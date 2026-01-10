AACSB 就 2026 年《全球商科教育标准》公开征求意见

佛罗里达州坦帕, Jan. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International 今日发布了其首份《全球商科教育标准》征求意见稿以及 2026 年《会计认证标准》征求意见稿，向全球的商学院、教师、学生、雇主、高等教育协会及其他利益攸关方征求意见。

新版《全球商科教育标准》是对备受推崇的 AACSB（国际商学院促进协会）《认证标准》的修订，旨在服务全球所有商学院，而非只面向持有 AACSB 认证资质的商学院。 该标准提供了一个全球认可的框架，任何商学院都可以利用该框架指导自身的战略发展、提升自身表现，并向学生、雇主和高等教育利益攸关方展示自身影响力。

此次发布正值 AACSB 成立 110 周年之际，反映了 AACSB 在全球推动商科教育质量与影响力提升方式的演进。

AACSB International 总裁兼首席执行官 Lily Bi 表示，“人们要求商科教育承担起前所未有的重任——培养适应动态经济的学习者，教授能指导实践的知识，助力解决社会难题。 此次两份征求意见稿邀请全球各界共同塑造一项实用且以价值观为导向的现代化标准框架，以支持各商学院在各种使命和环境中追求卓越。 我们鼓励利益相关方仔细审阅这两份征求意见稿并提出反馈意见，从而让最终形成的标准能够反映当前商科和会计教育的实际需求，以及商科和会计教育未来必须具备的形态。”

AACSB 提出的《标准》出台之际，正值商科教育面临更严格的审视和更高的期望，例如：学习成果需要更清晰的证据，课程设置、研究方式与社会影响力之间的联系变得更紧密。 AACSB International 执行副总裁兼首席认证官 Stephanie Bryant 表示，“《全球商科教育标准》的引入强化了 AACSB 作为全球标准制定者的角色，并增强了商科教育更广泛的生态系统”。她还提到，对于商学院而言，这两份征求意见稿提供了“一种可展示出质量提升”并“加快持续改进的清晰灵活的框架”。 新版《全球商科教育标准》和 2026 年《会计标准》旨在帮助各商学院应对学习者不断变化的需求、劳动力市场动荡、快速的技术变革，同时保持全球一致的质量提升和持续改进基准。

征求意见稿中包含哪些内容

《标准》草案强调在以下三个核心领域实现以使命为导向、以成果为重点的质量提升目标：

战略管理 ：将战略、治理和资源协调一致，以支持长期的质量提升和持续改进。

：将战略、治理和资源协调一致，以支持长期的质量提升和持续改进。 学习者成功 ：加强了对课程设置、学习保证以及数字敏捷性的期望。

：加强了对课程设置、学习保证以及数字敏捷性的期望。 影响力路径：提升学术影响力、学术水平和专业参与度。





《标准》旨在向各种机构模式和区域背景的商科教育提供支持，同时在全球商科教育质量方面保持通用标准。

了解详情

AACSB 将于 2026 年 1 月 12 日举办网络研讨会，对征求意见稿中概括的 AACSB 商科和会计认证标准的关键拟议变更进行综述。 点此注册

参与方法

AACSB 鼓励利益攸关方详细审阅其首份《全球商科教育标准》和 2026 年《会计认证标准》 征求意见稿，并在 2026 年 2 月 7 日之前通过调查问卷提交意见。 输入的信息将为 2026 年《标准》的修订和最终定稿提供依据。

关于 AACSB

AACSB International (AACSB) 成立于 1916 年，旨在让教育工作者、学习者和企业建立联系，培养杰出的新一代领导者。 AACSB 在全球拥有超过 2000 家会员机构和 1000 多所获得认证的商学院，是世界上最大的商科教育网络。 凭借其全球标准、认证和思想领导力，AACSB 致力于促进参与，加速创新，以及扩大商科教育的影响力。

