Attindas Hygiene Partners 通过重要收购拓展其在欧洲的市场地位

北卡罗来纳州罗利, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Attindas Hygiene Partners 的增长战略通过今日收购 Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.) 迈出了重要一步。Attindas 已与 SILC 签署股份收购协议，收购这家拥有 53 年历史的家族企业的全部股份。

SILC S.p.A. 为整个欧洲的客户提供高品质的吸收性卫生用品及护肤产品。这些产品在其位于米兰东南约 22 英里处 Trescore Cremasco（特雷斯科雷-克雷马斯科）的生产设施中制造。SILC 的客户群与 Attindas 在欧洲南北部的强势布局形成理想互补，为公司高效服务欧洲本土及出口市场开辟了新机遇。

“Attindas 的战略议程聚焦于满足北美和欧洲对基础卫生用品日益增长的需求。今天，通过将 SILC 纳入 Attindas Hygiene Partners，我们加速了自身的增长步伐，” Attindas 首席执行官 Esther Berrozpe 表示。“从地域分布、所服务的市场、声誉以及核心价值观来看，SILC 与我们实现增长目标的战略规划近乎完美匹配。”

在未来几个月 SILC 与 Attindas Hygiene Partners 的整合期间，其客户、供应商及其他业务伙伴的业务将照常进行。

Attindas Hygiene Partners

Attindas Hygiene Partners 总部位于美国北卡罗来纳州罗利市，旗下公司组合包括北美的 Attends Healthcare Products、Associated Hygienic Products 和 HDIS，以及欧洲的 Laboratorios Indas 和 Attends Healthcare AB。Attindas 为美国、加拿大、欧洲及全球出口市场设计、生产并销售各类吸收性卫生用品。公司的主要业务领域包括：通过零售和直接面向消费者渠道销售的成人失禁用品及婴儿纸尿裤；自有品牌业务；以及旗下 Attends、Incopack、Indasec、Chelino、Comfees 和 Reassure 等知名品牌业务。详情请访问 www.attindas.com 。

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

SILC总部位于意大利克雷莫纳省特雷斯科雷，专注于设计、生产和销售成人失禁产品、女性卫生护垫、婴儿尿布、个人护理化妆品以及宠物护理卫生用品。这些产品主要通过零售渠道、药店以及养老院和医院等机构销售，同时也通过直接面向消费者的渠道销售，并出口到二十多个国家。除众多私有品牌产品系列外，公司还拥有多个自有品牌（Soffisof、Laurella、Assorbello 和 BeautyCase），并持有授权品牌（Trudi Baby Care）。详情请访问 https://silc.it

