업 파트너들은 향후 몇 달간 회사가 Attindas Hygiene Partners에 통합되는 과정에서도 기존과 동일하게 정상적인 비즈니스 운영을 경험하게 될 예정이다.

Attindas Hygiene Partners 소개

미국 노스캐롤라이나주 롤리(Raleigh)에 본사를 둔 Attindas Hygiene Partners는 북미의 Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products, HDIS와 유럽의 Laboratorios Indas, Attends Healthcare AB 등으로 구성된 기업 포트폴리오를 보유하고 있다. Attindas는 미국, 캐나다, 유럽 및 전 세계 수출 시장을 대상으로 흡수성 위생 제품을 설계·제조·마케팅한다. 주요 사업 분야는 성인 요실금 제품과 유아용 기저귀로, 소매 및 소비자 직접 판매(DTC) 채널, 프라이빗 라벨, 그리고 Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees, Reassure 등 자사의 대표 브랜드를 통해 공급한다. 자세한 내용은 www.attindas.com 에서 확인할 수 있다.

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

이탈리아 크레모나주 트레스코레 크레마스코(Trescore Cremasco)에 본사를 둔 SILC는 성인 요실금 제품, 여성 위생 패드, 유아용 기저귀, 퍼스널 케어 화장품, 반려동물용 위생 제품을 설계·제조·마케팅하고 있다. 이들 제품은 주로 소매 유통망과 약국, 요양원·병원과 같은 기관을 통해 공급되며, 소비자 직접 판매(DTC)와 20여 개국 이상으로의 수출도 병행하고 있다. 다수의 프라이빗 라벨 라인 외에도 Soffisof, Laurella, Assorbello, BeautyCase 등 자체 브랜드를 보유하고 있으며, Trudi Baby Care와 같은 라이선스 브랜드도 운영하고 있다. 자세한 내용은 https://silc.it에서 확인할 수 있다.

