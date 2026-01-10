ビットゲット、Ondoとの提携を強化し、米国株とETF98銘柄を新規上場

セーシェル共和国ビクトリア発, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、98銘柄の米国株と上場投資信託 (ETF) を新たに上場すると発表し、マルチアセット取引環境を強化しつつ、従来の市場へのアクセスをさらに広げている。 Ondoとの提携によって実現した今回の拡張により、株式、債券、コモディティ、戦術的なETF構造にわたるエクスポージャーが拡大し、ユーザーが単一のプラットフォームから世界の市場サイクルに参加できる手段がさらに広がることになる。

新たに追加された資産には、SGOV などの短期米国債戦略に加え、テクノロジー、エネルギー、製造、ヘルスケア、金融、消費者セクターにわたる米国の主要企業、さらに ビリビリ (Bilibili 、BILI)、ピンドゥオドゥオ (Pinduoduo、PDD)、グラブ (GRAB)といった国際的な成長企業が含まれる。 金 (GLD)、原油 (USO)、銅鉱業 (COPX)、レアアースメタル (REMX) などのコモディディ関連商品は、世界のサプライチェーンを支える資源へのエクスポージャーを提供する一方、VTI などのインデックス・トラッカーや、TQQQ、SQQQ といったレバレッジ / インバース ETFは、ディレクショナル戦略やリスク・ポジショニングに活用できる柔軟なツールを提供する。

今回の展開は、デジタル資産と従来の金融商品が並行して機能する統合取引環境への関心の高まりを反映している。 ユーザーは、通常は大手証券会社に関連付けられている市場構造にアクセスできるだけでなく、迅速な取引執行、資金移動の簡素化、より幅広い戦略設計を可能にするエコシステム内でこれらを利用できる。

「新時代の金融投資家は、株式、金、指数、コモディティなどの従来の金融サービスにアクセスしつつ、暗号資産へもより簡単にアクセスできることを求めています」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「今後1年にわたり、世界の多様な資産クラスにおいてこの柔軟性を高め、資産管理のギャップを縮小していく取り組みを進めていきます」と付け加えた。

最新の上場銘柄に加え、ビットゲットは200以上の株式トークンを提供しており、ユーザーはアップル (Apple)、テスラ (Tesla)、エヌビディア (Nvidia)、アルファベット (Alphabet) などの主要グローバル企業の株式をUSDT決済で取引できる。 この仕組みにより、従来の証券口座を開設することなく株式型エクスポージャーにアクセスでき、デジタルネイティブのユーザーにとって使い慣れた取引ワークフローも維持される。 これは、イーサリアム (Ethereum)、ベース (BASE)、BNBチェーン (BNB Chain)、ソラナ (Solana) などのエコシステム上で提供される200万以上のオンチェーン・トークンによっても補完されており、資産管理と資産成長のためのプラットフォームを総合的に構築している。

今回の拡張により、ビットゲットのUEXビジョンは、デジタル資産と従来の金融商品が単一の統合システム上で運用されるプラットフォームへと、さらに前進した。 トークン化株式トークンはこのアプローチの中核を成しており、暗号ネイティブのプラットフォームが持つスピード、流動性、使いやすさを活かして、現実世界の株式へのアクセスを橋渡しする。 オンチェーン・トークンやデリバティブなどの資産クラスに加え、より多くの米国株と ETFが利用可能になったことで、ビットゲットUEXはグローバル取引の次の段階における新たな基準を打ち立てている。

株式取引を始めるには、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン (BNB Chain) 上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、取引、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、以下を参照されたい: ウェブサイト | X (旧Twitter) | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、同社の利用規約を参照されたい。

