Bitget 與 Ondo 加強合作，推出 98 種全新美國股票及指數股票型基金

塞舌爾維多利亞, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget，宣佈上架 98 種新的美國股票及指數股票型基金 (ETF)，擴闊傳統市場通道，同時進一步完善其多元資產交易環境。 透過與 Ondo 的合作，是次擴充讓用戶可透過單一平台接觸更多股票、固定收益、商品及策略性指數股票型基金結構，提供參與全球市場週期的更多途徑。

新資產範圍廣泛，既囊括 SGOV 等短期國債策略，亦網羅科技、能源、製造、醫療、金融及消費等領域的美國頂尖企業，更兼備 BILI（嗶哩嗶哩）、PDD（拼多多）及 GRAB (Grab) 等具增長潛力的國際企業。 黃金 (GLD)、原油 (USO)、銅礦商 (COPX) 及稀土金屬 (REMX) 等商品相關工具，讓投資者可涉足影響全球供應鏈的資源領域；而如 VTI 等指數追蹤產品，以及 TQQQ 和 SQQQ 等槓桿或反向指數股票型基金，則引入用於進行正反方向交易及風險佈局的靈活工具。

數碼資產與傳統工具並駕齊驅的統一交易環境，是次推出正正體現市場對此與日俱增的關注度。 用戶既能接觸主流券商常見的市場結構，更可尊享為加快執行、簡化資金流動及更廣泛策略佈局而打造的生態環境。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「新世代金融投資者既想更輕鬆地涉足加密貨幣，亦希望能夠投資股票、黃金、指數及商品等傳統金融服務。」 她補充道：「在未來一年，我們致力提升跨全球多元資產的投資靈活性，並縮窄財富管理的落差。」

除了最新上架資產，Bitget 亦提供超過 200 種股票代幣，讓用戶使用 USDT 結算交易 Apple、Tesla、Nvidia 及 Alphabet 等全球龍頭公司。 此結構讓投資者無須透過傳統券商帳戶，便能獲取股票類投資佈局，同時為數碼原生用戶維持熟悉的交易操作體驗。 平台還涵蓋 Ethereum、BASE、BNB Chain、Solana 及其他生態系統中逾二百萬種鏈上代幣，從整體上為財富管理與增值建構更完整的體系。

此番拓展推動 Bitget 的全景交易所願景邁向新里程，致力打造數碼資產與傳統工具融匯於單一系統的平台。 代幣化股票代幣是此策略的核心，既能打通投資現實世界股票的途徑，又能享有加密原生平台的快速、流動及便利。 隨著更多美國股票及交易所買賣基金與鏈上代幣、衍生工具及其他資產類別一同上線，Bitget UEX 正為全球交易下一階段樹立典範。

點按此處開股票交易旅程。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

