Bitget renforce sa collaboration avec Ondo grâce à l’ajout de 98 nouvelles actions et ETF américains

VICTORIA, Seychelles, 10 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé la cotation de 98 nouvelles actions et fonds négociés en bourse (ETF) américains, élargissant ainsi l’accès aux marchés traditionnels tout en faisant progresser son environnement de trading multi-actifs. Rendue possible grâce à une collaboration avec Ondo, cette expansion offre aux utilisateurs une exposition accrue aux actions, aux produits à revenu fixe, aux matières premières et aux structures d’ETF tactiques, ce qui multiplie leurs opportunités de participation aux cycles des marchés mondiaux à partir d’une plateforme unique.

Les nouveaux actifs couvrent des stratégies de trésorerie à court terme telles que des SGOV, des entreprises américaines de premier plan dans les secteurs de la technologie, de l’énergie, de l’industrie manufacturière, de la santé, de la finance et de la consommation, ainsi que des valeurs de croissance internationales comme BILI (Bilibili), PDD (Pinduoduo) et GRAB (Grab). Les instruments liés aux matières premières tels que l’or (GLD), le pétrole brut (USO), les sociétés minières de cuivre (COPX) et les métaux des terres rares (REMX) renforcent l’exposition aux ressources qui façonnent les chaînes d’approvisionnement mondiales, tandis que les trackers d’indices tels que VTI et les ETF à effet de levier ou inversés tels que TQQQ et SQQQ introduisent des outils flexibles pour le trading directionnel et la gestion des risques.

Ce déploiement témoigne d’un intérêt croissant pour des environnements de trading unifiés où actifs numériques et instruments traditionnels coexistent. Les utilisateurs accèdent ainsi à des structures de marché habituellement réservées aux courtiers traditionnels, au sein d’un écosystème conçu pour une exécution plus rapide, une circulation des capitaux simplifiée et une conception stratégique élargie.

« Les investisseurs financiers de la nouvelle génération souhaitent obtenir un accès plus facile aux cryptomonnaies tout en bénéficiant de l’accessibilité aux services financiers traditionnels tels que les actions, l’or, les indices et les matières premières », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Au cours de l’année à venir, nous travaillerons à accroître cette flexibilité sur une multitude d’actifs mondiaux, réduisant ainsi l’écart en matière de gestion de patrimoine », a-t-elle ajouté.

Outre ces nouvelles cotations, Bitget propose plus de 200 actions tokenisées, ce qui permet aux utilisateurs de négocier des actions de grandes entreprises mondiales comme Apple, Tesla, Nvidia et Alphabet avec un règlement en USDT. Cette structure offre une exposition de type actions sans nécessiter de compte de courtage traditionnel, tout en conservant des flux de trading familiers pour les participants natifs du numérique. À cela s’ajoutent plus de deux millions de jetons on-chain sur Ethereum, BASE, BNB Chain, Solana et d’autres écosystèmes, le tout formant une plateforme holistique pour la gestion et la croissance du patrimoine.

Cette expansion rapproche encore Bitget de sa vision UEX d’une plateforme où actifs numériques et instruments traditionnels fonctionnent au sein d’un système unifié. Les jetons d’actions tokenisés sont au cœur de cette approche, en faisant le lien entre l’accès aux actions du monde réel et la rapidité, la liquidité et la facilité d’utilisation d’une plateforme crypto-native. Avec davantage d’actions et d’ETF américains désormais disponibles aux côtés des jetons on-chain, des produits dérivés et d’autres catégories d’actifs, Bitget UEX établit la norme pour la prochaine phase du trading mondial.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) au monde, au service de plus de 120 millions d’utilisateurs et facilitant l’accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, fonds négociés en bourse et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de ses plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain à la finance du monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, trader, dégager des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

