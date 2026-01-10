Attindas Hygiene Partners Amplia Parceira na Europa com Importante Aquisição

RALEIGH, N.C., Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Attindas Hygiene Partners dá um passo importante para sua estratégia de crescimento hoje com a aquisição da Societá Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.). Attindas assinou um contrato de compra de ações com a SILC, adquirindo todas as ações da empresa familiar de 53 anos.

A SILC S.p.A. atende clientes em toda a Europa com produtos absorventes higiênicos e cuidados com a pele de alta qualidade, produzidos na sua fábrica a 22 milhas a sudeste de Milão, em Trescore Cremasco. A base de clientes da SILC complementa idealmente a forte presença da Attindas no norte e sul da Europa, abrindo novas oportunidades para atender com eficiência os mercados europeu e de exportação.

“Nossa agenda estratégica na Attindas se concentra em atender à crescente demanda de produtos essenciais de higiene na América do Norte e na Europa. Aceleramos hoje nosso crescimento com a nossa parceria com a SILC”, disse Esther Berrozpe, diretora executiva da Attindas. "Sua geografia, mercados atendidos, reputação e valores fundamentais, tornam a SILC quase perfeita para o nosso crescimento."

Os clientes, fornecedores e outros parceiros da SILC darão continuidade aos seus negócios usuais durante a integração da empresa com a Attindas Hygiene Partners nos próximos meses.

Attindas Hygiene Partners

Com sede em Raleigh, NC, EUA, a Attindas Hygiene Partners tem um portfólio de empresas tais como Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products e HDIS na América do Norte, e Laboratorios Indas e Attends Healthcare AB na Europa. A Attindas projeta, fabrica e comercializa produtos de absorventes higiênicos nos EUA, Canadá, Europa e mercados de exportação em todo o mundo. As principais linhas de negócios da empresa incluem produtos para incontinência de adultos e fraldas infantis através de varejo e canais diretos ao consumidor, marcas de distribuidor e suas marcas bem conhecidas, incluindo Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees e Reassure. Saiba mais em www.attindas.com .

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

Com sede em Trescore Cremasco (CR – Itália), a SILC projeta, fabrica e comercializa produtos para incontinência de adultos, absorventes femininos, fraldas para bebês, cosméticos para cuidados pessoais e produtos de higiene para animais de estimação. Esses produtos são distribuídos principalmente por meio de canais de varejo, farmácias e instituições, como asilos e hospitais, bem como por meio de vendas e exportações diretas ao consumidor para mais de vinte países. Além de inúmeras linhas de marcas de distribuidor, a empresa também é proprietária de várias marcas (Soffisof, Laurella, Assorbello e BeautyCase) e marcas licenciadas (Trudi Baby Care). Saiba mais em https://silc.it

Contato Para Mais Informações:

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617