EUROPAS BØRNETØJS-AFFALDSKRISE

I gennemsnit købes 64 stykker tøj til europæiske børn (svarende til 28 sorte affaldssække i ), når de fylder 16

), når de fylder 16 Epson lancerer en banebrydende dukkestørrelse modekollektion lavet af tekstilaffald i samarbejde med designeren Priya Ahluwalia, kreativ direktør og grundlægger af Ahluwalia, for at fremvise bæredygtige tøjinnovationer, der kan hjælpe med at løse losseplads-krisen.

LONDON, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ny forskning fra Epson har afsløret, at europæere hvert år smider 812,6 millionerii stykker børnetøj på lossepladsen – 918 gange højden af Mount Everestiii, hvis de blev stablet i én kæmpe tøjbunke.

Mens 52% af forældre aktivt overvejer mere bæredygtigt tøj til sig selv, indrømmer over en tredjedel (35%) at skille sig af med deres børns tøj på den hurtigst og nemmest mulige måde.

For at vise, hvordan innovation kan hjælpe med at tackle dette voksende affaldsproblem, har Epson samarbejdet med modedesigner og bæredygtighedspioner Priya Ahluwalia om at skabe Fashion Play – en dukkestørrelse modekollektion trykt ved hjælp af Epsons Monna Lisa digitale tekstilprintteknologi og fremstillet ved hjælp af Epsons banebrydende Dry Fibre Technology af tekstilaffald, som omdanner gamle tekstiler til nye fibre uden vand eller hårde kemikalier.

Ifølge resultaterne købes der til børn i Europa i gennemsnit 64 genstande tøj hvert år – hvilket i alt udgør 4,3 milliarderiv. 42% af forældrene siger, at deres børn har ubrugte ting med mærker på stadig hængende i garderoben, mens 54% har videregivet, solgt eller smidt tøj ud, der ALDRIG er blevet brugt.

Maria Eagling, Chief Marketing Officer hos Epson, kommenterer: "Mode giver alle aldre en kreativ mulighed for selvudfoldelse, men vi har alle en rolle at spille i at træffe bedre valg, når det gælder, hvad vi køber, og hvordan vi skiller os af med det, når vi er færdige. Selvom der er simple handlinger, forbrugerne kan tage, fra at reducere mængden af køb og prioritere brugt, ønskede vi at vise, hvordan innovation som Dry Fibre Technology også kan hjælpe med at reducere mængden af tøj, der ender på lossepladsen.

"Fashion Play-kollektionen er en legende hyldest til vores kærlighed til at klæde sig ud, som starter, når vi er børn, men at bruge metoder og materialer som disse kunne skabe en markant forandring for både modebranchen og planeten. Vi er virkelig begejstrede for at arbejde sammen med Priya Ahluwalia - en designer, som vi beundrer dybt for hendes upcycling-indsats og engagement i at skabe smukke stykker tøj, der ikke belaster planeten unødigt.

Fashion Play henter inspiration fra Ahluwalia AW25-kollektionen. Ud over Dry Fibre Technology bruges andre produktionsmetoder til at skabe outfitterne - herunder Epsons næste generation digitale tekstilprinter, Monna Lisa, som kan reducere vandforbruget i farvningsprocessen under tøjproduktion med op til 97%.

Om kollektionen siger Priya Ahluwalia: "På rejsen til Indien og Nigeria oplevede jeg det sande omfang af tekstilspild som følge af den vestlige brugttøjsindustri. Den oplevelse er blevet hos mig, og siden da har jeg bestræbt mig på at arbejde på en måde, der er bedre for mennesker og planeten, især i det globale syd.

"Dette samarbejde med Epson rækker ud over mode. Det handler om at starte samtaler om bæredygtighed på flere niveauer - fra hvordan vi selv klæder os til, hvad vi vælger for dem, vi elsker. Gennem denne miniaturekollektion lavet med Dry Fibre Technology håber vi at vise, at innovation og fantasi kan omforme fremtidens mode."

Yderligere statistikker:

I gennemsnit bruger europæiske forældre svarende til ca. 4.000 kr. om året på hvert barns garderobe.

6% af forældrene køber nyt tøj til deres barn hver uge.

Det gennemsnitlige stykke børnetøj bæres 27 gange.

27% af forældrene indrømmer, at de smed børnetøj i skraldespanden på grund af tidsmangel.

55% af forældrene er ikke klar over, at de fleste børns tøj indeholder syntetiske fibre, som kan tage op til 450 år at nedbrydes.

Der købes omkring seks stykker tøj af venner og familie til børn i juleperioden – to af dem bliver aldrig brugt.



Noter til redaktører

Om undersøgelsen

Forskningen blev udført af 3GEM blandt et udvalg af 7.000 europæiske forældre (1.000 UK, Frankrig, Portugal, Italien, Spanien, Tyskland, Polen) i alderen 18+, som har børn i alderen 1-16 år. Data blev indsamlet mellem 16. og 22. oktober 2025.

Om Epson / Monna Lisa-printeren

I over 80 år har Epson været i front med printinnovation. Epson er bedst kendt for løsninger til hjemme- og kontorprint, og har været pioner inden for en vandfri papir- og tekstil-refibrationsproces kendt som Dry Fibre Technology (DFT). DFT blev oprindeligt brugt til genbrug af kontorpapir, men er nu tilpasset til at producere ruller med printbart ikke-vævet stof fra brugt tøj uden behov for vand.

Dry Fibre Technology er en betydelig innovation og mulighed for modeindustrien, fordi den tilbyder en vandfri defibreringsproces, der gør modecirkularitet til virkelighed.

Epsons løsning til digital tekstilprintteknologi, Monna Lisa, kan reducere vandforbruget betydeligt (op til 97%). Det reducerer også farvestofforurening og minimerer tekstilaffald.

Om Ahluwalia

Grundlægger og kreativ direktør, Priya Ahluwalia, lancerede sit multi-prisvindende mærke i 2018, efter at have afsluttet MA-kurset i herretøj ved University of Westminster. Mærket kombinerer elementer fra designerens dobbelte indisk-nigerianske arv og London-rødder og udforsker potentialet i vintage- og overskudstøj ved at give eksisterende materialer nyt liv gennem tekstilteknikker. Ahluwalia er inspireret af kunst, musik, litteratur og kultur fra de afrikanske og asiatiske diasporamiljøer for at skabe et krydsfelt mellem nær og fjern samt fortid og nutid, hvilket gør Ahluwalia både nostalgisk og futuristisk på samme tid. Ahluwalia betragtes som en pioner inden for modeindustrien og omtales regelmæssigt i pressen fra hele verden - fra New York Times og i-D til Vogue og mange flere. Ahluwalia fås i anerkendte butikker verden over og på Ahluwalia.world.

Contact:

Gemma Coen

gemma.coen@epson.eu

______________________________

i Ved brug af et gennemsnit på 200 g pr. børnetøj, er den samlede vægt for 1.024 stykker tøj 205 kg.

ii 62.991.755 børn under 16 år i Europa ganget med 13 stykker tøj, der smides ud årligt

iii Hvis 812,6 millioner stykker børnetøj blev stablet op (antagelse cirka 1 cm pr. stk.) ville bunken være cirka 8.120.000 meter høj. Dette ville nå omkring 918 gange højden af Mount Everest (8.848 m).

iv 62.991.755 børn under 16 år i Europa ganget med 64 stykker børnetøj købes hvert år.

Det foto, der er anvendt i denne pressemeddelelse, er tilgængeligt på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13ea6bc6-bc9d-44c1-8d69-795729b822ce/da