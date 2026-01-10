Bitget Memperluas Kerjasama dengan Ondo dengan Penyenaraian 98 Saham dan ETF Baharu AS

VICTORIA, Seychelles, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar dunia, mengumumkan penyenaraian 98 saham dan Dana Dagangan Bursa (ETF) baharu Amerika Syarikat, sekali gus memperluas akses kepada pasaran tradisional sambil memperkukuh persekitaran dagangan pelbagai asetnya. Diperkasakan melalui kerjasama dengan Ondo, peluasan ini memperkenalkan pendedahan yang lebih luas merangkumi ekuiti, pendapatan tetap, komoditi serta struktur ETF taktikal, sekali gus menyediakan lebih banyak peluang kepada pengguna untuk menyertai kitaran pasaran global daripada satu platform bersepadu.

Aset baharu ini merangkumi strategi Perbendaharaan jangka pendek seperti SGOV, syarikat terkemuka Amerika Syarikat merentasi sektor teknologi, tenaga, pembuatan, penjagaan kesihatan, kewangan dan pengguna, serta nama pertumbuhan antarabangsa termasuk BILI (Bilibili), PDD (Pinduoduo) dan GRAB (Grab). Instrumen berkaitan komoditi seperti Emas (GLD), Minyak Mentah (USO), Pelombong Tembaga (COPX) dan Logam Nadir Bumi (REMX) menambah pendedahan kepada sumber yang membentuk rantaian bekalan global. Penjejak indeks seperti VTI dan ETF berleveraj atau songsang seperti TQQQ dan SQQQ memperkenalkan alat yang fleksibel untuk dagangan berarah dan pengurusan risiko.

Pelaksanaan ini mencerminkan peningkatan minat terhadap persekitaran dagangan bersepadu, di mana aset digital dan instrumen tradisional beroperasi secara selari. Pengguna memperoleh akses kepada struktur pasaran yang lazimnya dikaitkan dengan firma broker arus perdana, namun dalam satu ekosistem yang direka untuk pelaksanaan lebih pantas, pergerakan modal yang dipermudah serta reka bentuk strategi yang lebih menyeluruh.

“Pelabur kewangan era baharu mahukan akses yang lebih mudah kepada kripto, di samping kebolehcapaian kepada perkhidmatan kewangan tradisional seperti saham, emas, indeks dan komoditi,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.. “Pada tahun akan datang, kami akan berusaha untuk meningkatkan fleksibiliti ini merentas pelbagai aset global, sekali gus merapatkan jurang antara dagangan dan pengurusan kekayaan,” tambah beliau.

Selain penyenaraian terkini, Bitget menawarkan lebih daripada 200 token saham, membolehkan pengguna berdagang syarikat global terkemuka seperti Apple, Tesla, Nvidia dan Alphabet menggunakan penyelesaian USDT. Struktur ini menyediakan akses kepada pendedahan bergaya ekuiti tanpa memerlukan akaun broker tradisional, sambil mengekalkan aliran kerja dagangan yang biasa bagi peserta berteraskan digital. Inisiatif ini turut diperkukuh dengan lebih dua juta token on-chain merentasi Ethereum, BASE, BNB Chain, Solana dan ekosistem lain, yang membangunkan platform ini secara holistik untuk pengurusan kekayaan serta pertumbuhan.

Peluasan ini membawa visi UEX Bitget selangkah lebih ke hadapan ke arah sebuah platform di mana aset digital dan instrumen tradisional beroperasi dalam satu sistem bersepadu. Token saham bertoken berada di teras pendekatan ini, merapatkan akses kepada ekuiti dunia sebenar dengan kelajuan, kecairan dan kebolehgunaan platform berteras kripto. Dengan lebih banyak saham dan ETF Amerika Syarikat kini tersedia bersama token on-chain, derivatif dan kelas aset lain, UEX Bitget menetapkan penanda aras bagi fasa seterusnya dagangan global.

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum. harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang dikuasakan oleh AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan yang paling mendebarkan di dunia.

