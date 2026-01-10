Bruder Consulting & Venture Group 將併入 Dark Horse Consulting Regenerative Medicine

 | Source: Dark Horse Consulting Group Dark Horse Consulting Group

加州核桃溪 和紐約, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的生物療法策略與營運諮詢公司 Dark Horse Consulting Group（「DHCG」或「該集團」）欣然宣佈收購 Bruder Consulting & Venture Group（「Bruder」或「BCVG」）一事。BCVG 是一間在生物科技與生物製藥界具有全球影響力的策略顧問及諮詢公司，憑著其專長而聲譽卓著，涵蓋骨科、傷口護理及整形與重建外科市場的生物製劑、裝置及組合產品之探索、開發、臨床設計與監管審批流程。 BCVG 現已成為 Dark Horse Consulting (DHC) 旗下部門，命名為 DHC Regenerative Medicine。

是次收購建立整合式諮詢服務生態系統，進一步鞏固 DHCG 以病人為本、加速生物療法開發與商業化的宗旨。 繼近期與 BioTechLogicConverge Consulting 達成的策略擴展後，如今 BCVG 加入更是錦上添花，將集團的綜合實力版圖延伸至再生醫學、組織修復及生物材料等領域。 Bruder 的全球業務網絡，與 DHCG 作為全方位整合全球諮詢實體的定位相得益彰。

Dark Horse Consulting Group 創辦人兼行政總裁 Anthony Davies 博士表示：「歡迎 Bruder 以再生醫學專家的角色加入 Dark Horse 大家庭，這是本集團策略增長階段的另一個意義重大里程碑。 BCVG 在再生醫學界經驗豐富，使我們的整體專業實力更上一層樓，並提升我們為開發人員與投資者提供全面解決方案的能力，從而更迅速高效地推進療法發展，最終讓全球病人受益。」

BCVG 創辦人兼行政總裁 Scott P. Bruder 醫學及哲學博士補充：「通過與 DHCG 聯手合作，我們得以拓展核心團隊及顧問的專業能力，從而在開發過程的各個階段，發掘更多支援客戶合作夥伴的機會。 我們在再生醫學領域的專業知識，亦將為集團現有客戶帶來全面的附加價值及服務項目。」

在此交易中，BCVG 由 Goodwin Procter LLP 和 Edgemont Partners 代表， DHCG 則由 Fenwick & West LLP 代表。

關於 Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group 是成立於 2014 年的全球諮詢機構，於北美、歐洲及亞太區均設有辦事處，以無可匹敵的專業實力為基石，致力推動細胞與基因療法的研發與應用進程。 自此，該集團的業務重心大幅擴展，其諮詢團隊的專業知識已涵蓋生物製藥領域的策略、營運、質素、監管事務、生產製造、建模、供應鏈、商業上市及業務優化。 DHCG 提供白手套客戶服務，此服務建基於嚴謹的科學與技術專長，為客戶提供從早期探索到商業上市的全程鼎力支援。 該集團由三大業務部門組成：DHC、BioTechLogic 及 Converge Consulting，而 BCVG 現為 DHC 旗下專門的再生醫學部門。

關於 Bruder Consulting & Venture Group

Bruder Consulting & Venture Group 是一間全方位服務的策略顧問公司，其專長領域涵蓋骨科、傷口護理及整形與重建外科市場的生物製劑、裝置及組合產品之探索、開發、臨床設計與監管審批流程。 BCVG 的專家團隊在產品開發領域經驗豐富，已為全球逾 150 間企業完成超過 900 個項目，並在美國及海外主導或協助完成總值逾 20 億美元的授權、合併與收購交易。

 

            











        

            

            
