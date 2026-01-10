AACSB abre consulta pública sobre los Estándares Globales 2026 para la Educación Empresarial

TAMPA, Florida, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International publicó hoy los borradores para consulta pública (exposure drafts) de sus primeros Estándares Globales para la Educación Empresarial y Estándares de Acreditación en Contabilidad 2026, invitando a aportar comentarios a escuelas de negocios, docentes, estudiantes, empleadores, asociaciones de educación superior y demás partes interesadas de todo el mundo.

Los nuevos Estándares Globales para la Educación Empresarial, una revisión de los Estándares de Acreditación de AACSB altamente reconocidos, están diseñados para servir a todas las escuelas de negocios, no solo a aquellas que cuentan con acreditación AACSB. Proporcionan una estructura reconocida a nivel mundial que cualquier institución puede utilizar para guiar su desarrollo estratégico, fortalecer su desempeño y demostrar impacto ante estudiantes, empleadores y las partes interesadas de la educación superior.

Este lanzamiento ocurre cuando AACSB marca su 110.º aniversario, reflejando la evolución de la organización en la forma en que impulsa la calidad y el impacto de la educación empresarial en todo el mundo.

“Hoy se le exige a la educación empresarial hacer más que nunca: preparar a los estudiantes para una economía dinámica, generar conocimiento que oriente la práctica y contribuir a la atención de los desafíos sociales”, afirmó Lily Bi, presidenta y directora ejecutiva de AACSB International. "Estos borradores para consulta pública son una invitación a la comunidad global para ayudar a dar forma a un marco de estándares moderno, práctico y guiado por valores, que respalde la excelencia en misiones y contextos diversos. Invitamos a las partes interesadas a revisar estos documentos y a compartir sus comentarios para que los estándares finales reflejen lo que la educación empresarial y contable necesitan en la actualidad y lo que deberán ser en el futuro".

Los Estándares propuestos por AACSB llegan en un momento en el que la educación empresarial enfrenta un mayor escrutinio y expectativas crecientes, desde evidencias más claras de los resultados de aprendizaje hasta vínculos más sólidos entre currículo, investigación e impacto social. “La introducción de los Estándares Globales para la Educación Empresarial refuerza el papel de AACSB como referente global en la definición de estándares y fortalece el ecosistema más amplio de la educación empresarial”, señaló, Stephanie Bryant, vicepresidenta ejecutiva y directora de Acreditación de AACSB International, destacando que para las escuelas los borradores ofrecen “un marco claro y adaptable para demostrar calidad” y “acelerar la mejora continua". Los nuevos Estándares Globales para la Educación Empresarial y los Estándares de Contabilidad 2026 están diseñados para ayudar a las instituciones a afrontar la evolución de las necesidades de los estudiantes, la disrupción del mercado laboral y el rápido cambio tecnológico, manteniendo al mismo tiempo un referente global coherente de calidad y mejora continua.

Qué incluyen los borradores para consulta pública

Los Estándares propuestos enfatizan una calidad impulsada por la misión y centrada en resultados en tres áreas fundamentales:

Gestión estratégica , que alinea estrategia, gobernanza y recursos para respaldar la calidad a largo plazo y la mejora continua.

, que alinea estrategia, gobernanza y recursos para respaldar la calidad a largo plazo y la mejora continua. Éxito del estudiante , que refuerza las expectativas sobre el currículo, la garantía del aprendizaje y la agilidad digital.

, que refuerza las expectativas sobre el currículo, la garantía del aprendizaje y la agilidad digital. Vías hacia el impacto, que impulsan la influencia académica, así como la vinculación académica y profesional.





Los Estándares buscan apoyar una amplia variedad de modelos institucionales y contextos regionales, manteniendo al mismo tiempo un lenguaje global compartido sobre la calidad en la educación empresarial.

Más información:

AACSB auspiciará un webinar, el 12 de enero de 2026 para presentar los cambios clave propuestos a los estándares de acreditación en educación empresarial y contabilidad descritos en los borradores para consulta pública. Inscríbase aquí

Cómo participar

AACSB invita a las partes interesadas a revisar los borradores de los primeros Estándares Globales para la Educación Empresarial y de los Estándares de Acreditación en Contabilidad 2026, y a enviar sus comentarios mediante una encuesta hasta el 7 de febrero de 2026. Input will inform revisions and the finalization of the 2026 Standards.

Acerca de AACSB

Fundada en 1916, AACSB International (AACSB) conecta a educadores, estudiantes y empresas para crear la futura generación de grandes líderes. Con más de 2.000 organizaciones miembro y más de 1.000 escuelas de negocios acreditadas en todo el mundo, AACSB es la mayor red global de educación empresarial. A través de sus estándares globales, la acreditación y el liderazgo intelectual, AACSB fomenta la colaboración, acelera la innovación y amplifica el impacto en la educación empresarial.

