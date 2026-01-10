AACSB Membuka Sesi Komen Awam mengenai 2026 Global Standards for Business Education

TAMPA, Fla., Jan. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International hari ini mengeluarkan draf pendedahan bagi Global Standards for Business Education yang diperkenalkan buat julung kalinya diperkenalkan serta 2026 Accounting Accreditation Standards dan mengundang maklum balas daripada sekolah perniagaan, fakulti, pelajar, majikan, persatuan pendidikan tinggi serta pihak berkepentingan lain di seluruh dunia.

Global Standards for Business Education yang baharu, iaitu semakan semula terhadap Piawaian Akreditasi AACSB yang sangat dihormati, dirumus untuk diguna pakai oleh semua sekolah perniagaan, bukan hanya mereka yang memiliki akreditasi AACSB. Piawaian ini menyediakan rangka kerja yang diiktiraf secara global yang boleh digunakan oleh mana-mana sekolah untuk membimbing pembangunan strategik, mengukuhkan prestasi dan menunjukkan impak kepada pelajar, majikan serta pihak berkepentingan dalam sektorpendidikan tinggi.

Kenyataan ini dikeluarkan ketika AACSB meraikan ulang tahun ke-110, mencerminkan evolusi organisasi dalam usaha memajukan kualiti dan impak dalam pendidikan perniagaan di seluruh dunia.

“Pendidikan perniagaan kini dituntut untuk melaksanakan peranan yang lebih luas berbanding sebelum ini – menyediakan pelajar agar mampu menghadapi ekonomi yang dinamik, menjana pengetahuan yang menjadi asas kepada amalan serta membantu menangani cabaran masyarakat,” kata Lily Bi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) AACSB International. “Draf pendedahan ini merupakan jemputan kepada komuniti global untuk membantu membentuk rangka kerja piawaian yang moden, praktikal, dan berasaskan nilai yang menyokong kecemerlangan merentasi pelbagai misi dan konteks. “Kami menggalakkan pihak berkepentingan untuk meneliti draf ini dan berkongsi maklum balas supaya piawaian akhir mencerminkan apa yang diperlukan oleh pendidikan perniagaan dan perakaunan pada masa kini serta hala tuju yang perlu dicapai pada masa hadapan.”

Cadangan Piawaian AACSB dikemukakan pada saat pendidikan perniagaan sedang berdepan dengan tahap penelitian yang semakin ketat serta jangkaan yang semakin tinggi, merangkumi keperluan terhadap bukti yang lebih jelas mengenai hasil pembelajaran serta hubungan yang lebih kukuh antara kurikulum, penyelidikan dan impak terhadap masyarakat. “Pengenalan Global Standards for Business Education mengukuhkan peranan AACSB sebagai penetap piawaian di peringkat global dan memperkukuh ekosistem pendidikan perniagaan secara menyeluruh,” kata Stephanie Bryant, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Akreditasi AACSB International, sambil menyatakan bahawa bagi sekolah, draf tersebut menyediakan “rangka kerja yang jelas dan boleh disesuaikan untuk menunjukkan kualiti” serta untuk “mempercepatkan peningkatan berterusan.” Global Standards for Business Education yang baharu bersama 2026 Accounting Standards direka untuk membantu sekolah menavigasi keperluan pelajar yang semakin berubah, gangguan tenaga kerja, serta perubahan teknologi yang pesat, di samping mengekalkan penanda aras global yang konsisten bagi kualiti dan peningkatan berterusan.

Kandungan dalam draf pendedahan

Draf Piawaian menekankan kualiti berasaskan misi serta berfokuskan hasil merentasi tiga bidang teras:

Pengurusan Strategik yang menyelaraskan strategi, tadbir urus dan sumber untuk menyokong kualiti jangka panjang serta penambahbaikan berterusan.

yang menyelaraskan strategi, tadbir urus dan sumber untuk menyokong kualiti jangka panjang serta penambahbaikan berterusan. Kejayaan Pelajar yang memperkukuh jangkaan terhadap kurikulum, jaminan pembelajaran, serta kecekapan digital.

yang memperkukuh jangkaan terhadap kurikulum, jaminan pembelajaran, serta kecekapan digital. Laluan Impak yang memajukan pengaruh ilmiah, penglibatan akademik serta keterlibatan profesional.



Piawaian ini bertujuan untuk menyokong pelbagai model institusi serta konteks serantau, sambil mengekalkan bahasa global yang seragam bagi memastikan kualiti dalam pendidikan perniagaan.

Ketahui Lebih Lanjut

AACSB akan menganjurkan webinar pada 12 Januari 2026 untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai cadangan perubahan utama terhadap piawaian akreditasi perniagaan dan perakaunan AACSB seperti yang digariskan dalam Draf Pendedahan. Daftar di sini

Cara untuk mengambil bahagian

AACSB menggalakkan pihak berkepentingan untuk meneliti draf pendedahan bagi Global Standards for Business Education yang julung kali diperkenalkan serta 2026 Accounting Accreditation Standards, dan menghantar komen melalui tinjauan sehingga 7 Februari 2026. Maklum balas yang diterima akan memaklumkan semakan serta pemuktamadan Piawaian 2026.

