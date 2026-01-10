Bruder Consulting & Venture Group akan beroperasi di bawah nama Dark Horse Consulting Regenerative Medicine

WALNUT CREEK, Calif. dan NEW YORK, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dark Horse Consulting Group (“DHCG” atau “Kumpulan”), peneraju dalam perundingan bioterapeutik strategik dan operasi, dengan sukacitanya mengumumkan pengambilalihan Bruder Consulting & Venture Group (“Bruder” atau “BCVG”), sebuah firma penasihat dan perundingan strategik yang mempunyai jejak global dalam sektor bioteknologi dan biofarmaseutikal yang terkenal dengan kepakaran dalam penemuan, pembangunan, reka bentuk klinikal dan proses kelulusan regulatori bagi biologi, peranti dan produk gabungan dalam pasaran ortopedik, rawatan luka serta pembedahan plastik dan rekonstruktif. BCVG kini beroperasi sebagai sebuah jabatan di dalam Dark Horse Consulting (DHC) yang dikenali sebagai DHC Regenerative Medicine.

Pengambilalihan ini seterusnya memperkukuh komitmen DHCG berfokuskan pesakit untuk mempercepatkan pembangunan dan pengkomersialan bioterapeutik melalui pembinaan ekosistem perkhidmatan perundingan bersepadu. Penyertaan BCVG memperluas rangkaian keupayaan Kumpulan—susulan peluasan strategik baru-baru ini bersama BioTechLogic dan Converge Consulting—untuk merangkumi perubatan regeneratif, pembaikan tisu serta biomaterial. Capaian global Bruder merupakan padanan yang ideal dengan kedudukan DHCG sebagai sebuah amalan perundingan global yang bersepadu sepenuhnya.

“Mengalu-alukan Bruder ke dalam keluarga Dark Horse sebagai pakar kami dalam Perubatan Regeneratif menandakan satu lagi pencapaian bermakna dalam tempoh pertumbuhan strategik kami,” kata Anthony Davies, Ph.D., Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Dark Horse Consulting Group. “Pengalaman mendalam BCVG dalam perubatan regeneratif memperkayakan kepakaran kolektif kami dan mempercepatkan keupayaan kami untuk menyediakan penyelesaian menyeluruh kepada para pemaju dan pelabur, sekali gus memacu terapi dengan lebih jauh dan pantas demi manfaat muktamad para pesakit di seluruh dunia.”

Scott P. Bruder, M.D., Ph.D., Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif BCVG, menambah: “Bergabung tenaga dengan DHCG membolehkan kami meningkatkan skala kepakaran yang dapat diberikan oleh pasukan teras dan para penasihat kami, sekali gus memperluas peluang untuk menyokong rakan pelanggan pada setiap peringkat proses pembangunan. Kepakaran kami dalam bidang perubatan regeneratif turut menambahkan nilai menyeluruh serta penawaran perkhidmatan kepada para pelanggan sedia ada Kumpulan.”

Sebagai sebahagian daripada urus niaga ini, BCVG telah diwakili oleh Goodwin Procter LLP dan Edgemont Partners. DHCG telah diwakili oleh Fenwick & West LLP.

Perihal Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group, sebuah organisasi perundingan bertaraf antarabangsa dengan pejabat di Amerika Utara, Eropah dan APAC, telah ditubuhkan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mempercepatkan pembangunan serta penyampaian terapi sel dan gen melalui kepakaran yang tiada tandingannya. Sejak itu, fokus Kumpulan telah berkembang dengan pesat, dengan kepakaran pasukan perunding kini merangkumi strategi, operasi, Kualiti, hal ehwal kawal selia, pembuatan, pemodelan, rantaian bekalan, pelancaran komersial serta pengoptimuman perniagaan merentasi landskap biofarmaseutikal. Perkhidmatan pelanggan bertaraf premium DHCG berasaskan kepakaran saintifik dan teknikal yang mendalam bagi menyokong pelanggan dari peringkat penemuan awal hingga pelancaran komersial. Kumpulan ini merangkumi tiga unit perniagaan iaitu DHC, BioTechLogic dan Converge Consulting, dengan BCVG kini membentuk sebuah jabatan khusus Perubatan Regeneratif di bawah DHC.

Perihal Bruder Consulting & Venture Group

Bruder Consulting & Venture Group ialah sebuah firma penasihat strategik perkhidmatan penuh dengan kepakaran dalam penemuan, pembangunan, reka bentuk klinikal serta proses kelulusan kawal selia bagi biologi, peranti dan produk gabungan dalam pasaran ortopedik, rawatan luka serta pembedahan plastik dan rekonstruktif. Sebagai pakar berpengalaman dalam pembangunan produk, para pakar BCVG telah menyempurnakan lebih daripada 900 projek untuk lebih 150 syarikat di seluruh dunia dan mengetuai atau menyokong lebih daripada AS$2 bilion urus niaga pelesenan, penggabungan serta pengambilalihan di Amerika Syarikat dan luar negara.