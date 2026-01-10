Bitget, Ondo와의 협력 강화하며 미국 주식 및 ETF 98종 신규 추가

빅토리아 세이셸, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget은 미국 주식 및 상장지수펀드(ETF) 98종의 신규 상장을 발표하며, 전통 시장에 대한 접근성을 한층 확대하고 멀티자산 거래 환경을 강화했다. 이번 확장은 Ondo와의 협업을 통해 이뤄졌으며, 주식, 채권(고정수익), 원자재, 전술적 ETF 구조 전반에 걸친 노출을 확대해, 사용자가 단일 플랫폼에서 글로벌 시장 사이클에 참여할 수 있는 선택지를 넓혔다.

신규 자산에는 SGOV와 같은 단기 국채 전략을 비롯해 기술, 에너지, 제조, 헬스케어, 금융, 소비재 등 주요 산업 전반의 미국 대표 기업들이 포함된다. 또한 BILI(빌리빌리), PDD(핀둬둬), GRAB(그랩) 등 국제 성장주도 포함됐다. GLD(금), USO(원유), COPX(구리 광산), REMX(희토류) 등 원자재 연계 상품은 글로벌 공급망을 좌우하는 자원에 대한 노출을 제공하며, VTI와 같은 지수 추종 상품과 TQQQ·SQQQ와 같은 레버리지 또는 인버스 ETF는 방향성 거래와 리스크 포지셔닝을 위한 유연한 도구를 제공한다.

이번 출시는 디지털 자산과 전통 금융 상품이 나란히 운용되는 통합 거래 환경에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있음을 반영한다. 사용자는 기존 주류 증권사에서 제공하던 시장 구조에 접근하면서도, 더 빠른 체결, 간소화된 자금 이동, 보다 폭넓은 전략 설계를 염두에 둔 생태계 안에서 거래할 수 있다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸 (Gracy Chen)은 “새로운 시대의 금융 투자자들은 암호화폐에 대한 접근성을 유지하면서도 주식, 금, 지수, 원자재 등 전통 금융 서비스에도 보다 쉽게 접근하길 원한다”며 “앞으로 1년 동안 우리는 다양한 글로벌 자산 전반에서 이러한 유연성을 더욱 확대해 자산 관리 간의 간극을 줄여 나갈 것”이라고 말했다.

이번 신규 상장 외에도 Bitget은 200종 이상의 주식 토큰을 제공하고 있으며, 사용자는 USDT 결제를 통해 애플, 테슬라, 엔비디아, 알파벳 등 글로벌 대표 기업을 거래할 수 있다. 이러한 구조는 전통적인 증권 계좌 없이도 주식형 익스포저에 접근할 수 있게 하면서, 디지털 네이티브 이용자에게 익숙한 거래 흐름을 그대로 유지한다. 여기에 더해 이더리움, BASE, BNB 체인, 솔라나 등 다양한 생태계 전반에 걸쳐 200만 개 이상의 온체인 토큰을 지원함으로써, 자산 관리와 성장을 위한 종합적인 플랫폼을 구축하고 있다.

이번 확장은 디지털 자산과 전통 금융 상품이 하나의 통합 시스템에서 운용되는 Bitget의 UEX 비전을 한층 더 진전시키는 계기가 됐다. 토큰화 주식은 이 전략의 핵심에 위치해, 실물 주식에 대한 접근성을 암호화폐 네이티브 플랫폼이 지닌 속도, 유동성, 사용성과 결합한다. 이제 더 많은 미국 주식과 ETF가 온체인 토큰, 파생상품, 기타 자산군과 함께 제공되면서, Bitget UEX는 글로벌 거래의 다음 단계를 제시하는 기준점으로 자리 잡고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 암호화폐를 쉽고 안전하게, 그리고 일상 금융의 일부로 사용할 수 있도록 설계된 데일리 금융 앱이다. 8,000만 명이 넘는 사용자를 보유한 Bitget Wallet은 블록체인 인프라와 실물 금융을 연결해 온·오프 램프, 거래, 수익 창출, 결제까지 하나의 플랫폼에서 끊김 없이 제공하는 올인원 금융 서비스를 제공한다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

