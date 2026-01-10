Bitget amplía su colaboración con Ondo y cotiza 98 nuevas acciones y ETF de EE.UU.

VICTORIA, Seychelles, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Exchange Universal (UEX) líder mundial, anunció la cotización de 98 nuevas acciones estadounidenses y Fondos Cotizados en Bolsa (ETF), ampliando el acceso a los mercados tradicionales y avanzando en su entorno de negociación multiactivo. Impulsada mediante su colaboración con Ondo, esta expansión introduce una mayor exposición a renta variable, renta fija, materias primas y estructuras tácticas de ETF, creando más opciones para que los usuarios participen en los ciclos de los mercados globales desde una sola plataforma.

Los nuevos activos abarcan estrategias de bonos del Tesoro de corta duración como SGOV, empresas líderes de Estados Unidos en los sectores de tecnología, energía, manufactura, salud, finanzas y consumo, así como compañías de crecimiento internacional como BILI (Bilibili), PDD (Pinduoduo) y GRAB (Grab). Instrumentos vinculados a materias primas como Oro (GLD), Petróleo Crudo (USO), Mineras de Cobre (COPX) y Metales de Tierras Raras (REMX) añaden exposición a recursos que configuran las cadenas de suministro globales, mientras que trackers de índices como VTI y ETF apalancados o inversos como TQQQ y SQQQ incorporan herramientas flexibles para la negociación direccional y la gestión del riesgo.

El lanzamiento refleja el creciente interés por entornos de trading unificados donde los activos digitales y los instrumentos tradicionales operan de forma conjunta. Los usuarios obtienen acceso a estructuras de mercado típicamente asociadas a las corredurías tradicionales, dentro de un ecosistema diseñado para una ejecución más rápida, movimientos de capital simplificados y un diseño estratégico más amplio.

“Los inversores financieros de la nueva era buscan un acceso más sencillo a las criptomonedas, al tiempo que desean acceder a servicios financieros tradicionales como acciones, oro, índices y materias primas”, afirmó Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. En el próximo año trabajaremos para aumentar esta flexibilidad a través de una amplia gama de activos globales, reduciendo la brecha en la gestión patrimonial”, añadió.

Más allá de las nuevas cotizaciones, Bitget ofrece más de 200 tokens de acciones, que permiten a los usuarios operar con empresas globales líderes como Apple, Tesla, Nvidia y Alphabet mediante liquidación en USDT. Esta estructura ofrece exposición tipo renta variable sin necesidad de cuentas de corretaje tradicionales, manteniendo flujos de negociación familiares para los participantes nativos digitales. Esto se complementa con más de dos millones de tokens onchain en Ethereum, BASE, BNB Chain, Solana y otros ecosistemas, construyendo la plataforma de manera integral para la gestión patrimonial y el crecimiento.

La expansión impulsa aún más la visión UEX de Bitget hacia una plataforma donde los activos digitales y los instrumentos tradicionales operan dentro de un sistema unificado. Los tokens de acciones tokenizadas se sitúan en el centro de este enfoque, conectando el acceso a acciones del mundo real con la velocidad, la liquidez y la usabilidad de una plataforma nativa cripto. Con más acciones y ETF de EE. UU. ahora disponibles junto con tokens onchain, derivados y otras clases de activos, Bitget UEX establece el estándar para la próxima fase del trading global.

Para iniciar su experiencia de trading de acciones, visita aquí.

Acerca de Bitget

Fundado en 2018, Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, y presta servicios a más de 120 millones de usuarios, ofreciendo acceso a millones de criptoactivos, acciones tokenizadas, ETFs y otros activos del mundo real, al mismo tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum , precio de XRP, y precios de otras criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema está comprometido con ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente mediante herramientas de trading impulsadas por IA, interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un mayor acceso a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es una app financiera de uso diario diseñada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y parte de las finanzas cotidianas. Al servicio de más de 80 millones de usuarios, conecta las vías de blockchain con las finanzas del mundo real, ofreciendo una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, trading, generación de rendimientos y pagos sin dificultades.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su rol como Socio Oficial de Criptomonedas de la Liga de Fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de EASTERN, SEA y LATAM. Alineado con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo deportivo, Bitget es el Exchange de criptomonedas exclusivo y socio oficial de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente, y se debe considerar cuidadosamente la experiencia financiera personal y situación económica. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bcfef62-f553-43c4-aed5-1b2afe9eb7f5