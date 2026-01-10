ブルーダー・コンサルティング・アンド・ベンチャー・グループ (Bruder Consulting & Venture Group) がダークホース・コンサルティング (Dark Horse Consulting) の再生医療部門へ

カリフォルニア州ウォルナットクリーク、 およびニューヨーク発, Jan. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- バイオ医薬品分野の戦略・業務コンサルティングを手掛けるダークホース・コンサルティング・グループ (Dark Horse Consulting Group)(以下「DHCG」または「当グループ」) は、ブルーダー・コンサルティング・アンド・ベンチャー・グループ (Bruder Consulting & Venture Group)(以下「ブルーダー」または「BCVG」) の買収を発表した。BCVGは、バイオテクノロジーおよびバイオ医薬品分野でグローバルに展開する戦略アドバイザリー・コンサルティング企業であり、整形外科、創傷ケア、形成・再建外科市場における生物製剤、医療機器、コンビネーション製品の探索、開発、臨床デザイン、規制承認プロセスに関する専門知識で知られている。 BCVGは、現在、ダークホース・コンサルティング (DHC) 内の部門として、DHC再生医療部門 (DHC Regenerative Medicine) となった。

今回の買収により、DHCGは統合されたコンサルティングサービスのエコシステムを構築することで、バイオ医薬品の開発と商業化を加速させるという患者中心のコミットメントをさらに強化する。 BCVGを迎えることで、当グループは、バイオテックロジック (BioTechLogic)およびコンバージ・コンサルティング (Converge Consulting)との最近の戦略的拡大に続き、再生医療、組織修復、生体材料を含む幅広い能力を拡充する。 ブルーダーのグローバルな事業展開は、世界規模で統合的なコンサルティングサービスを提供するDHCGの戦略に合致している。

ダークホース・コンサルティング・グループの創設者兼最高経営責任者 (CEO) であるアンソニー・デイビス博士 (Anthony Davies, Ph.D.) は、次のように述べている。「再生医療の専門家としてブルーダーをダークホースファミリーに迎えることは、当社の戦略的成長期における新たな重要な節目となります。 BCVGの再生医療分野における豊富な経験は、当社の総合的な専門知識を強化し、開発企業や投資家に包括的なソリューションを提供する能力を加速させます。これにより、最終的には世界中の患者の利益のため、治療法をより迅速かつ効果的に前進させることができます。」

BCVGの創設者兼最高経営責任者 (CEO) であるスコット・P・ブルーダー医学博士 (Scott P. Bruder, M.D., Ph.D.) は、次のように付け加えている。「DHCGとの提携により、当社のコアチームおよびアドバイザーが提供できる専門知識を拡大することができ、開発プロセスのあらゆる段階においてクライアントパートナーを支援する機会が広がります。 また、再生医療分野における当社の専門知識は、当グループの既存クライアントに対しても、包括的な付加価値とサービス提供を追加することになります。」

今回の取引において、BCVGではグッドウィン・プロクターLLP (Goodwin Procter LLP) およびエッジモント・パートナーズ (Edgemont Partners) が代理を務めた。 また、DHCGではフェンウィック&ウェストLLP (Fenwick & West LLP) が代理を務めた。

ダークホース・コンサルティング・グループについて

ダークホース・コンサルティング・グループは、北米、欧州、アジア太平洋地域 (APAC) にオフィスを構える世界的なコンサルティング組織であり、比類のない専門知識を通じて細胞・遺伝子治療の開発と提供を加速させることを目的として、2014年に設立された。 それ以来、当グループの事業領域は劇的に拡大しており、コンサルティングチームの専門知識は現在、バイオ医薬品業界全体にわたる戦略、運営、品質、規制業務 (薬事)、製造、モデリング、サプライチェーン、商業化立ち上げ、事業最適化を網羅している。 DHCGのきめ細かなクライアントサービスは、初期探索から商業化立ち上げまでクライアントを支援するための、厳密な科学的・技術的専門知識に基づいている。 当グループは、DHC、バイオテックロジック、コンバージ・コンサルティングの3つの事業部門で構成されており、BCVGは現在、DHCの専門化された再生医療部門となっている。

ブルーダー・コンサルティング・アンド・ベンチャー・グループについて

ブルーダー・コンサルティング・アンド・ベンチャー・グループは、整形外科、創傷ケア、形成・再建外科市場における生物製剤、医療機器、コンビネーション製品の探索、開発、臨床デザイン、規制承認プロセスに関する専門知識を有する、フルサービス型戦略アドバイザリー企業である。 製品開発のベテランとして、BCVGの専門家は世界中の150社以上の企業に対して900件以上のプロジェクトを完遂しており、米国内外で20億ドル (約3,140億円) 以上のライセンス契約、合併・買収取引を主導または支援してきた。