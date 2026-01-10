AACSB, 2026 글로벌 비즈니스 교육 표준에 대한 공개 의견 수렴 시작

미국 플로리다주 탬파, Jan. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International은 비즈니스 교육 분야의 첫 번째 글로벌 기준인 글로벌 비즈니스 교육 표준(Global Standards for Business Education)과 2026 회계학 인증 기준(Accounting Accreditation Standards)의 공개 초안(exposure draft)을 오늘 발표하고, 전 세계 경영대학, 교수진, 학생, 고용주, 고등교육 협회 및 기타 이해관계자들의 의견을 요청했다.

새로운 글로벌 비즈니스 교육 표준 (Global Standards for Business Education)은 AACSB의 높은 평가를 받아온 인증 기준을 개정한 것으로, AACSB 인증을 보유한 학교에만 국한되지 않고 모든 경영대학을 대상으로 설계됐다. 이 기준은 어떤 학교든 전략적 발전을 이끌고 성과를 강화하며, 학습자·고용주·고등교육 이해관계자들에게 교육의 성과와 영향을 입증하는 데 활용할 수 있는 국제적으로 인정받는 프레임워크를 제공한다.

이번 발표는 AACSB가 창립 110주년을 맞이하는 시점에 이뤄졌으며, 전 세계 비즈니스 교육의 품질과 영향력을 제고하는 방식에서 조직이 어떻게 진화해 왔는지를 보여준다.

AACSB International의 회장 겸 최고경영자(CEO)인 릴리 비(Lily Bi)는 “비즈니스 교육은 그 어느 때보다 더 많은 역할을 요구받고 있다. 역동적인 경제 환경에 대비해 학습자를 준비시키고, 실무에 기여하는 지식을 창출하며, 사회적 과제 해결에도 도움을 줘야 하는 상황”이라고 진단했다. 이어 “이번 공개 초안은 현대적이고 실용적이며 가치 중심적인 표준 체계를 함께 만들어 가기 위한 글로벌 커뮤니티에 대한 초대”라며 “다양한 사명과 환경 속에서 우수성을 지원할 수 있는 기준을 마련하기 위해 이해관계자들이 초안을 검토하고 의견을 공유해 주길 바란다. 최종 표준은 현재 비즈니스·회계 교육에 필요한 것이 무엇인지, 그리고 앞으로 어떤 모습으로 발전해야 하는지를 반영하게 될 것”이라고 덧붙였다.

AACSB가 제안한 이번 표준은 학습 성과에 대한 보다 명확한 증거 요구, 교육과정·연구·사회적 영향 간의 연계 강화 등 비즈니스 교육을 둘러싼 감시와 기대가 높아진 시점에 공개됐다. AACSB International의 수석부사장 겸 최고인증책임자(CAO)인 스테파니 브라이언트(Stephanie Bryant)는 “글로벌 비즈니스 교육 표준의 도입은 글로벌 표준 제정자로서 AACSB의 역할을 공고히 하고, 비즈니스 교육 전반의 생태계를 강화한다”며, 이번 초안이 학교들에 “교육의 품질을 입증할 수 있는 명확하고 유연한 프레임워크”를 제공하고 “지속적인 개선을 가속화하는 데 기여할 것”이라고 말했다. 새롭게 제시된 글로벌 비즈니스 교육 표준과 2026 회계학 인증 기준은 학습자 요구의 변화, 노동 시장의 구조적 변화, 급속한 기술 발전 속에서 학교들이 효과적으로 대응할 수 있도록 돕는 동시에, 품질과 지속적 개선을 위한 일관된 글로벌 기준을 유지하도록 설계됐다.

공개 초안의 주요 내용

이번 표준 초안은 세 가지 핵심 영역 전반에서 사명 중심적이고 성과 지향적인 품질을 강조한다:

전략적 관리(Strategic Management): 전략, 거버넌스, 자원을 연계해 장기적인 품질과 지속적인 개선을 뒷받침한다.

전략, 거버넌스, 자원을 연계해 장기적인 품질과 지속적인 개선을 뒷받침한다. 학습자 성공(Learner Success): 교육과정, 학습 성과 보장, 디지털 역량에 대한 기대 수준을 강화한다.

교육과정, 학습 성과 보장, 디지털 역량에 대한 기대 수준을 강화한다. 영향력으로의 경로(Pathways to Impact): 학문적 영향력과 학계·전문 분야 참여를 확대한다.



이 표준은 다양한 기관 모델과 지역적 맥락을 포용하는 동시에, 비즈니스 교육의 품질에 대한 공통된 글로벌 언어를 유지하는 것을 목표로 한다.

AACSB는 2026년 1월 12일, 공개 초안(Exposure Drafts)에 제시된 AACSB 비즈니스 및 회계 인증 기준의 주요 변경 사항을 개요로 설명하는 웨비나를 개최한다. 등록은 여기에서 할 수 있다.

AACSB는 이해관계자들이 최초의 글로벌 비즈니스 교육 표준(Global Standards for Business Education)과 2026 회계학 인증 기준(Accounting Accreditation Standards)의 공개 초안을 검토하고, 2026년 2월 7일까지 설문 (survey)을 통해 의견을 제출해 줄 것을 권장하고 있다. 제출된 의견은 기준 개정과 2026년 최종 표준 확정에 반영될 예정이다.

1916년에 설립된 AACSB International(AACSB)은 교육자, 학습자, 기업을 연결해 차세대 글로벌 리더를 양성하고 있다. 전 세계 2,000개 이상의 회원 기관과 1,000곳이 넘는 인증 경영대학을 보유한 AACSB는 세계 최대의 비즈니스 교육 네트워크다. AACSB는 글로벌 표준, 인증, 사고 리더십(thought leadership)을 통해 참여를 촉진하고 혁신을 가속화하며, 비즈니스 교육의 영향력을 확대하고 있다.

