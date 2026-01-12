LASTENVAATTEIDEN JÄTEKRIISI EUROOPASSA

Alle 16 vuotiaille eurooppalaisille lapsille ostetaan keskimäärin 64 vaatekappaletta vuodessa (mikä vastaa 28 roskapussillista i )

) Epson on lanseerannut ainutlaatuisen tekstiilijätteestä tehdyn miniatyyri vaatemalliston yhteistyössä Ahluwalian perustajan ja luovan johtajan suunnittelija Priya Ahluwalian kanssa. Malliston tarkoitus on esitellä vastuullista vaateinnovaatiota, joka voi auttaa ratkaisemaan kasvavaa kaatopaikkakriisiä.

LONDON, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epsonin uusi tutkimus paljastaa, että eurooppalaiset heittävät vuosittain kaatopaikalle 812,6 miljoonaaii lastenvaatetta. Jos ne pinottaisiin yhteen valtavaan vaatekasaan, siitä tulisi 918 kertaa Mount Everestiii-vuoren korkuinen.

Vaikka 52 % vanhemmista harkitsee aktiivisesti kestävämpiä vaatteita itselleen, yli kolmasosa (35 %) myöntää luopuvansa lastensa vaatteista mahdollisimman nopeasti ja helposti.

Näyttääkseen, miten innovaatio voi auttaa ratkaisemaan tätä kasvavaa jäteongelmaa, Epson ja muotisuunnittelija ja kestävän kehityksen edelläkävijän Priya Ahluwalian ovat luoneet Barbie-nuken kokoisen Fashion Play -minatyyrimalliston. Malliston tekstiilit on valmistettu tekstiilijätteestä Epsonin edistyksellisellä kuivakuituteknologialla, joka muuntaa vanhat tekstiilit uusiksi kuiduiksi ilman vettä tai voimakkaita kemikaaleja, ja painatettu Epsonin digitaalisella Monna Lisa -tekstiilipainoteknologialla.

Tutkimuksen mukaan eurooppalaisille lapsille ostetaan keskimäärin 64 vaatekappaletta vuodessa. Tämä tekee yhteensä 4,3 miljardiaiv vaatekappaletta. 42 % vanhemmista sanoo, että heidän lapsillaan on vaatekaapeissaan käyttämättömiä vaatteita, joissa on vielä laput kiinni, ja 54 % on heittänyt pois tai kierrättänyt vaatteita, joita ei ole koskaan käytetty.

Epsonin markkinointijohtaja Maria Eagling kommentoi: – Muoti tarjoaa jokaiselle ikäryhmälle luovan tien itseilmaisuun, mutta meillä kaikilla on rooli paremmissa valinnoissa, kun kyse on siitä, mitä ostamme ja miten pääsemme niistä eroon, kun emme enää tarvitse niitä. Vaikka kuluttajat voivat tehdä yksinkertaisia tekoja – kuten vähentää ostamista ja suosia second hand -tuotteita – halusimme osoittaa, miten innovaatiot, kuten kuivakuituteknologia, voivat myös auttaa vähentämään kaatopaikalle päätyvien vaatteiden määrää.

– Fashion Play -mallisto on leikkisä kunnianosoitus pukeutumista kohtaan tuntemallemme innostukselle, joka alkaa jo lapsuudessa. Tällaisten menetelmien ja materiaalien käyttö voisi saada aikaan mullistavan muutoksen muotialalla ja koko planeetalle. Olemme todella innoissamme saadessamme työskennellä suunnittelija Priya Ahluwalian kanssa. Arvostamme suuresti hänen kierrätyspyrkimyksistään ja sitoutumisestaan luoda kauniita vaatteita, jotka eivät rasita ympäristöä.

Fashion Play ammentaa inspiraationsa Ahluwalia AW25 -mallistosta. Kuivakuituteknologian lisäksi asujen valmistuksessa on käytetty Epsonin seuraavan sukupolven digitaalista Monna Lisa -tekstiilitulostinta, joka voi vähentää tekstiilien värjäysvaiheen vedenkulutusta jopa 97 %.

Priya Ahluwalia kommentoi kokoelmaa seuraavasti: – Matkustaessani Intiaan ja Nigeriaan näin tekstiilijätteen todellisen laajuuden, joka johtuu länsimaisesta käytettyjen vaatteiden teollisuudesta. Tuo kokemus on jäänyt mieleeni, ja olen sittemmin pyrkinyt työskentelemään tavalla, joka on parempi ihmisille ja planeetalle, erityisesti globaalissa etelässä.

– Tämä yhteistyö Epsonin kanssa ulottuu muotia pidemmälle. Kyse on keskustelun aloittamisesta kestävyydestä monilla tasoilla – siitä, miten pukeudumme itse, aina siihen, mitä valitsemme rakkaimmillemme. Tämän kuivakuituteknologialla toteutetun miniatyyrimalliston avulla toivomme osoittavamme, että innovaatio ja mielikuvitus voivat muuttaa muodin tulevaisuutta.

Lisätilastoja:

Eurooppalaiset vanhemmat käyttävät keskimäärin 540 € vuodessa yhden lapsen vaatteisiin.

6 % vanhemmista ostaa lapselleen uusia vaatteita joka viikko.

Lastenvaatteita käytetään keskimäärin 27 kertaa.

27 % vanhemmista myöntää heittäneensä lastensa vaatteita roskikseen ajan puutteen vuoksi.

55 % vanhemmista ei tiedä, että useimmat lastenvaatteet sisältävät synteettisiä kuituja, joiden hajoaminen voi kestää jopa 450 vuotta.

Joulun aikaan ystävät ja perhe ostavat lapsille noin kuusi vaatekappaletta, joista kahta ei koskaan käytetä.



Tietoja tutkimuksesta

Tutkimuksen toteutti 3GEM, ja siihen osallistui 7 000 eurooppalaista vanhempaa (1 000 Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Portugalista, Italiasta, Espanjasta, Saksasta ja Puolasta), jotka ovat yli 18 vuotiaita ja joilla on 1–16-vuotiaita lapsia. Tiedot kerättiin 16.–22. lokakuuta 2025.

Tietoa Epsonista ja Monna Lisa -tulostimesta

Epson on toiminut yli 80 vuoden ajan painoteknologian eturintamassa. Epson tunnetaan parhaiten koti- ja toimistotulostusratkaisuistaan, mutta yhtiö on kehittänyt myös vedettömän paperin ja tekstiilien kierrätysprosessin, joka tunnetaan nimellä kuivakuituteknologia (Dry Fibre Technology). Alun perin toimistopaperin kierrätykseen käytettyä kuivakuituteknologiaa on mukautettu valmistamaan painettavia ei-kudottuja kangasrullia käytetyistä kankaista ilman vedenkulutusta.

Kuivakuituteknologia on merkittävä innovaatio ja mahdollisuus muotiteollisuudelle, koska se tarjoaa vedettömän kuitujen erotteluprosessin, joka tekee muodin kiertokulusta todellisuutta.

Epsonin digitaalinen Monna Lisa -tekstiilipainokone voi vähentää vedenkulutusta merkittävästi (jopa 97 %). Se myös vähentää väriaineiden aiheuttamaa saastumista ja minimoi tekstiilijätettä.

Tietoa Ahluwaliasta

Perustaja ja luova johtaja Priya Ahluwalia lanseerasi nimikkobrändinsä, joka on voittanut useita palkintoja, vuonna 2018 valmistuttuaan MA Menswear -kurssilta Westminsterin yliopistossa. Brändi yhdistää elementtejä suunnittelijan intialais-nigerialaisesta taustasta ja Lontoon juurista, ja tutkii vintage- ja ylijäämävaatteiden mahdollisuuksia antamalla olemassa oleville materiaaleille uuden elämän tekstiilitekniikoiden avulla. Ahluwalia saa vaikutteita taiteesta, musiikista, kirjallisuudesta ja kulttuurista Afrikan ja Aasian diasporoissa, luoden risteyksen lähellä ja kaukana sekä menneisyyden ja nykyisyyden välillä, tehden Ahluwaliasta yhtä aikaa nostalgisen ja futuristisen. Ahluwaliaa pidetään muotialan edelläkävijänä, ja häntä esitellään säännöllisesti lehdistössä ympäri maailmaa, New York Timesista ja i-D:stä Vogueen ja moniin muihin. Ahluwalian tuotteita on saatavilla tunnetuissa myymälöissä ympäri maailmaa ja sivustolla Ahluwalia.world.

i Käyttäen keskimäärin 200 g lasten vaatetta kohden, 1 024 vaatteen kokonaispaino on 205 kg. Täyttäen noin 28 roskapussia, keskimäärin 7,2 kg per pussi.

ii 62 991 755 alle 16-vuotiasta lasta Euroopassa kerrottuna 13 vuosittain pois heitettävällä vaatekappaleella.

iii Jos pinottaisiin 812,6 miljoonaa lasten vaatekappaletta (olettaen noin 1 cm per vaate), kasa olisi noin 8 120 000 metriä korkea. Tämä olisi noin 918 kertaa Mount Everestin (8 848 m) korkuinen.

iv Euroopassa on 62 991 755 miljoonaa alle 16-vuotiasta lasta. Tämö kerrottuna 64 vaatekappaleella, jotka jokaiselle lapselle ostetaan vuosittain.

