AACSB 就 2026 年商學教育全球標準展開公眾諮詢

佛羅里達州坦帕市, Jan. 11, 2026 -- AACSB International 今日發佈其首份《商學教育全球標準》(Global Standards for Business Education) 及《2026 會計認證標準》(2026 Accounting Accreditation Standards) 的諮詢草案，邀請全球商學院、教職員、學生、僱主、高等教育協會及其他持份者提供意見。

全新《商學教育全球標準》乃修訂自 AACSB 備受推崇的認證標準，旨在為所有商學院提供參考，而不只限於已取得 AACSB 認證的學校。 這套標準提供獲全球認可的框架，任何商學院均可藉此指引策略發展、提升表現，並且向學員、僱主及高等教育界持份者展現出其成果及影響力。

適逢 AACSB 成立 110 週年，是次發佈正好體現該機構在促進全球商學教育質素及影響力方面與時並進的歷程。

AACSB International 主席兼行政總裁 Lily Bi 表示：「現今對商學教育的要求更勝以往，既要培育學員迎接經濟變化、創造啟迪實務的知識，亦要協助化解社會挑戰。 這些諮詢草案邀請全球各界攜手構建以價值觀為導向的現代實用標準框架，從而在多元的使命及環境中力求卓越。 我們鼓勵持份者審閱草案並踴躍表達意見，使最終標準反映商學與會計教育當下所需，亦能指引其未來發展方向。」

AACSB 在此時提出新標準，皆因商學教育正面臨越來越嚴格的審視及攀升的期望，包括要求更清晰的學習成果證明，課程、研究與社會影響之間亦必須更加緊密相連。 AACSB International 執行副總裁兼認證總監 Stephanie Bryant 指出：「《商學教育全球標準》的推出，彰顯 AACSB 作為全球標準制定者的地位，並推動商學教育生態系統蓬勃發展。」她指出，對院校而言，草案提供「富有彈性的清晰框架以展現質素」，並可「促進持續改善」。 全新《商學教育全球標準》及《2026 會計標準》旨在協助院校應對不斷演變的學員需求、勞動力中斷及迅速技術變革，同時保持一致的全球質素基準及持續改進。

諮詢草案重點內容

標準草案圍繞三個核心領域，強調以使命為本、以成果為重的質素：

策略管理 ：融貫策略、管治及資源，以奠定長遠質素及持續改進的基礎。

：融貫策略、管治及資源，以奠定長遠質素及持續改進的基礎。 學員成就 ：提升對課程設計、學習成果保證及數碼靈敏度的要求。

：提升對課程設計、學習成果保證及數碼靈敏度的要求。 影響力之路：提升學術影響力，促進學術及專業領域的互動參與。





這些標準追求兼容並蓄，配合各類院校模式及地區背景，同時為商學教育質素建構共通一致的全球語言。

了解更多

AACSB 將於 2026 年 1 月 12 日舉辦網絡研討會，概述諮詢草案中對商學與會計認證標準的關鍵修訂方向。 在此登記

參與方式

AACSB 鼓勵持份者審閱其首份《商學教育全球標準》及《2026 會計認證標準》的諮詢草案，並於 2026 年 2 月 7 日前透過問卷調查提交意見。 各方建言將為修訂提供參考依據，以助最終確立 2026 年標準。

關於 AACSB

AACSB International (AACSB) 自 1916 年成立以來，一直致力聯絡教育工作者、學員及商界，共同培育新世代優秀領袖。 AACSB 於全球擁有超過 2,000 個成員機構及 1,000 多間認證商學院，是世上規模最大的商學教育網絡。 AACSB 運用全球標準、認證系統及思維領導，凝聚各界參與、驅動創新，並加強商學教育的影響力。

