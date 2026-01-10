Bitget מעמיקה את שיתוף הפעולה עם Ondo עם 98 מניות וקרנות סל חדשות בארצות הברית

ויקטוריה, סיישל, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על רישום של 98 מניות אמריקאיות חדשות וקרנות סל (ETF), ובכך פותחת גישה רחבה יותר לשווקים מסורתיים תוך קידום סביבת המסחר מרובת הנכסים שלה. ההרחבה, המתאפשרת באמצעות שיתוף פעולה עם Ondo , מציגה חשיפה גדולה יותר למגוון רחב של מניות, קרנות הכנסה קבועה, סחורות ותבניות ETF טקטיות, ויוצרת דרכים רבות יותר למשתמשים להשתתף במחזורי שוק גלובליים דרך פלטפורמה אחת.

הנכסים החדשים כוללים אסטרטגיות של אג"ח ממשלתיות לטווח קצר כגון SGOV, חברות אמריקאיות מובילות בתחומי הטכנולוגיה, האנרגיה, הייצור, הבריאות, הפיננסים והצרכנות, כמו גם שמות צומחים בינלאומיים כולל BILI (Bilibili), PDD (Pinduoduo) ו-GRAB (Grab). מכשירים שמקושרים לסחורות כגון זהב (GLD), נפט גולמי (USO), מכרות נחושת (COPX) ומתכות אדמה נדירות (REMX) מוסיפים חשיפה למשאבים המעצבים שרשראות אספקה ​​גלובליות, הועד שקרנות סל עוקבות אינדקס כמו VTI או ETF ממונפות או הפוכות כגון TQQQ ו-SQQQ מציגות כלים גמישים למסחר כיווני ומיצוב סיכונים.

הפריסה משקפת עניין גובר בסביבות מסחר מאוחדות שבהן נכסים דיגיטליים ומכשירים מסורתיים פועלים זה לצד זה. המשתמשים מקבלים גישה למבני שוק המזוהים בדרך כלל עם תיווכים מרכזיים, אך בתוך אקוסיסטם שתוכנן לביצוע מהיר יותר, תנועת הון מפושטת ותכנון אסטרטגי רחב יותר.

"משקיעי העידן החדש רוצים גישה קלה יותר למטבעות קריפטו, תוך כדי קבלת גישה לשירותים פיננסיים מסורתיים כמו מניות, זהב, מדדים וסחורות", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "בשנה הקרובה נעבוד על הגדלת הגמישות הזו על פני מגוון רחב של נכסים גלובליים, תוך צמצום הפער בין ניהול עושר", הוסיפה.

מעבר לרישומים האחרונים, Bitget מציעה יותר מ-200 מניות מטבעות, המאפשרים למשתמשים לסחור בחברות גלובליות מובילות כמו אפל, טסלה, אנבידיה ואלפבית באמצעות סליקה של USDT. מבנה זה מספק גישה לחשיפה בסגנון מניות ללא חשבונות תיווך מסורתיים, תוך שמירה על זרימות עבודה מוכרות של מסחר עבור משתתפים בעלי נטייה דיגיטלית. זה משלים גם עם יותר משני מיליון מטבעות onchain ב- Ethereum, BASE, רשת BNB , Solana ואקוסיסטם אחרים שבונים את הפלטפורמה בצורה הוליסטית לניהול עושר וצמיחה.

ההתרחבות מקדמת את חזון ה-UEX של Bitget עוד יותר לעבר פלטפורמה שבה נכסים דיגיטליים ומכשירים מסורתיים פועלים במערכת מאוחדת אחת. אסימוני מניות מבוססי מטבע (SMS) נמצאים במרכז גישה זו, ומגשרים על הגישה למניות בעולם האמיתי עם המהירות, הנזילות והשימושיות של פלטפורמה מקורית לקריפטו. עם יותר מניות אמריקאיות וקרנות סל זמינות כעת לצד אסימוני onchain, נגזרים וסוגי נכסים אחרים, Bitget UEX קובעת את הרף לשלב הבא של המסחר הגלובלי.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

