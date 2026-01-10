L’AACSB ouvre une consultation publique sur les Normes mondiales de l’enseignement commercial 2026

TAMPA, Floride, 10 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International a publié aujourd’hui les projets de consultation de ses toutes premières Global Standards for Business Education (normes mondiales de l’enseignement commercial), ainsi que des 2026 Accounting Accreditation Standards (normes d’accréditation comptable 2026), et invite les écoles de commerce, les enseignants, les étudiants, les employeurs, les associations d’enseignement supérieur et les autres parties prenantes du monde entier à faire part de leurs commentaires.

Les nouvelles Global Standards for Business Education (normes mondiales de l’enseignement commercial), qui constituent une révision des très respectées Accreditation Standards (normes d’accréditation) de l’AACSB, ont été conçues pour servir l’ensemble des écoles de commerce, et pas uniquement celles détenant une accréditation AACSB. Elles offrent un cadre de référence reconnu à l’échelle internationale que toute institution peut utiliser pour orienter son développement stratégique, renforcer sa performance et démontrer son impact auprès des apprenants, des employeurs et des acteurs de l’enseignement supérieur.

Cette publication intervient alors que l’AACSB célèbre son 110e anniversaire, illustrant l’évolution de l’organisation dans sa manière de promouvoir la qualité et l’impact de l’enseignement commercial à l’échelle mondiale.

« L’enseignement commercial est plus sollicité que jamais : il doit non seulement préparer les apprenants à une économie en mutation, mais aussi produire des connaissances utiles à la pratique et contribuer à relever les défis sociétaux », a déclaré Lily Bi, présidente-directrice générale d’AACSB International. « Ces projets de normes invitent la communauté mondiale à contribuer à l’élaboration d’un cadre normatif moderne, pratique et axé sur les valeurs, qui favorise l’excellence dans des missions et des contextes divers. Nous encourageons les parties prenantes à examiner ces projets et à formuler leurs commentaires afin que les normes finales reflètent les besoins actuels et futurs de l’enseignement commercial et comptable. »

Les normes proposées par l’AACSB paraissent à un moment où l’enseignement commercial fait l’objet d’une attention accrue et d’attentes croissantes, notamment en matière de preuves des acquis d’apprentissage et de liens plus étroits entre programmes, recherche et impact sociétal. « L’introduction des Global Standards for Business Education (normes mondiales de l’enseignement commercial) renforce le rôle de l’AACSB en tant qu’organisme international de référence et consolide l’écosystème global de l’enseignement commercial », a souligné Stephanie Bryant, vice-présidente exécutive et directrice de l’accréditation d’AACSB International. Elle précise que ces projets offrent aux écoles « un cadre clair et adaptable pour démontrer la qualité » et « accélérer l’amélioration continue ». Les nouvelles Global Standards for Business Education (normes mondiales de l’enseignement commercial) et les 2026 Accounting Standards (normes d’accréditation comptable 2026) visent à aider les établissements à faire face à l’évolution des besoins des apprenants, aux bouleversements du monde du travail et aux transformations technologiques rapides, tout en maintenant une référence mondiale cohérente en matière de qualité et de progrès continu.

Contenu des projets de normes

Les projets de normes mettent l’accent sur une qualité orientée par la mission et les résultats, autour de trois axes principaux :

Management stratégique : alignement de la stratégie, de la gouvernance et des ressources pour soutenir la qualité à long terme et l’amélioration continue.

: alignement de la stratégie, de la gouvernance et des ressources pour soutenir la qualité à long terme et l’amélioration continue. Réussite des apprenants : renforcement des exigences relatives aux programmes, à l’assurance de l’apprentissage et à l’agilité numérique.

: renforcement des exigences relatives aux programmes, à l’assurance de l’apprentissage et à l’agilité numérique. Voies vers l’impact : développement de l’influence académique et scientifique, ainsi que de l’engagement académique et professionnel.





Ces normes visent à soutenir un large éventail de modèles institutionnels et de contextes régionaux, tout en conservant un langage mondial commun pour la qualité de l’enseignement commercial.

En savoir plus

L’AACSB organisera un webinaire le 12 janvier 2026 afin de présenter les principales modifications proposées aux normes d’accréditation en matière de commerce et de comptabilité, telles qu’exposées dans les projets de consultation. Inscrivez-vous ici

Comment participer

L’AACSB invite l’ensemble des parties prenantes à examiner les projets de consultation des Global Standards for Business Education (normes mondiales de l’enseignement commercial) et des 2026 Accounting Accreditation Standards (normes d’accréditation comptable 2026), et à soumettre leurs commentaires via un questionnaire jusqu’au 7 février 2026. Les contributions recueillies serviront à réviser et finaliser les normes 2026.

