Attindas Hygiene Partners ขยายตำแหน่งในตลาดยุโรปด้วยการเข้าซื้อกิจการครั้งสำคัญ

ราลี นอร์ทแคโรไลนา, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Attindas Hygiene Partners บรรลุกลยุทธ์การเติบโตที่สำคัญไปอีกขั้นด้วยการเข้าซื้อกิจการ Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.) Attindas ได้ทำข้อตกลงการซื้อขายหุ้นกับ SILC โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 53 ปี
SILC S.p.A. ให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาคยุโรปด้วยผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยและการดูแลผิวที่มีคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ซึ่งผลิตจากโรงงานของบริษัทที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมิลานไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 22 ไมล์ ในเมืองเทรสโกเรเครมาสโก ฐานลูกค้าของ SILC ช่วยเสริมความศักยภาพให้กับสถานะการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วของ Attindas ในตอนเหนือและตอนใต้ของยุโรป และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ไปสู่การให้บริการทั้งในตลาดยุโรปและตลาดส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
"วาระเชิงกลยุทธ์ของ Attindas มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยที่จำเป็นในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป วันนี้ เราได้ผลักดันการเติบโตให้เร็วขึ้นด้วยการต้อนรับ SILC เข้าสู่ Attindas Hygiene Partners" Esther Berrozpe ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Attindas กล่าว "ด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ตลาดที่ให้บริการ ชื่อเสียง รวมถึงค่านิยมหลักของบริษัท SILC จึงตอบโจทย์อย่างยิ่งกับเป้าหมายการเติบโตของเรา"
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของ SILC จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ในระหว่างที่บริษัทค่อย ๆ บูรณาการเข้ากับ Attindas Hygiene Partners ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า
Attindas Hygiene Partners
Attindas Hygiene Partners มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา โดยเป็นการรวมกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products และ HDIS ในอเมริกาเหนือ รวมถึง Laboratorios Indas และ Attends Healthcare AB ในยุโรป Attindas ให้บริการออกแบบ ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยชนิดดูดซับ สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และตลาดส่งออกทั่วโลก ธุรกิจหลักของบริษัทครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และผ้าอ้อมเด็ก โดยจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกและการจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภค รวมถึงการผลิตภายใต้แบรนด์ของผู้ค้าปลีกและแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักของบริษัทเอง ได้แก่ Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees และ Reassure เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.attindas.com
S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa
บริษัท SILC ซึ่งตั้งอยู่ที่ Trescore Cremasco (CR – อิตาลี) ออกแบบ ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ แผ่นอนามัยสำหรับสตรี ผ้าอ้อมเด็ก เครื่องสำอางสำหรับการดูแลส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านช่องทางค้าปลีก ร้านขายยา และสถาบันต่าง ๆ เช่น บ้านพักคนชราและโรงพยาบาลเป็นหลัก รวมถึงการขายตรงแก่ผู้บริโภคและการส่งออกไปยังกว่า 20 ประเทศทั่วโลก นอกเหนือจากสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทและจำหน่ายภายใต้แบรนด์อื่นจำนวนมากแล้ว บริษัทยังเป็นเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ หลายแบรนด์ (Soffisof, Laurella, Assorbello และ BeautyCase) อีกทั้งยังถือแบรนด์ลิขสิทธิ์ (Trudi Baby Care) อีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://silc.it
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
Michael DiMauro
Attindas Hygiene Partners
michael.dimauro@attindas.com
4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617