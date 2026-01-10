Bitget 与 Ondo 深化合作，新增 98 只美股及 ETF

塞舌尔维多利亚, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget，宣布新上线 98 只美股及交易所交易基金 (ETF)。此举在拓宽用户参与传统市场渠道的同时，进一步推进了其多元化资产交易环境的建设。 此次扩容得益于与 Ondo 的合作，大幅提升了用户在股票、固定收益、大宗商品及战术型 ETF 结构等领域的投资敞口，使其能够在单一平台上以多元方式参与全球市场周期。

新增资产类别涵盖短期国债策略产品 (如 SGOV)，美国科技、能源、制造业、医疗保健、金融及消费领域的龙头企业股票，以及包括 BILI（哔哩哔哩）、PDD（拼多多）和 GRAB (Grab) 在内的国际成长型企业。 与大宗商品挂钩的投资工具，如黄金 (GLD)、原油 (USO)、铜矿 (COPX) 与稀土金属 (REMX)，为用户提供了布局影响全球供应链的关键资源的渠道，而包括 VTI 在内的指数跟踪产品，以及如 TQQQ 和 SQQQ 等杠杆或反向 ETF，则为方向性交易和风险管理提供了灵活工具。

此次上线反映了市场对数字资产与传统金融工具并行的统一交易环境的兴趣正日益浓厚。 用户得以在原本只有主流券商才提供的市场结构里交易，同时享受该生态系统专属的更快的交易执行、更简化的资金流转，以及更丰富的战略布局空间。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“新时代的金融投资者希望在更便捷地进入加密世界的同时，也能触达股票、黄金、指数及大宗商品等传统金融服务。” 她还补充道：“未来一年，我们将致力于提升全球多种资产的交易灵活性，缩小财富管理领域的服务差距。”

除最新上线的资产外，Bitget 目前已提供超过 200 种股票代币。用户可使用 USDT 结算方式交易 Apple、Tesla、Nvidia 和 Alphabet 等全球领先公司的股票。 这一结构使用户无需开设传统券商账户即可获得股权类资产敞口，同时保留了数字原生用户熟悉的交易工作流程。 此外，平台还整合了超过两百万种基于以太坊、BASE、BNB Chain、Solana 等生态的链上代币，全方位构建服务于财富管理与增长需求的平台生态。

此次扩容将进一步推动 Bitget 的 UEX 愿景落地，即构建一个数字资产与传统金融工具在统一系统中协同运行的平台。 代币化股票正是这一模式的核心，它以加密原生平台的速度、流动性和易用性，为用户架起通往现实世界股票资产的桥梁。 随着更多美股及 ETF 产品与链上代币、衍生品及其他资产类别同台亮相，Bitget UEX 正为全球交易的下一个发展阶段树立标杆。

如需开启您的股票交易之旅，请访问此处。

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密交易合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

