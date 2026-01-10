Bruder Consulting & Venture Group Berganti Nama Menjadi Dark Horse Consulting Regenerative Medicine

WALNUT CREEK, California dan NEW YORK, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dark Horse Consulting Group (“DHCG” atau “Group”), pemimpin dalam konsultasi bioterapeutik strategis dan operasional, dengan bangga mengumumkan akuisisi Bruder Consulting & Venture Group (“Bruder” atau “BCVG”), perusahaan firma penasihat dan konsultasi strategis dengan jejak global di bidang bioteknologi dan biofarmasi, yang terkenal atas keahliannya dalam penemuan, pengembangan, desain klinis, serta proses persetujuan dari badan pembuat peraturan untuk produk biologik, perangkat, dan produk kombinasi di pasar ortopedi, perawatan luka, serta bedah plastik dan rekonstruktif. BCVG kini menjadi sebuah departemen di dalam Dark Horse Consulting (DHC) dengan nama DHC Regenerative Medicine.

Akuisisi ini semakin memperkuat komitmen DHCG yang berfokus pada pasien untuk mempercepat pengembangan dan komersialisasi bioterapeutik melalui pengembangan ekosistem layanan konsultasi yang terintegrasi. Masuknya BCVG meningkatkan ragam kapabilitas Grup yang sudah luas—menyusul ekspansi strategis terbaru bersama BioTechLogic dan Converge Consulting—hingga mencakup bidang kedokteran regeneratif, perbaikan jaringan, dan biomaterial. Jangkauan global Bruder sangat sesuai dengan posisi DHCG sebagai praktik konsultasi global yang sepenuhnya terintegrasi.

“Bergabungnya Bruder ke dalam keluarga Dark Horse sebagai tim ahli kami di bidang Kedokteran Regeneratif merupakan tonggak pencapaian penting lainnya dalam periode pertumbuhan strategis kami,” kata Anthony Davies, Ph.D., Pendiri dan CEO Dark Horse Consulting Group. “Pengalaman mendalam BCVG di bidang kedokteran regeneratif memperkaya keahlian kolektif kami dan meningkatkan kapasitas kami dalam menghadirkan solusi yang komprehensif bagi para pengembang dan investor sehingga mempercepat kemajuan terapi untuk memberikan manfaat maksimal bagi pasien di seluruh dunia."

Scott P. Bruder, M.D., Ph.D., Pendiri dan CEO BCVG, menambahkan: “Bergabungnya kami ke DHCG memungkinkan kami untuk meningkatkan skala keahlian tim inti dan para penasihat kami sehingga memperluas peluang kami untuk mendukung mitra klien di semua tahap proses pengembangan. Keahlian kami di bidang kedokteran regeneratif juga akan memberikan nilai tambah serta memperluas penawaran layanan yang komprehensif kepada klien-klien Grup saat ini.”

Sebagai bagian dari transaksi ini, BCVG diwakili oleh Goodwin Procter LLP dan Edgemont Partners. DHCG diwakili oleh Fenwick & West LLP.

Tentang Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group, organisasi konsultasi global dengan kantor yang terletak di Amerika Utara, Eropa, dan APAC, didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan mempercepat pengembangan dan penyediaan terapi sel dan gen melalui keahlian yang tak tertandingi. Sejak saat itu, fokus Grup berkembang secara signifikan, dengan keahlian para ahli bidang tertentu dalam tim konsultasi kini mencakup strategi, operasional, Mutu, urusan peraturan, manufaktur, pemodelan, rantai pasok, peluncuran komersial, serta pengoptimalan bisnis di seluruh lanskap biofarmasi. Layanan klien premium DHCG didukung oleh keahlian ilmiah dan teknis yang kuat untuk membantu klien dari tahap penemuan awal hingga peluncuran komersial. Grup ini terdiri atas tiga unit bisnis: DHC, BioTechLogic, dan Converge Consulting, dengan BCVG kini menjadi departemen Kedokteran Regeneratif yang terspesialisasi di bawah DHC.

Tentang Bruder Consulting & Venture Group

Bruder Consulting & Venture Group merupakan perusahaan penasihat strategis layanan lengkap dengan keahlian dalam penemuan, pengembangan, desain klinis, serta proses persetujuan dari badan pembuat peraturan untuk produk biologik, perangkat, dan produk kombinasi di pasar ortopedi, perawatan luka, serta bedah plastik dan rekonstruktif. Sebagai veteran dalam pengembangan produk, para ahli BCVG telah menyelesaikan lebih dari 900 proyek untuk lebih dari 150 perusahaan di seluruh dunia, serta memimpin atau mendukung transaksi lisensi, merger, dan akuisisi senilai lebih dari US$2 miliar di Amerika Serikat maupun di luar negeri.