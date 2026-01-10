Attindas Hygiene Partners Mengukuhkan Kedudukan di Eropah melalui Pengambilalihan Utama

RALEIGH, North Carolina, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Strategi pertumbuhan Attindas Hygiene Partners mencapai satu pencapaian penting hari ini melalui pengambilalihan Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.). Attindas telah memeterai perjanjian pembelian saham dengan SILC, sekali gus memperoleh semua saham syarikat milik keluarga yang berusia 53 tahun itu.

SILC S.p.A. menyediakan produk kebersihan dan penjagaan kulit yang berkualiti tinggi serta produk kebersihan berdaya serap kepada pelanggan di seluruh Eropah, yang dihasilkan di loji pengeluaran syarikat yang terletak 22 batu ke tenggara Milan, di Trescore Cremasco. Pelanggan SILC melengkapi kehadiran kukuh Attindas di Eropah Utara dan Selatan, sekali gus membuka peluang baharu untuk berkhidmat dengan lebih berkesan kepada pasaran Eropah dan eksport.

“Agenda strategik kami di Attindas menumpukan usaha untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap produk kebersihan asas di Amerika Utara dan Eropah. Hari ini kami telah mempercepatkan pertumbuhan syarikat dengan mengalu-alukan SILC ke dalam Attindas Hygiene Partners,” kata Esther Berrozpe, Ketua Pegawai Eksekutif Attindas. “Selaras dengan faktor geografi, pasaran yang dilayani, reputasi serta nilai teras, SILC merupakan padanan yang hampir sempurna untuk aspirasi pertumbuhan kami.”

Pelanggan, pembekal dan rakan perniagaan lain SILC akan terus menjalankan operasi perniagaan seperti biasa sementara syarikat itu diintegrasikan ke dalam Attindas Hygiene Partners dalam beberapa bulan akan datang.

Attindas Hygiene Partners

Berpangkalan di Raleigh, North Carolina, Amerika Syarikat, Attindas Hygiene Partners menghimpunkan portfolio syarikat termasuk Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products dan HDIS di Amerika Utara, serta Laboratorios Indas dan Attends Healthcare AB di Eropah. Attindas mereka bentuk, mengeluarkan dan memasarkan produk kebersihan berdaya serap untuk Amerika Syarikat, Kanada, Eropah serta pasaran eksport di seluruh dunia. Perniagaan utama syarikat merangkumi produk inkontinens dewasa dan lampin bayi melalui saluran runcit serta terus kepada pengguna, label persendirian, dan jenama terkenal miliknya termasuk Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees serta Reassure. Ketahui lebih lanjut di www.attindas.com .

S.I.L.C. Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC)

Berpusat di Trescore Cremasco (CR – Itali), SILC mereka bentuk, mengeluarkan dan memasarkan produk untuk inkontinens dewasa, tuala wanita, lampin bayi, kosmetik penjagaan diri serta produk kebersihan haiwan peliharaan. Produk-produk ini diedarkan terutamanya melalui saluran runcit, farmasi dan institusi seperti rumah jagaan serta hospital, di samping jualan terus kepada pengguna dan eksport ke lebih daripada dua puluh negara asing. Selain daripada pelbagai barisan label persendirian, syarikat ini turut memiliki beberapa jenama (Soffisof, Laurella, Assorbello dan BeautyCase) serta mempunyai lesen bagi jenama (Trudi Baby Care). Ketahui lebih lanjut di https://silc.it

Untuk Maklumat Lanjut, Hubungi:

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617