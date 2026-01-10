AACSB מזמינה לקבל את הערות הציבור על הסטנדרטים הגלובליים לחינוך עסקי לשנת 2026

טמפה, פלורידה, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

AACSB International פרסמה היום טיוטות חשיפה של הסטנדרטים הגלובליים הראשונים שלה לחינוך עסקי ותקני ההסמכה בחשבונאות לשנת 2026, ומזמינה לקבל משוב מבתי ספר למנהל עסקים, סגל, סטודנטים, מעסיקים, אגודות להשכלה גבוהה ובעלי עניין נוספים ברחבי העולם.

הסטנדרטים הגלובליים החדשים לחינוך עסקי, שהם עדכון של תקני ההסמכה המכובדים של AACSB, נועדו לשרת את כל בתי הספר לעסקים, לא רק את אלו המחזיקים בהסמכת AACSB. הם מספקים מסגרת מוכרת עולמית שכל מוסד לימודים יכול להשתמש בה כדי להנחות פיתוח אסטרטגי, לחזק ביצועים ולהפגין השפעה על לומדים, מעסיקים ובעלי עניין בהשכלה גבוהה.

ההודעה מגיעה עם ציון 110 שנה להיווסדה של AACSB, ומשקפת את התפתחות הארגון באופן שבו הוא מקדם איכות והשפעה בחינוך עסקי ברחבי העולם.

"החינוך העסקי נדרש לעשות יותר מתמיד – להכין לומדים לכלכלה דינמית, לייצר ידע המספק מידע על הפרקטיקה, ולסייע בהתמודדות עם אתגרים חברתיים", אמרה לילי בי (Lily Bi), נשיאה ומנכ"לית AACSB International. "טיוטות החשיפה הללו הן הזמנה לקהילה הגלובלית לסייע בעיצוב מסגרת סטנדרטים מודרנית, מעשית ומונחית ערכים, התומכת במצוינות במגוון משימות והקשרים. אנו מעודדים את בעלי העניין לעיין בטיוטות אלו ולשתף משוב כדי שהסטנדרטים הסופיים ישקפו את מה שהחינוך העסקי והחשבונאי צריך כעת, ואת מה שעליו להפוך להיות בהמשך".

התקנים המוצעים של AACSB מגיעים ברגע שבו חינוך עסקי מתמודד עם ביקורת מוגברת וציפיות גוברות, החל מראיות ברורות יותר לתוצאות למידה ועד לקשרים חזקים יותר בין תכנית הלימודים, המחקר וההשפעה החברתית. "הכנסת התקנים הגלובליים לחינוך עסקי מחזקת את תפקיד AACSB כקובעת תקנים גלובלי ומחזקת את האקוסיסטם הרחב יותר של חינוך עסקי", אמרה סטפני בראיינט (Stephanie Bryant), סגנית נשיא בכירה ומנהלת ההסמכה הראשית של AACSB International, וציינה כי עבור בתי הספר, הטיוטות מספקות "מסגרת ברורה וניתנת להתאמה להדגמת איכות" ול"האצת שיפור מתמיד". התקנים הגלובליים החדשים לחינוך עסקי ותקני החשבונאות לשנת 2026 נועדו לסייע לבתי הספר לנווט בצרכים מתפתחים של הלומדים, שיבושים בכוח העבודה ובשינויים טכנולוגיים מהירים, תוך שמירה על רף איכות ושיפור מתמשך ברמה עולמית עקבית.

מה כתוב בטיוטות החשיפה

טיוטת התקנים מדגישה איכות מונחית משימה וממוקדת תוצאות בשלושה תחומים מרכזיים:

ניהול אסטרטגי שמאחד אסטרטגיה, ממשל ומשאבים לתמיכה באיכות לטווח ארוך ובשיפור מתמיד .

הצלחת לומדים המחזקת את הציפיות לת ו כנית הלימודים, הבטחת הלמידה וגמישות דיגיטלית.

נתיבים להשפעה המקדמים השפעה אקדמית, מעורבות אקדמית ומקצועית.





הסטנדרטים שואפים לתמוך במגוון רחב של מודלים מוסדיים והקשרים אזוריים, תוך שמירה על שפה עולמית משותפת לאיכות בחינוך עסקי.

AACSB תארח וובינר ב-12 בינואר 2026 שיסקור את השינויים המרכזיים המוצעים לסטנדרטים של ההסמכה העסקית והחשבונאית של AACSB כפי שמתוארים בטיוטות הדיווח. הירשמו כאן

AACSB מעודדת את בעלי העניין לעיין בטיוטות החשיפה של הסטנדרטים הגלובליים הראשונים שלה לחינוך עסקי ותקני ההסמכה לחשבונאות לשנת 2026 ולהגיש הערות באמצעות סקר עד ל-7 בפברואר 2026. המשוב ישפיע על התיקונים ועל הגיבוש הסופי של הסטנדרטים לשנת 2026.

אודות AACSB

AACSB International (AACSB) שהוקמה ב-1916, מחברת בין מחנכים, תלמידים ועסקים כדי ליצור את הדור הבא של מנהיגים גדולים. עם יותר מ-2,000 ארגוני חברים ומעל 1,000 בתי ספר לעסקים מוסמכים ברחבי העולם, AACSB היא רשת החינוך העסקי הגדולה בעולם. באמצעות הסטנדרטים הגלובליים שלה, ההסמכה ומנהיגות המחשבתית, AACSB מטפחת מעורבות, מאיצה חדשנות ומגבירה את ההשפעה בחינוך העסקי.

