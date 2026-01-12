EUROPA’S AFVALCRISIS VOOR KINDERKLEDING

Gemiddeld worden er voor Europese kinderen jaarlijks 64 kledingstukken gekocht (wat neerkomt op 28 vuilniszakken i ) tegen de tijd dat ze 16 jaar zijn

) tegen de tijd dat ze 16 jaar zijn Epson lanceert samen met ontwerpster Priya Ahluwalia, Creative Director en oprichter van Ahluwalia, de eerste poppenmodecollectie in zijn soort, gemaakt van textielafval om duurzame kledinginnovaties te demonstreren die deze afvalcrisis kunnen aanpakken

LONDON, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uit nieuw onderzoek van Epson blijkt dat Europeanen jaarlijks 812,6 miljoenii stuks kinderkleding weggooien – dat is gelijk aan 918 keer de hoogte van de Mount Everestiii als je ze in één gigantische kledingstapel zou opstapelen.

Terwijl 52% van de ouders actief duurzamere kleding voor zichzelf overweegt, geeft meer dan een derde (35%) toe dat ze de kleding van hun kinderen op de snelste en gemakkelijkste manier wegdoen.

Om te laten zien hoe innovatie kan helpen dit groeiende afvalprobleem aan te pakken, heeft Epson samengewerkt met modeontwerpster en duurzaamheidspionier Priya Ahluwalia om Fashion Play te creëren, een modecollectie op poppenformaat, geprint met Epson’s Monna Lisa digitale textielprinttechnologie en gemaakt van textielafval met behulp van de baanbrekende Dry Fibre Technology van Epson, waarmee oud textiel zonder water of agressieve chemicaliën wordt omgezet in nieuwe vezels.

Volgens het onderzoek krijgen kinderen in Europa gemiddeld 64 kledingstukken per jaar – in totaal 4,3 miljardiv stuks. 42% van de ouders zegt dat hun kinderen kleding in de kast hebben liggen die nog nooit is gedragen en waar de labels nog aan zitten, terwijl 54% kleding heeft weggegooid of hergebruikt die NOOIT is gedragen.

Maria Eagling, Chief Marketing Officer bij Epson, licht toe: "Mode biedt mensen van elke leeftijd een creatieve manier om zichzelf uit te drukken maar we hebben allemaal een rol te spelen bij het maken van betere keuzes, zowel bij wat we kopen als bij hoe we kleding wegdoen wanneer we het niet meer dragen. Hoewel consumenten eenvoudige stappen kunnen nemen – zoals minder kopen en tweedehands kleding verkiezen boven nieuwe kleding – wilden we laten zien hoe innovaties zoals Dry Fibre Technology ook kunnen helpen om het aantal kledingstukken dat in de prullenbak belandt te verminderen.

De Fashion Play-collectie is een speelse knipoog naar onze liefde voor verkleden – die al begint in onze kindertijd – maar het gebruik van methoden en materialen zoals deze kan een ingrijpende verandering teweegbrengen in de mode-industrie én voor de planeet. We zijn zeer enthousiast om samen te werken met Priya Ahluwalia, een ontwerpster die we enorm bewonderen voor haar inspanningen op het gebied van upcycling en haar toewijding om prachtige stukken te creëren die de aarde niet belasten."

Fashion Play is geïnspireerd op de Ahluwalia AW25 collectie. Naast de Dry Fibre Technology zijn er ook andere productiemethoden gebruikt om de outfits te creëren, waaronder Epson’s digitale textielprinter van de nieuwste generatie, de Monna Lisa, die het waterverbruik in de kleurdrukfase van kledingproductie tot wel 97% kan reduceren.

In een reactie op de collectie zei Priya Ahluwalia: "Tijdens mijn reizen naar India en Nigeria zag ik de ware omvang van textielafval als gevolg van de westerse tweedehandskledingindustrie. Die ervaring is me altijd bijgebleven, en sindsdien streef ik ernaar om op een manier te werken die beter is voor mens en planeet, vooral in het mondiale zuiden.

Deze samenwerking met Epson gaat verder dan mode. Het gaat om het op gang brengen van gesprekken over duurzaamheid op meerdere niveaus – van hoe we onszelf kleden tot wat we kiezen voor degenen van wie we houden. Met deze miniatuurcollectie, gemaakt met Dry Fibre Technology, hopen we te laten zien dat innovatie en verbeeldingskracht de toekomst van mode opnieuw vorm kunnen geven."

Verdere statistieken:

Gemiddeld besteden Europese ouders € 540,- per jaar aan de garderobe van elk kind.

6% van de ouders koopt elke week nieuwe kleding voor hun kind.

Het gemiddelde kinderkledingstuk wordt 27 keer gedragen.

27% van de ouders geeft toe dat kinderkleding in de vuilnisbak te gooien wegens tijdgebrek.

55% van ouders is zich er niet van bewust dat de meeste kinderkleding synthetische vezels bevat die tot 450 jaar nodig hebben om af te breken.

Tijdens de kerstperiode krijgen kinderen ongeveer zes kledingstukken van vrienden en familie – waarvan er twee nooit gedragen zullen worden.



Het onderzoek werd uitgevoerd door 3GEM, onder een representatieve groep van 7.000 Europese ouders (1.000 uit het VK, Frankrijk, Portugal, Italië, Spanje, Duitsland, Polen) van 18 jaar en ouder, met kinderen tussen de 1 en 16 jaar oud. De gegevens zijn verzameld tussen 16 en 22 oktober 2025.

Over Epson / Monna Lisa-printer

Epson is al meer dan 80 jaar toonaangevend op het gebied van printinnovatie. Epson, vooral bekend om zijn printoplossingen voor thuis en op kantoor, heeft een watervrij proces voor het opnieuw vezelen van papier en textiel ontwikkeld, dat bekend staat als Dry Fibre Technology (DFT). DFT werd aanvankelijk gebruikt voor het recyclen van kantoorpapier, maar is nu aangepast om rollen bedrukbaar, niet-geweven textiel te produceren van gebruikte kledingstukken zonder dat daar water voor nodig is.

Dry Fibre Technology is een belangrijke innovatie en grote kans voor de mode-industrie omdat het een watervrij vervezelingsproces biedt dat circulariteit in de mode werkelijkheid maakt.

Epson's oplossing voor digitale textielprinttechnologie, de Monna Lisa, kan het waterverbruik aanzienlijk verminderen (tot wel 97%). Het vermindert ook kleurstofverontreiniging en minimaliseert textielafval.

Over Ahluwalia

Oprichter en creatief directeur, Priya Ahluwalia, lanceerde haar gelijknamige veelbekroonde label in 2018, nadat ze was afgestudeerd aan de MA Menswear-opleiding van de University of Westminster. Het label combineert elementen uit het Indiaas-Nigeriaanse erfgoed van de ontwerper en haar Londense roots, en onderzoekt de mogelijkheden van vintage en overtollige kleding door bestaande materialen nieuw leven in te blazen door middel van textieltechnieken. Ahluwalia laat zich inspireren door kunst, muziek, literatuur en cultuur in de Afrikaanse en Aziatische diaspora om een brug te slaan tussen dichtbij en veraf, en heden en verleden, waardoor Ahluwalia tegelijkertijd nostalgisch en futuristisch is. Ahluwalia wordt beschouwd als een pionier in de mode-industrie en verschijnt regelmatig in de internationale pers, van de New York Times en i-D tot Vogue en nog vele anderen. Ahluwalia is verkrijgbaar in gerenommeerde winkels over de hele wereld en op Ahluwalia.world.

