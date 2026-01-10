Bruder Consulting & Venture Group 更名为 Dark Horse Consulting Regenerative Medicine

加利福尼亚州核桃溪市和 纽约, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生物治疗领域战略与运营咨询的领导者 Dark Horse Consulting Group (简称 “DHCG” 或“本集团”) 欣然宣布收购 Bruder Consulting & Venture Group (简称 “Bruder” 或 “BCVG”) 。Bruder 是一家在生物技术与生物制药领域拥有全球业务布局的战略咨询公司，专注于骨科、伤口护理以及整形与重建外科市场，以其在生物制品、医疗器械及药械组合产品的发现、开发、临床设计与监管审批流程方面的专业能力著称。 BCVG 现已成为 Dark Horse Consulting (DHC) 旗下部门，更名为 DHC Regenerative Medicine。

通过构建一体化的咨询服务生态体系，此次收购进一步强化了 DHCG 以患者为中心的承诺——加速生物治疗药物的研发与商业化进程。 继近期成功完成对 BioTechLogic 与 Converge Consulting 的战略扩张后， BCVG 的加入进一步拓展了本集团的服务能力范围，现已涵盖再生医学、组织修复及生物材料三大领域。 Bruder 的全球业务网络与 DHCG 全整合型全球咨询机构的定位高度契合。

Dark Horse Consulting Group 创始人兼首席执行官 Anthony Davies 博士表示：“欢迎 Bruder 加入 Dark Horse 大家庭，成为我们再生医学领域的专业力量。它的加入标志着我们在战略增长时期又迈出了具有重要意义的一步。 BCVG 在再生医学领域积累的深厚经验，不仅丰富了我们的综合专业知识，更提升了我们为研发机构与投资者提供全方位解决方案的能力。这将推动相关疗法的研发进程不断加速、深化，最终造福全球患者。”

BCVG 创始人兼首席执行官、医学博士 Scott P. Bruder 补充道：“与 DHCG 携手合作将使我们进一步扩大核心团队与顾问团队所能提供的专业服务的规模，从而创造更多为研发流程各阶段的客户合作伙伴提供支持的机会。” 我们在再生医学领域的专业知识也将为本集团现有客户提供全面的附加价值与服务方案。”

作为交易的一部分，BCVG 由 Goodwin Procter LLP 与 Edgemont Partners 担任其代表方。 DHCG 由 Fenwick & West LLP 担任其代表方。

关于 Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group 是一家全球性咨询机构，成立于 2014 年，在北美、欧洲和亚太地区均设有办事处，旨在通过无可比拟的专业知识加速细胞和基因疗法的开发与交付。 自创办以来，本集团的业务重点已实现大幅拓展。如今，咨询团队的专业知识已覆盖生物制药全产业链，包括战略规划、运营管理、质量管控、法规事务、生产制造、建模分析、供应链管理、商业上市及业务优化等环节。 DHCG 的白手套级客户服务植根于其深厚的科学与技术专业知识，能够为客户提供从早期发现到商业化上市的全周期支持。 本集团由三大业务单元组成：DHC、BioTechLogic 和 Converge Consulting。BCVG 现已成为 DHC 旗下专门从事再生医学的部门。

关于 Bruder Consulting & Venture Group

Bruder Consulting & Venture Group 是一家提供全方位服务的战略咨询公司，专注于骨科、伤口护理、整形与重建外科市场，在生物制品、医疗器械及药械组合产品的发现、研发、临床设计与监管审批流程领域拥有深厚专业积累。 作为产品开发领域的资深专家，BCVG 团队已为全球 150 余家企业完成逾 900 个项目，并在美国及海外主导或支持了总值超过 20 亿美元的许可、并购交易。