Bruder Consulting & Venture Group, 다크 호스 컨설팅의 재생의학(Regenerative Medicine) 부문으로 편입

미국 캘리포니아주 월넛크릭 및 뉴욕, Jan. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전략·운영 바이오치료제 컨설팅 분야의 선도 기업인 다크 호스 컨설팅 그룹(Dark Horse Consulting Group, 이하 “DHCG” 또는 “그룹”)은 바이오테크 및 바이오파마 전반에 걸쳐 글로벌 입지를 보유한 전략 자문·컨설팅 회사 브루더 컨설팅 & 벤처 그룹(Bruder Consulting & Venture Group, 이하 “Bruder” 또는 “BCVG”)을 인수했다고 발표했다. BCVG는 정형외과, 상처 치료, 성형·재건 수술 시장에서 생물의약품, 의료기기 및 복합 제품의 발견, 개발, 임상 설계, 규제 승인 과정 전반에 대한 전문성으로 잘 알려져 있다. 이번 인수에 따라 BCVG는 다크 호스 컨설팅(Dark Horse Consulting, DHC) 내 ‘DHC 재생의학(DHC Regenerative Medicine)’ 부서로 편입된다.

이번 인수는 통합 컨설팅 서비스 생태계를 구축함으로써 바이오치료제의 개발과 상용화를 가속화하려는 DHCG의 환자 중심적 비전을 한층 강화한다. BCVG의 합류로, 최근 BioTechLogic과 Converge Consulting과의 전략적 확장을 통해 넓혀온 그룹의 역량은 재생의학, 조직 재생, 바이오소재 분야까지 확대됐다. Bruder의 글로벌 네트워크는 완전 통합형 글로벌 컨설팅 조직으로서의 DHCG의 위상과도 이상적으로 부합한다.

다크 호스 컨설팅 그룹(Dark Horse Consulting Group)의 설립자 겸 최고경영자(CEO)인 앤서니 데이비스(Anthony Davies) 박사는 “재생의학 분야의 전문가로서 Bruder를 다크 호스 패밀리에 맞이하게 된 것은 우리의 전략적 성장 과정에서 또 하나의 의미 있는 이정표”라며 “BCVG가 보유한 재생의학 분야의 깊은 경험은 우리의 집단적 전문성을 한층 풍부하게 하고, 개발사와 투자자에게 포괄적인 솔루션을 제공하는 역량을 가속화함으로써 치료제가 전 세계 환자들에게 더 빠르고 더 멀리 도달하도록 돕는다”고 말했다.

BCVG의 설립자 겸 최고경영자(CEO)인 스콧 P. 브루더(Scott P. Bruder) 박사 역시 “DHCG와의 협력은 핵심 팀과 자문진이 제공할 수 있는 전문성을 한 단계 확장할 수 있는 기회를 제공하며, 개발 전 과정에 걸쳐 고객 파트너를 지원할 수 있는 범위를 넓혀준다”며 “재생의학 분야에서 축적해 온 우리의 전문성은 그룹의 기존 고객들에게도 포괄적인 부가가치와 새로운 서비스 제공을 더해 줄 것”이라고 밝혔다.

이번 거래에서 BCVG는 굿윈 프로터(Goodwin Procter LLP)와 에지몬트 파트너스(Edgemont Partners)의 자문을 받았으며, DHCG는 펜윅 & 웨스트(Fenwick & West LLP)의 자문을 받았다.

Dark Horse Consulting Group 소개

북미, 유럽, 아시아·태평양(APAC)에 사무소를 둔 글로벌 컨설팅 조직인 다크 호스 컨설팅 그룹(Dark Horse Consulting Group, DHCG)은 독보적인 전문성을 바탕으로 세포·유전자 치료제의 개발과 전달을 가속화한다는 목표로 2014년에 설립됐다. 이후 그룹의 활동 범위는 크게 확장돼, 현재 컨설팅 팀의 주제별 전문성은 바이오파마 전반에 걸쳐 전략, 운영, 품질(Quality), 규제 업무, 제조, 모델링, 공급망, 상업화 출시, 비즈니스 최적화 등을 포괄한다. DHCG의 ‘화이트 글러브’ 고객 서비스는 엄격한 과학적·기술적 전문성에 기반해 초기 발견 단계부터 상업화 출시까지 고객을 지원한다. 그룹은 DHC, BioTechLogic, Converge Consulting의 세 개 사업부로 구성돼 있으며, BCVG는 현재 DHC 내 재생의학(Regenerative Medicine) 전문 부서를 구성하고 있다.

Bruder Consulting & Venture Group 소개

Bruder Consulting & Venture Group(BCVG)는 정형외과, 상처 치료, 성형·재건 수술 시장에서 생물의약품, 의료기기, 복합 제품의 발견, 개발, 임상 설계, 규제 승인 전 과정을 아우르는 전문성을 갖춘 종합 전략 자문 컨설팅 회사다. 제품 개발 분야의 베테랑들로 구성된 BCVG의 전문가들은 전 세계 150개 이상의 기업을 대상으로 900건이 넘는 프로젝트를 수행했으며, 미국과 해외에서 20억 달러가 넘는 규모의 라이선싱, 인수·합병(M&A) 거래를 주도하거나 지원한 경험을 보유하고 있다.