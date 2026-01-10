Attindas Hygiene Partners 透過關鍵收購擴展歐洲市場版圖

北卡羅來納州羅利, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Attindas Hygiene Partners 今天收購 Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.)，標誌其增長策略邁出重要一步。Attindas 已與 SILC 簽立股份購買協議，將這間 53 年歷史的家族企業收歸旗下。

SILC S.p.A. 為歐洲各地客戶提供優質的吸收性衛生與護膚產品，此等產品在米蘭東南 22 英里的特雷斯科雷克雷馬斯科廠房生產。SILC 的客戶群與 Attindas 在歐洲南北的深厚根基相得益彰，從而開創高效服務歐洲以至出口市場的新機遇。

Attindas 行政總裁 Esther Berrozpe 表示：「Attindas 的策略方針旨在滿足北美及歐洲對基本衛生產品日趨殷切的需求。今日 SILC 加入 Attindas Hygiene Partners，有助集團加速增長。綜觀其地理位置、服務市場、聲譽口碑及核心價值觀，SILC 完美配合我們的增長宏圖。」

在未來幾個月，SILC 將整合至 Attindas Hygiene Partners，而 SILC 的客戶、供應商及其他業務夥伴將一切如常。

Attindas Hygiene Partners

Attindas Hygiene Partners 總部位於美國北卡羅來納州羅利，匯聚了一系列公司，包括北美的 Attends Healthcare Products、Associated Hygienic Products 和 HDIS，以及歐洲的 Laboratorios Indas 和 Attends Healthcare AB。Attindas 致力為美國、加拿大、歐洲乃至全球出口市場而設計、生產和推廣吸收性衛生產品。公司主要業務涵蓋成人失禁用品及嬰兒尿片，透過零售、直銷渠道、自有品牌及自家知名品牌 (包括 Attends、Incopack、Indasec、Chelino、Comfees 和 Reassure) 銷售。詳情請瀏覽 www.attindas.com 。

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

SILC 總部位於特雷斯科雷克雷馬斯科（意大利克雷莫納），設計、生產和銷售成人失禁用品、女性衛生護墊、嬰兒尿片、個人護理化妝品，以及寵物衛生護理產品。產品主要經由零售渠道、藥房以及安老院和醫院等機構銷售，並透過直銷模式以及出口業務，銷往全球超過二十個國家。公司除了擁有多條自有品牌產品線，旗下亦有多個品牌（Soffisof、Laurella、Assorbello 及 BeautyCase），並獲授權經營品牌 (Trudi Baby Care)。詳情請瀏覽 https://silc.it

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617