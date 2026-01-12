EUROOPA LASTERIIETE JÄÄTMEKRIIS

Keskmiselt ostetakse Euroopa lastele 64 riideeset (mis vastab 28 prügikotti i ) enne 16. eluaastat

) enne 16. eluaastat Epson toob koos disainer Priya Ahluwalia, Ahluwalia loomingulise juhi ja asutajaga, välja esimese omataolise nukusuuruse moekollektsiooni, mis on valmistatud tekstiilijäätmetest, et tutvustada jätkusuutlikku rõivainnovatsiooni, mis võiks lahendada prügilakriisi.

LONDON, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epsoni uus uuring on näidanud, et eurooplased viskavad igal aastal prügimäele 812,6 miljonitii laste riideeset – 918 korda kõrgem kui Everestiii mägi, kui need oleksid ühte hiiglaslikku riidekuhja laotud.

Kuigi 52% vanematest kaalub aktiivselt jätkusuutlikumaid riideid endale, tunnistab üle kolmandiku (35%), et nad vabanevad oma laste riietest võimalikult kiire ja lihtsa viisi abil.

Et näidata, kuidas innovatsioon aitab selle kasvava jäätmeprobleemiga toime tulla, on Epson teinud koostööd moedisaineri ja jätkusuutlikkuse teerajaja Priya Ahluwaliaga, et luua Fashion Play – nukusuurune moekollektsioon, mis on trükitud Epsoni Monna Lisa digitaalse tekstiilitrükitehnoloogiaga ja valmistatud tekstiilijäätmetest, kasutades Epsoni pioneerlikku kuivkiudutehnoloogiat, mis muudab vanad tekstiilid uuteks kiududeks ilma vee või karmide kemikaalideta.

Tulemuste kohaselt ostetakse Euroopas lastele keskmiselt 64 riideeset aastas – kokku 4,3 miljardiivt. 42% vanematest ütleb, et nende lastel on riidekapis veel kandmata esemed, millel on sildid endiselt küljes, samas kui 54% on visanud ära või taaskasutanud riideid, mida pole kunagi kantud.

Maria Eagling, Epsoni turundusjuht, kommenteeris: "Mood pakub igale vanusele loovat võimalust eneseväljenduseks, kuid meil kõigil on oma roll paremate valikute tegemisel, mida ostame ja kuidas sellest loobuda, kui me neid enam ei vaja. Kuigi tarbijad saavad teha lihtsaid samme – alates ostude vähendamisest ja kasutatud riiete eelistamisest – tahtsime näidata, kuidas kuivkiudtehnoloogia aitab vähendada prügimäele sattuvate riiete hulka.

"Fashion Play kollektsioon on mänguline kummardus meie riietumiskirele – mis algab juba lapsepõlvest –, kuid selliste meetodite ja materjalide kasutamine võiks moemaailmas ja planeedis tuua seismilise muutuse. Oleme väga põnevil, et saame töötada Priya Ahluwaliaga, disaineriga, keda hindame väga tema taaskasutuse püüdluste ja pühendumuse eest luua kauneid esemeid, mis ei kahjusta keskkonda."

Fashion Play ammutab inspiratsiooni Ahluwalia AW25 kollektsioonist. Lisaks Kuivkiudtehnoloogiale on ka teiste tootmismeetodite hulgas Epsoni järgmise põlvkonna digitaalne tekstiilprinter, the Monna Lisa, mis suudab vähendada veekulu värvitrüki etapis kuni 97%.

Kollektsiooni kommenteerides ütles Priya Ahluwalia: "Reisides Indiasse ja Nigeeriasse, nägin tekstiilijäätmete tõelist ulatust, mis on lääne kasutatud rõivaste tööstuse tagajärg." See kogemus on minuga jäänud ning olen sellest ajast püüdnud töötada viisil, mis on parem inimestele ja planeedile, eriti globaalses lõunas.

"See koostöö Epsoniga ulatub moest kaugemale. See tähendab jätkusuutlikkuse teemaliste vestluste alustamist mitmel tasandil, alates sellest, kuidas end riietame, kuni selleni, mida valime neile, keda armastame. Selle kuivkiudtehnoloogiaga minikollektsiooniga loodame näidata, et innovatsioon ja kujutlusvõime võivad moe tulevikku ümber kujundada."

Täiendavad statistilised andmed:

Keskmiselt kulutavad Euroopa vanemad iga lapse garderoobile aastas €540.

6% vanematest ostab iga nädal oma lapsele uusi riideid.

Keskmist laste riideeset kantakse 27 korda.

27% vanematest tunnistab, et viskavad laste riideid prügikasti aja puudumise tõttu.

55% vanematest ei tea, et enamik laste riideid sisaldab sünteetilisi kiude, mille lagunemine võib võtta kuni 450 aastat.

Lastele ostavad jõulude ajal sõbrad ja pere umbes kuus riideeset – kahte neist ei kanna kunagi.



Märkused toimetajatele

Uurimistööst

Uuringu viis läbi 3GEM, 7,000 Euroopa vanema seas (1,000 Suurbritannia, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Poola) vanuses 18+ ja kellel on 1–16-aastased lapsed. Andmed koguti ajavahemikus 16.–22. oktoobril 2025.

Epson / Monna Lisa printeri

Üle 80 aasta on Epson olnud trükitehnoloogia esirinnas. Tuntud eelkõige kodu- ja kontoriprintimislahenduste poolest, on Epson pioneeriks veevaba paberi ja tekstiili ümberfibratsiooni protsessis, mida tuntakse Kuivkiudtehnoloogia (DFT) nime all. Algselt kasutati DFT-d kontoripaberi taaskasutamiseks, kuid nüüd on seda kohandatud prinditavate mittekootud kangaste rullide tootmiseks kasutatud rõivastest ilma vee vajaduseta.

Kuivkiudtehnoloogia on märkimisväärne uuendus ja võimalus moetööstusele, kuna see pakub veevaba defibratsiooniprotsessi, mis muudab moeringluse reaalsuseks.

Epsoni lahendus digitaalsele tekstiilitrükitehnoloogiale, Monna Lisa, võib oluliselt vähendada veekasutust (kuni 97%). See vähendab ka värvisaastumist ja minimeerib tekstiilijäätmeid.

Ahluwalia kohta

Asutaja ja loovjuht Priya Ahluwalia käivitas oma samanimelise mitmeid auhindu võitnud brändi 2018. aastal pärast Westminsteri Ülikooli MA meesterõivaste kursuse lõpetamist. Bränd ühendab disaineri kahekordse India-Nigeeria päritolu ja Londoni juurte elemente ning uurib vintage- ja ülejäägiriiete potentsiaali, andes olemasolevatele materjalidele uue elu tekstiilitehnikate kaudu. Ahluwalia on inspireeritud kunstist, muusikast, kirjandusest ja kultuurist Aafrika ja Aasia diasporaade, luues ristumiskoha lähedase ja kauge ning mineviku ja oleviku vahel, muutes Ahluwalia samaaegselt nostalgiliseks ja futuristlikuks. Ahluwaliat peetakse moemaailma pioneeriks ning teda kajastatakse regulaarselt ajakirjanduses üle kogu maailma, alates New York Timesist ja i-D-st kuni Vogue'i ja paljude teisteni. Ahluwalia on saadaval tuntud poodides üle maailma ja saidil Ahluwalia.world.

i Kasutades keskmiselt 200g laste rõiva kohta, on 1 024 rõiva kogukaal 205 kg. Täidetakse umbes 28 prügikotti, keskmiselt 7,2 kg koti kohta.

ii 62,991,755 alla 16-aastast last Euroopas korrutatuna 13 esemega, mis visatakse iga aastal prügikasti

iiiKui lasteriideid oleks kuhjatud 812,6 miljonit eset (eeldades umbes 1 cm ühe eseme kohta), oleks kuhja umbes 8,120,000 meetrit kõrge. See ulatuks umbes 918 korda Mount Everesti kõrguseni (8 848 m)

iv 62,991,755 alla 16-aastast last Euroopas korrutatuna Igal aastal ostetakse 64 lasteriideeset.t.

