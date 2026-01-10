AACSB、2026年版ビジネス教育グローバルスタンダードに関するパブリックコメントを募集開始

フロリダ州タンパ発, Jan. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSBインターナショナル(AACSB International) は本日、初のビジネス教育グローバルスタンダードおよび2026年版会計認定基準の草案を公開し、世界中のビジネススクール、教員、学生、雇用主、高等教育団体、その他の関係者からのフィードバックを募集している。

従来高く評価されてきたAACSB認定基準を改訂した新しいビジネス教育グローバルスタンダードは、AACSB認定を取得している機関だけでなく、すべてのビジネススクールを対象として設計されている。 これらの基準は、どのスクールでも戦略的発展の指針とし、パフォーマンスを強化し、学習者、雇用主、高等教育関係者に対して効果を実証するために活用できる、グローバルに認知されたフレームワークを提供する。

今回の公開は、AACSBの創立110周年に合わせたもので、世界中のビジネス教育における質と効果の向上に関して、同組織がどのように進化してきたかを反映している。

「ビジネス教育には、かつてないほど多くのことが求められています。それは、学習者をダイナミックな経済に対応させ、実践に役立つ知識を生み出し、社会的課題への取り組みを支援することです」と、AACSBインターナショナルの社長兼最高経営責任者 (CEO) であるリリー・ビー(Lily Bi)は述べている。 「これらの公開草案は、多様なミッションや状況下での卓越性を支える、現代的で実践的、かつ価値観に基づいた基準のフレームワークを形成するために、グローバルコミュニティに協力を呼びかけるものです。 関係者の皆様には、これらの草案をご検討いただき、フィードバックをお寄せいただくようお願いいたします。最終的な基準が、ビジネス教育と会計教育に今必要なもの、そしてこれから目指すべき姿を反映したものとなるでしょう。」

AACSBが提案した基準は、学習成果のより明確なエビデンスからカリキュラム、研究、社会的影響の間のより強固な結びつきまで、ビジネス教育が厳しい監視と高まる期待に直面している時期に発表された。 「ビジネス教育グローバルスタンダードの導入は、グローバルな基準策定機関としてのAACSBの役割を強化し、ビジネス教育のエコシステム全体を強化します」と、AACSBインターナショナルのエグゼクティブバイスプレジデント兼最高認定責任者であるステファニー・ブライアント (Stephanie Bryant)は述べ、スクールにとってこれらの草案は「質を証明する明確で適応性のあるフレームワーク」であり、「継続的改善を加速させる」ものだと指摘した。 新しいビジネス教育グローバルスタンダードと2026年版会計基準は、質と継続的改善に関する一貫したグローバル基準を維持しながら、進化する学習者のニーズ、労働力の変化、急速な技術変革に対応できるよう、スクールを支援するために設計されている。

公開草案の内容

草案の基準は、以下の3つの中核領域において、ミッション主導型で成果重視の質 焦点を当てている:

戦略的マネジメント 長期的な質と継続的改善を支えるため、戦略、ガバナンス、リソースを整合させる。

学習者の成功 カリキュラム、学習成果の保証、デジタル対応力に関する期待値を高める。

カリキュラム、学習成果の保証、デジタル対応力に関する期待値を高める。 インパクトへの道筋 学術的影響力、学問的および専門的なエンゲージメントを推進する。





これらの基準は、幅広い教育機関のモデルや地域的背景に対応しながら、ビジネス教育における質に関する共通のグローバル言語を維持することを目指している。

詳しくはこちらを閲覧されたい

AACSBは2026年1月12日に、公開草案で概説されたAACSBビジネス・会計認定基準の主な変更案の概要を説明するウェビナーを開催する。 登録はこちらから

参加方法

AACSBは、関係者に対し、初のビジネス教育グローバルスタンダードおよび2026年版会計認定基準の公開草案を確認し、2026年2月7日までにアンケート形式でコメントを提出するよう呼びかけている。 提出された意見は、2026年版基準の改訂および最終決定に反映される。

