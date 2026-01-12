EUROPAS AVFALLSKRISE FOR BARNEKLÆR

I gjennomsnitt får europeiske barn kjøpt 64 klesplagg (tilsvarende 28 søppelsekker i ) når de fyller 16

LONDON, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ny forskning fra Epson viser at europeere kaster 812,6 millionerii barneklær på avfallsdeponi hvert år – 918 ganger så høyt som Mount Everestiii hvis de legges i én gigantisk kleshaug.

Mens 52 % av foreldrene aktivt vurderer mer bærekraftige klær for seg selv, innrømmer over en tredjedel (35 %) at de kvitter seg med barnas klær på raskest og enkleste måte.

For å vise hvordan nyskaping kan bidra til å håndtere dette voksende avfallsproblemet, har Epson samarbeidet med motedesigner og bærekraftspioner Priya Ahluwalia om å lage Fashion Play – en motekolleksjon i dukkestørrelse trykt med Epsons Monna Lisa digitale tekstiltrykkteknologi og laget av tekstilavfall ved hjelp av Epsons banebrytende tørrfiberteknologi, som forvandler gamle tekstiler til nye fibre uten vann eller sterke kjemikalier.

Ifølge funnene kjøpes barn i Europa i gjennomsnitt 64 klesplagg hver per år – totalt 4,3 milliarderiv. 42 % av foreldrene sier at barna deres har ubrukte plagg med tagger fortsatt festet som ligger i garderobene deres, mens 54 % har kastet eller omformet klær som ALDRI har blitt brukt.

Maria Eagling, markedsføringssjef hos Epson, kommenterte: "Mote tilbyr alle aldre en kreativ vei for selvutfoldelse, men vi har alle en rolle å spille i å ta bedre valg når det gjelder hva vi kjøper og hvordan vi blir kvitt det når vi er ferdige. Selv om det finnes enkle ting forbrukerne kan gjøre – fra å redusere mengden de kjøper og prioritere brukt – ønsket vi å vise hvordan innovasjon som tørrfiberteknologi også kan bidra til å redusere mengden klær som havner på søppelfyllingen.

«Fashion Play-kolleksjonen er en leken referanse til gleden å kle seg ut – som starter når vi er barn – men ved å bruke metoder og materialer som dette kan vi skape en betydelig endring for motebransjen og planeten. Vi er veldig glade for å jobbe med Priya Ahluwalia, en designer som vi beundrer enormt for hennes arbeid med gjenbruk og engasjement for å skape vakre stykker til en fornuftig pris. "

Fashion Play henter inspirasjon fra Ahluwalia AW25-kolleksjonen. I tillegg til Tørrfiberteknologi brukes Epsons neste generasjons digitale tekstilskriver, Monna Lisa, som en annen produksjonsmetode for å produsere antrekkene. Denne kan redusere vannforbruket i fargeutskriftsfasen i klesproduksjonen med opptil 97 %.

I en kommentar til kolleksjonen sa Priya Ahluwalia: "Da jeg reiste til India og Nigeria, var jeg vitne til det virkelige omfanget av tekstilavfall som et resultat av den vestlige bruktklesindustrien. Den erfaringen har bodd hos meg, og jeg har siden forsøkt å jobbe på en måte som er bedre for mennesker og planeten, spesielt i det globale sør.

«Dette samarbeidet med Epson går utover mote. Det handler om å starte samtaler om bærekraft på flere nivåer, fra hvordan vi kler oss til hva vi velger for de vi elsker. Gjennom denne miniatyrkolleksjonen laget med tørrfiberteknologi håper vi å vise at innovasjon og fantasi kan omforme fremtidens mote.

Ytterligere statistikk:

I gjennomsnitt bruker europeiske foreldre €540 i året på hvert barns garderobe.

6 % av foreldrene kjøper nye klær til barnet sitt hver uke.

Det gjennomsnittlige plagget i barneklær er slitt 27 ganger.

27 % av foreldrene innrømmer å kaste barnas klær i søpla på grunn av mangel på tid.

55 % av foreldrene er ikke klar over at de fleste barneklær inneholder syntetiske fibre som kan ta opptil 450 år å brytes ned.

Barn kjøpes rundt seks klesplagg av venner og familie i jula – to av dem vil aldri bli brukt.



Forskningen ble utført av 3GEM, blant et utvalg av 7 000 europeiske foreldre (1 000 Storbritannia, Frankrike, Portugal, Italia, Spania, Tyskland, Polen) i alderen 18+ som har barn i alderen 1-16 år. Dataene ble samlet inn mellom 16. – 22. oktober 2025.

Om Epson / Monna Lisa printer

I over 80 år har Epson vært i forkant når det gjelder utskriftsinnovasjon. Epson er best kjent for utskriftsløsninger for hjem og kontor, og har vært banebrytende for en vannfri papir- og tekstilrefibreringsprosess som kalles Tørrfiberteknologi (DFT). DFT ble opprinnelig brukt til resirkulering av kontorpapir, men har nå blitt tilpasset til å produsere ruller med trykkbart, ikke-vevet stoff fra brukte klesplagg uten behov for vann.

Tørrfiberteknologi er en betydelig innovasjon og mulighet for moteindustrien fordi den tilbyr en vannfri defibreringsprosess som gjør motesirkularitet til virkelighet.

Epsons løsning for digital tekstilutskriftsteknologi, Monna Lisa, kan redusere vannforbruket betydelig (med opptil 97 %). Det reduserer også fargestoffkontaminering og minimerer tekstilavfall.

Om Ahluwalia

Grunnlegger og kreativ direktør, Priya Ahluwalia, lanserte sitt eponyme multi-prisbelønte merke i 2018, etter å ha blitt uteksaminert fra MA Menswear-kurset ved University of Westminster. Merket kombinerer elementer fra designerens to indisk-nigerianske arv og London-røtter, og utforsker potensialet til vintage- og overskuddsklær ved å gi eksisterende materialer nytt liv gjennom tekstilteknikker. Ahluwalia er inspirert av kunst, musikk, litteratur og kultur på tvers av de afrikanske og asiatiske diasporaene for å skape et skjæringspunkt mellom nær og fjern, og fortid og nåtid, som gjør Ahluwalia både nostalgisk og futuristisk samtidig. Ahluwalia regnes som en pioner i moteindustrien og er jevnlig omtalt i pressen fra hele verden, fra New York Times og i-D til Vogue og mange flere. Ahluwalia er tilgjengelig i anerkjente butikker over hele verden og på Ahluwalia.world.

