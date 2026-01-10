Bruder Consulting & Venture Group จะเข้ามาเป็นแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูของ Dark Horse Consulting

เมืองวอลนัต ครีก รัฐแคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dark Horse Consulting Group (“DHCG” หรือ “กลุ่มบริษัท”) ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการด้านชีวบำบัด ยินดีที่จะประกาศถึงการเข้าซื้อกิจการ Bruder Consulting & Venture Group (“Bruder” หรือ “BCVG”) บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งมีเครือข่ายระดับโลกในวงการเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเภสัชภัณฑ์ โดยเป็นที่รู้จักจากความเชี่ยวชาญด้านการค้นพบ การพัฒนา การออกแบบการทดลองทางคลินิก ตลอดจนกระบวนการขออนุมัติตามกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ผสมผสานในตลาดศัลยกรรมกระดูก การดูแลบาดแผล และศัลยกรรมตกแต่งและฟื้นฟู ตอนนี้ BCVG เข้ามาเป็นแผนกหนึ่งของ Dark Horse Consulting (DHC) ซึ่งรู้จักกันในชื่อเวชศาสตร์ฟื้นฟู DHC
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นของ DHCG ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อเร่งการพัฒนาและการทำให้ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุออกสู่ตลาดจริง โดยการสร้างระบบนิเวศของบริการให้คำปรึกษาที่เป็นแบบบูรณาการ การได้ BCVG เข้ามาเสริมทัพจะช่วยขยายขีดความสามารถที่หลากหลายของกลุ่มบริษัท ซึ่งต่อยอดมาจากการขยายเชิงกลยุทธ์เมื่อเร็ว ๆ นี้กับ BioTechLogic และ Converge Consulting เพื่อให้ครอบคลุมถึงเวชศาสตร์ฟื้นฟู การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และวัสดุชีวภาพ เครือข่ายระดับโลกของ Bruder สอดคล้องกันอย่างลงตัวกับตำแหน่งของ DHCG ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่บูรณาการอย่างครบวงจร
“การต้อนรับ Bruder เข้าสู่ครอบครัว Dark Horse ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูของเรา ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในช่วงการเติบโตทางกลยุทธ์ของเรา” ดร. Anthony Davies ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Dark Horse Consulting Group กล่าว “ประสบการณ์อันลึกซึ้งของ BCVG ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะช่วยเสริมความเชี่ยวชาญร่วมกันของเรา อีกทั้งจะเร่งศักยภาพในการส่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุมแก่นักพัฒนาและนักลงทุน ซึ่งจะช่วยผลักดันการรักษาต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยทั่วโลก”
ดร. Scott P. Bruder นายแพทย์ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ BCVG กล่าวเพิ่มเติมว่า “การผนึกกำลังกับ DHCG ทำให้เราสามารถขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญที่ทีมหลักและที่ปรึกษาของเราสามารถมอบให้ได้ ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสให้กว้างขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธมิตรลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา” นอกจากนี้ ความเชี่ยวชาญของเราในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเพิ่มมูลค่าและบริการเสริมที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของกลุ่มบริษัท”
Goodwin Procter LLP และ Edgemont Partners เป็นตัวแทนของ BCVG ในการทำธุรกรรมครั้งนี้ โดยมี Fenwick & West LLP เป็นตัวแทนของ DHCG
เกี่ยวกับ Dark Horse Consulting Group
Dark Horse Consulting Group องค์กรให้คำปรึกษาระดับโลกซึ่งมีสำนักงานในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการพัฒนาและการส่งมอบการบำบัดด้วยเซลล์และยีน ผ่านความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ นับตั้งแต่ก่อตั้ง จุดมุ่งเน้นของกลุ่มบริษัทได้ขยายออกไปอย่างมาก ปัจจุบันนี้ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของทีมที่ปรึกษาครอบคลุมตั้งแต่ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน คุณภาพ กิจการกำกับดูแล การผลิต การสร้างแบบจำลอง ซัพพลายเชน การเปิดตัวออกสู่ตลาด ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจทั่วทั้งอุตสาหกรรมชีวเภสัชกรรม การให้บริการลูกค้าระดับพรีเมียมของ DHCG มีพื้นฐานมาจากความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคที่เข้มงวดและพิถีพิถัน ในการสนับสนุนลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการค้นพบเบื้องต้น ไปจนถึงการเปิดตัวสู่ตลาด กลุ่มบริษัทประกอบด้วยธุรกิจสามหน่วย ได้แก่ DHC, BioTechLogic และ Converge Consulting โดยมี BCVG เข้ามาเป็นแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูภายใต้การดูแลของ DHC
เกี่ยวกับ Bruder Consulting & Venture Group
Bruder Consulting & Venture Group เป็นบริษัทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญในการค้นพบ การพัฒนา การออกแบบการทดลองทางคลินิก ตลอดจนกระบวนการขออนุมัติตามกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ผสมผสานในตลาดศัลยกรรมกระดูก การดูแลบาดแผล และศัลยกรรมตกแต่งและฟื้นฟู ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญของ BCVG ได้ดำเนินโครงการจนสำเร็จมากกว่า 900 โครงการให้กับบริษัทกว่า 150 แห่งทั่วโลก และเป็นผู้นำหรือให้การสนับสนุนธุรกรรมด้านการออกใบอนุญาต การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ